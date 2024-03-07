為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北咖啡廳推薦：微兜咖啡，品嚐台北最優質的餐點、下午茶、甜點

台北咖啡廳推薦：微兜咖啡，品嚐台北最優質的餐點、下午茶、甜點

2024-03-07 19:25:16 饅頭弟 人氣：104
share
窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2114篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：微兜咖啡
place台北市大同區承德路一段1號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

你是不是常常想找一個舒適的地方，享受一杯香濃的咖啡，還有美味的餐點和甜點

如果你是，那你一定要去微兜咖啡，這是一家位於台北京站的咖啡廳

提供各種風味的咖啡，以及新鮮健康的餐點和甜點

/tmp/phpgiRhlq

 

 

逛了一整天的台北地下街，感覺到腳底發酸，我和饅頭爸決定來到京站休息一下

我們隨便找了一家咖啡廳，打算順便享受一下午茶時光，消磨時間

第一眼就相中這家微兜咖啡， 我立刻被它粉嫩的裝潢吸引住了

感覺就像是少女時代的夢幻世界一般，瞬間喚醒了我內心的少女心XD

微兜咖啡-京站店

電話：02 7729 0009

地址：台北市大同區承德路一段11

營業時間：11:00~21:00(週一至週五)11:00~22:00(週六至週日)

/tmp/phpANzeBu

 

耍甜蜜醬酥雞的口感通常是酥脆外皮與多汁內餡的完美結合

這道料理通常是將雞肉裹上一層酥脆的麵衣，然後再搭配甜蜜的醬汁

外皮的酥脆讓人一口咬下去時有著滿足感，而雞肉的內餡則應該保持多汁，不會過於乾柴

此外甜蜜醬汁的加入為整個口感帶來了一種甜蜜的風味

/tmp/phpY9Eslz

/tmp/phpSwxSAE

 

無澱粉奶霜莓果鬆餅的口感確實與傳統麵粉鬆餅有所不同，因為它使用了其他代替性成分

它的口感柔軟而濕潤，彷彿融化在口中的舒適溫暖

這得益於它使用的無澱粉成分，使得鬆餅更加細膩且豐富

奶霜的奶香濃郁，仿佛是在享受一杯溫暖的牛奶

最後莓果的加入為鬆餅帶來了清新的風味，讓整個口感更加豐富多彩

/tmp/php6COrmK

/tmp/php9NupzQ

/tmp/php1j28cX

 

絲綢女王拿鐵是一種口感充滿層次的咖啡飲品，帶有濃郁的咖啡味道

順滑如絲綢般的質地，並且搭配豐富的口感和風味，讓人在品嚐時感到愉悅和享受

/tmp/phplX3km4

 

鮮切果茶喝起來酸酸甜甜好滋味， 特別是在炎熱的夏天，一杯清涼的鮮切果茶能夠迅速解渴，讓人感到清爽舒適

/tmp/phpAdixYb

/tmp/phpCB7X4j

 

微兜咖啡菜單

/tmp/php3UkFFs

 

微兜咖啡的環境確實給人一種寬敞舒適的感覺，它以森林風格為主題，讓人一進門就感受到一種自然與寧靜

森林風格為主題的裝潢設計讓人感覺彷彿置身於大自然中

綠色植物裝飾、木質家具、自然光線的設計等，給人一種清新自然的感覺

整個環境設計以及氛圍都營造出一種舒適的用餐體驗，讓顧客能夠放鬆心情，享受美食和社交

/tmp/phpV0hKRB

/tmp/phpfFbWOL

/tmp/phpWu7IqW

/tmp/phpqWd6I7

/tmp/phpOJP7Gj

/tmp/phpPD18jw

 

不管你是想和朋友聊天，還是想自己靜靜地閱讀，微兜咖啡都能滿足你的需求

微兜咖啡是我最喜歡的台北咖啡廳之一，每次去都能讓我心情愉快

如果你也想品嚐台北最優質的餐點、下午茶、甜點，那就不要錯過微兜咖啡，快去試試吧

/tmp/phpMC25zJ

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 台北咖啡廳 親子同遊 捷運美食 伴手禮 下午茶 甜點 台北美食 新北美食 微兜咖啡 台北咖啡店 台北特色咖啡廳 森林風咖啡廳 寬敞舒適咖啡館 咖啡廳美食推薦 下午茶推薦台北 綠意盎然的咖啡店 咖啡館自然風格 台北用餐推薦
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

台南市北區台南包棟民宿推薦｜拍R平方民宿，尊
延伸閱讀
盆栽提拉米蘇超吸晴－咖啡瑪榭
 波莉妞
【台南 中西區】復古又寬敞的咖啡廳 不能錯過午後的陽光
 我是艾兒比！！
【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date
 我是艾兒比！！
杏源咖啡~尋一帖心靈良方、用咖啡療癒身心的好地方.
 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up