你是不是常常想找一個舒適的地方，享受一杯香濃的咖啡，還有美味的餐點和甜點

如果你是，那你一定要去微兜咖啡，這是一家位於台北京站的咖啡廳

提供各種風味的咖啡，以及新鮮健康的餐點和甜點

逛了一整天的台北地下街，感覺到腳底發酸，我和饅頭爸決定來到京站休息一下

我們隨便找了一家咖啡廳，打算順便享受一下午茶時光，消磨時間

第一眼就相中這家微兜咖啡， 我立刻被它粉嫩的裝潢吸引住了

感覺就像是少女時代的夢幻世界一般，瞬間喚醒了我內心的少女心XD

微兜咖啡-京站店

電話：02 7729 0009

地址：台北市大同區承德路一段1號1樓

營業時間：11:00~21:00(週一至週五)，11:00~22:00(週六至週日)

耍甜蜜醬酥雞的口感通常是酥脆外皮與多汁內餡的完美結合

這道料理通常是將雞肉裹上一層酥脆的麵衣，然後再搭配甜蜜的醬汁

外皮的酥脆讓人一口咬下去時有著滿足感，而雞肉的內餡則應該保持多汁，不會過於乾柴

此外甜蜜醬汁的加入為整個口感帶來了一種甜蜜的風味

無澱粉奶霜莓果鬆餅的口感確實與傳統麵粉鬆餅有所不同，因為它使用了其他代替性成分

它的口感柔軟而濕潤，彷彿融化在口中的舒適溫暖

這得益於它使用的無澱粉成分，使得鬆餅更加細膩且豐富

奶霜的奶香濃郁，仿佛是在享受一杯溫暖的牛奶

最後莓果的加入為鬆餅帶來了清新的風味，讓整個口感更加豐富多彩

絲綢女王拿鐵是一種口感充滿層次的咖啡飲品，帶有濃郁的咖啡味道

順滑如絲綢般的質地，並且搭配豐富的口感和風味，讓人在品嚐時感到愉悅和享受

鮮切果茶喝起來酸酸甜甜好滋味， 特別是在炎熱的夏天，一杯清涼的鮮切果茶能夠迅速解渴，讓人感到清爽舒適

微兜咖啡菜單

微兜咖啡的環境確實給人一種寬敞舒適的感覺，它以森林風格為主題，讓人一進門就感受到一種自然與寧靜

森林風格為主題的裝潢設計讓人感覺彷彿置身於大自然中

綠色植物裝飾、木質家具、自然光線的設計等，給人一種清新自然的感覺

整個環境設計以及氛圍都營造出一種舒適的用餐體驗，讓顧客能夠放鬆心情，享受美食和社交

不管你是想和朋友聊天，還是想自己靜靜地閱讀，微兜咖啡都能滿足你的需求

微兜咖啡是我最喜歡的台北咖啡廳之一，每次去都能讓我心情愉快

如果你也想品嚐台北最優質的餐點、下午茶、甜點，那就不要錯過微兜咖啡，快去試試吧

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

文章標籤