大家喜歡吃最近超夯的酸菜魚嗎?

有點麻麻辣辣的湯頭，伴隨著酸菜的香味，再加上滿滿的料，真的好享受

今天要帶大家到藝文特區來吃一家湯頭很讚的個人鍋物，

想吃酸菜魚不用呼朋引伴擔心一大鍋吃不完，一個人就可以吃得超級過癮喔!



【一涴川辛堂】

店址: 桃園市桃園區新埔七街30號

電話: 03-317-3321

營業時間: 11:30-20:30 (周二公休) (平日下午14:30-17:00有休息，周末是全天營業)

支付方式: 現金和line pay皆可

一進去整家店以橘色調為主，很有川味，牆上還掛著鍋物的圖片，看了就好想吃

櫃台在這邊喔!在這裡點餐結帳，上面還有介紹一些開胃小菜

先來看一下店家目前的活動【龍年賀喜三重揍】

有推出1揍商業午餐，2揍點鍋加一樣料只要半價，3揍消費滿250元可以抽獎

給大家參考啦!

接著來看看【菜單】的部分吧

首先是【湯鍋】的部分，這裡的湯頭都很有特色，根本愛吃辣的天堂

麻辣的有經典麻辣鍋，巴適藤椒金湯鍋，老饕川椒酸菜魚，各有各的特色

不吃辣的朋友也有酸菜白肉鍋，番茄起司鍋，和北海道昆布鍋可以選擇喔

附餐的部分有白飯，冬粉和特別的寬麵和米苔目可以選擇

肉品的部分也可以加價做升級

接著是很有特色的【麻辣香鍋】系列，就是乾的火鍋喔!

也有一些【飯與麵食】類可以選擇，而且感覺都很有特色呢!

共同點就是都是走重口味路線

也有多樣小菜可以選擇

店內用餐規則也給大家參考

店內也提供【醬料跟飲料】的部分可供自取

不過我今天吃的鍋味道都非常足夠，所以沒有用到醬料區

飲料區則提供冰奶茶，無糖綠茶和水

好!馬上要來看我們今天點的鍋物囉! 首先是【川渝經典麻辣鍋】附餐白飯

鍋物是以熟食出鍋，上桌就可以吃，不過溫度真的很高

建議大家不要太衝動，吹一下下再吃，不要太快就喝湯小心燙傷喔!

這一鍋十分豐富，有牛肉有鴨血有臭豆腐有青菜有火鍋料

雖然菜單上標示中辣，但是湯頭直接喝也不會到嗆辣的地步喔!

喝起來好過癮，而且是香的，不是單純辣死人不償命那種

裡面的料也很多，配上一碗白飯很滿足呢!

裡面的料還有一個小的獅子頭，好特別喔!

肉片的部分想說吃好一點,加了30換成板腱牛,不會油脂那麼多,好吃值得

順便再看看那個湯頭的顏色,喜歡吃麻辣鍋的朋友是不是要瘋掉

第二個來看一下【麻辣香鍋】，我選的是雪花牛，附餐配的寬麵，就直接炒在一起囉!

這就像乾的麻辣鍋，一樣料很多，而且都炒得很入味喔!

這裡的寬麵我覺得口感很不錯，可以推!

每一套鍋物都會配上三樣小菜，店家表示是隨機的喔!可能每次搭配的都不太一樣,今天的是【老罈泡菜】，【干絲辣辣】，【涼拌川耳】

接著是重磅登場的【老饕川椒酸菜魚】，酸菜魚從去年開始真的好流行，但一次一大鍋好怕吃不完,這裡有個人鍋真的好方便

你看看這個湯頭的顏色，再看看上面的辣椒，真的真材實料的湯底

喝起來有點麻，伴隨著酸菜香，很順口呢!

裡面的料一樣很豐富，魚片青菜火鍋料樣樣有,這一鍋超滿足，會讓人回味的

加價升級為鱸魚片，口感也升級囉!

配上這個寬麵，讚讚! 喜歡刀削麵口感的你，一定會愛這個寬麵的啦!

如果是不吃辣的朋友也不用擔心，推薦【北海道昆布鍋】給你

湯頭清甜不隨便，裡面還有蛤蜊，也是超級豐富又感覺很營養呢!!

再介紹兩道點心給大家，第一個是人氣排行的【肉麻辣子雞】

雞肉嫩而不柴，炒一點辣，好香好吃也不會油膩喔!

第二個是【紅糖糍粑】，這個我覺得當作飯後點心很棒!

外皮炸得脆脆酥酥的，裡面軟Q又香，配上淋上的桂花紅糖醬

一口咬下真的滿足，好吃，很適合在麻辣鍋之後當個收尾

【一涴川辛堂】

整體用餐的感受很不錯，餐點選擇很特別，熟食出鍋吃起來很輕鬆

最喜歡它的特色湯頭，真的不是到處都吃得到的火鍋口味

想簡單吃個麻辣鍋，酸菜魚，這裡是個好選擇!

跟大家分享!!