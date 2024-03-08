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林口新開幕義式餐廳⎜融合經典義式及台式的私房料理⎜職人手作窯烤PIZZA【新北市林口區】好好Chill義式小餐館

2024-03-08 11:49:18 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：96
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：230篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：好好Chill義式小餐館
phone02-26019468
place新北市林口區四維路106號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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「好好Chill義式小餐館」位於林口區四維路上，是新開幕的義式料理餐廳。對於餐點相當堅持的好好Chill，道地的義式料理融合台式口味，餐點配料上不馬虎，使用在地精選食材，宜蘭的鴨賞、八里吻仔魚等等，從細節上就可以感受到店家的用心。另外為了做出引以為傲最道地的義大利窯烤披薩，好好Chill特選義大利進口麵粉及莫札瑞拉、馬斯卡邦等起司，確保達到義式披薩最美味的口感。對於餐點如此用心良苦的餐館，我們怎麼可以輕易錯過。趁著好好Chill新開幕，趕緊來品嚐一波~

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好好Chill空間內明亮繽紛的色彩，以及牆上詼諧有趣的句子，讓身處餐館內的每一個人，無論是店員還是顧客都染上愉悅的氛圍。快樂的用餐環境使人可以在這裡好好的笑、好好放鬆，輕鬆的體驗生活，享受義式的人生哲學。好好Chill同時是一間寵物友善餐廳，餐館內有隻超大隻的雪橇犬「紅豆」，偶爾會出沒、笑著面對每位到訪的客人。因為老闆們很喜歡動物，歡迎大家也可以帶上自己心愛的毛小孩一同在好好Chill度過幸福的時光!

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好好Chill用餐時間為90分鐘，每人最低消費300元，酌收10%服務費。由於新開幕用餐人潮較多，為免大家久候，建議用餐前可以線上訂位。6人以上訂位，歡迎線上預約：https://inline.app/booking/howhowchill/chillhihi

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即日起~113/3/31開幕特別優惠，消費滿1000元即可加入會員，享有披薩買一送一! 若此次消費包含一個披薩，即送「免費披薩招待券」(限下次使用，口味限定為瑪格麗特或義式臘腸)一張(憑發票上的店章兌換，兌換日期無期限)!

 

會員儲值計畫(消費滿1000元即可加入會員)：

●儲值3000元，送300元(3300點，一點抵一元)。

●儲值5000元，送500元(5500點，一點抵一元)。

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🍝松露野菇肉腸燉飯(可奶素) 義大利米、綜合炒菇、義式香腸肉、松露醬、帕瑪森

松露野菇肉腸燉飯將松露醬和綜合菇拌入富含奶油香氣的燉飯裡，配上自製義式香腸肉。燉飯入口米心Q彈、香氣十足，搭配綜合炒菇口感層次疊加，滋味妙不可言，是一道完美融合的絕配料理!

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🍝台版煙花女 直麵、茄醬、酸豆角、豬絞肉、鯷魚、黑橄欖、小番茄、麻辣醬

煙花女是一種義大利麵食，製作食材通常使用鯷魚、黑橄欖、辣椒、酸豆及番茄。煙花女從義大利飛到台灣，酸豆變成酸豆角、辣椒改為使用台式麻辣醬，味道會更重口。配上經典的番茄、鯷魚、黑橄欖，酸豆角的酸令人心神沉淪，好不嚮往。這一道創新的台版煙花女，走入了我們的胃，也絕對走入了我們的心!

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🍝向陽菜園沙拉

向陽菜園沙拉除了主角「向陽鳳梨果乾」之外，還有酸甜天然的蔓越莓果乾、無花果乾，配上起司、自製烘乾蕃茄和綜合生菜，最後淋上橄欖油和巴薩米克醋。豐富的果乾酸甜開胃、好滋味清爽又健康的沙拉治癒了味蕾，開啟了一方新天地!

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🍝嫩切牛舌佐甜椒醬

燉煮至軟嫩的牛舌切成薄片，配上清甜的自製紅椒醬和芝麻葉青醬，再搭上生菜葉。混搭創新的口感非常美味，清爽可口又入味的牛舌薄片更是讓人停不下來，是豐富味蕾的極致享受!

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🍝4種起司堅果蜜 布瑞、瑞可達、帕瑪森、莫札瑞拉起司、蜂蜜、核桃

好好Chill職人手工窯烤PIZZA，披薩麵皮皆為職人現點現做，多次研發的披薩麵粉配方使用義大利進口麵粉及起司，並選用擁有百年歷史的義大利經典品牌Valoriani窯爐。窯爐由耐火磚砌成，保溫性佳，在380度~400度的爐火中烤披薩時，能夠迅速的上色與保持水分，使出爐後的北義風格披薩，即刻達到外酥內軟的口感與豐富的麥香嚼勁。

4種起司堅果蜜使用Ricotta起司作底醬，搭配Brie、Parmigiano、Mozzarella的組合，再放入香甜蜂蜜和核桃好好Chill用心的程度飛天，4種起司堅果蜜口感別出心裁，鹹甜交織的口味富有層次感，絕不膩口!

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🍝茶拉米蘇

獨家創新的茶拉米蘇入口濃濃的鐵觀音茶風味，茶香在嘴中縈繞。茶拉米蘇其中吸飽了鐵觀音茶和橙酒，米香為之增添了口感，每一口都能感受到滿滿的幸福感爆棚。茶拉米蘇是今天最驚豔味蕾的一道，榮登好好Chill最佳創意料理!

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🍝黑醋栗莓果氣泡/ 西西里檸檬氣泡

黑醋栗莓果氣泡選用莓果中最愛香甜的黑醋栗，加上酸甜藍莓，是一杯清新的果香系氣泡飲，岳岳超愛! 西西里檸檬氣泡則是使用微酸、冰涼又清爽的西西里檸檬氣泡咖啡，口味上是最適合的酸度，又不會過甜，非常有特色!

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好好Chill主打義大利麵、披薩、燉飯等義式料理，提供瑪格莉特披薩、番茄肉醬麵等經典口味的道地義式餐點外，也精心研發了各式各樣融入台式元素的獨特口味料理，讓顧客的用餐體驗不斷感受到驚喜。這意料之內又義料之外的好味道真正是值得推薦，也絕對會是親朋好友聚餐的首選。「好好Chill義式小餐館」推薦給大家!

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好好Chill義式小餐館
地址: 新北市林口區四維路106號
電話: (02)2601-9468
營業時間: 週二-週日11:30-14:30，17:30-21:00；週一公休
 
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