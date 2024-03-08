板橋環球購物中心裡的美食滿滿皆是，從小吃、拉麵、火鍋到合菜餐廳都有，這間位在二樓的「一幻拉麵x胡同居酒屋」，是一間聯名合作的餐廳，不但有拉麵還有串燒可以吃同時滿足不同顧客的味蕾，來自北海道的蝦為拉麵湯頭是蝦頭熬煮出來的，喝起來蝦味香濃過癮，跟一般常見的拉麵湯底不太一樣，多了一股蝦鮮味，吃一口拉麵配一口串燒真的十分享受。

餐廳資訊

一幻拉麵 x 胡同居酒屋 名稱 : 一幻拉麵 x 胡同居酒屋

電話 : (02)8969-3132

地址 : 新北市板橋區縣民大道二段7號2樓

營業時間 : 週一~週五 11:00-21:30，週六~週日 11:00-22:00

粉絲專頁 : 北海道えびそば一幻 X 胡同居酒屋 Global Mall 板橋車站店

從捷運板橋站的天橋走出來就能直接抵達環球購物中心(Global Mall)，餐廳的位置就在二樓的中間廣場旁

餐廳環境

店面的環境非常寬敞座位數量也多，不過到用餐時間幾乎都是座無虛席的狀態，但翻桌率還算滿快的即便要排隊也不用等太久

靠近窗邊有一排吧台區，可以邊吃邊欣賞板橋夜晚的景色~

桌上有提供兩種調味粉可以使用，灑在拉麵中可以提味吃起來風味更佳

菜單

「一幻拉麵」創立於2009年，是一間位在北海道札幌的拉麵，最大的特色就是用甜蝦熬煮出來的湯頭

拉麵的選擇方式是先選「湯頭」再選「口味」，兩種都是跟湯底有關，搭配起來就是這間店獨特的味道

菜單後面有小菜、炸物還有各式串燒，把兩間店的菜單合併在一起方便顧客點餐

飲品的部分都是以酒類為主，無酒精飲料的選擇就比較少一點

餐點介紹

飲品的部分點了兩瓶「可爾必思」，有另外提供杯子跟冰塊，把飲料倒在裡面就像是來到居酒屋用餐一樣

拉麵的部分一共點了兩種不同的湯底，顏色跟味道也有些許的差異

第一碗的湯頭是「原味」，口味是「甜蝦鹽味」，整個湯底的顏色比較淡一點

點餐的時候店員會詢問要不要加蝦米跟蔥花，建議都要加這樣湯頭喝起來會更有味道，而且加這兩樣是免費的

麵條是選擇粗麵軟硬度適中，吃起來Q彈帶勁，麵條本身吸附不少蝦湯的甜味

叉燒是肥瘦均勻吃起來軟嫩香濃，不過可惜的是叉燒只有一片而已

第二碗的湯頭是「台灣(淡麗)」，口味選的是「甜蝦醬油」，整個湯底的顏色跟前一碗比稍微深一點

每碗裡面都會附半顆溏心蛋，蛋心是有點液體狀吃起來Q彈蛋香味十足

醬油湯底的麵條看起來顏色也明顯比較深，吃起來有淡淡的醬油香味

不管是哪一種口味湯頭喝起來蝦味濃郁，把蝦米跟蔥花拌在一起喝起來蝦的鮮甜味會更加明顯，有畫龍點睛提味的效果

叉燒搭配蝦米跟蔥花吃口感更豐富，蔥花也可以減輕油膩感

串燒一共點了兩串，分別是「焱烤牛肋條」跟「焱烤櫛瓜」

櫛瓜水分飽滿吃起來鮮甜多汁，是一樣適合轉換口味的串燒

牛肋條軟嫩多汁，一口咬下肉汁還會不斷流出，表皮的淡淡焦香味更是讓人一口皆一口吃不停

結語

一般的餐廳都是專門賣拉麵或是居酒屋賣串燒為主，少有把這兩種日式餐點結合在一起，雖然是兩間不同的店但可以同時享用到真的不容易，不僅滿足饕客的味蕾也像是一間餐廳多了許多小菜可以搭配，即便是聯名合作但各自的味道跟品質都依然在水準上，拉麵湯頭的蝦甜味跟串燒的熟度控制都恰到好處，一次讓客人留下兩間餐廳的口味印象，成為在人潮滿滿的板橋車站及環球購物中心的一個亮點。