大家有看過這樣的煎餃嗎？

今天帶大家來吃一家店名跟菜色都很特別的煎餃店!

【還可以煎餃專門店】

【還可以煎餃專門店】

店址: 桃園區國聖一街121號

電話: 03-3602666

營業時間: 11:30-13:30 16:00-19:30 (周日公休)

這就是一家小吃店，但是賣的東西很多元很有創意呢!

帶大家來看看菜單!

有水餃有和風煎餃有麵飯類，餃類的內餡有高麗菜，韭菜，塔香豬跟紅魔鬼

紅魔鬼就是有辣的內餡

除了餃類之外，還有賣一些泰式料理，甚至還有海鮮烏龍麵

飯類有滷肉飯控肉飯這麼台式的，也有賣泰式打拋，黯然消魂飯

真的是一份充滿驚喜的菜單

店裡的環境就是簡簡單單，小吃店規格，牆上有貼一些餐點的圖片可以參考

接著來看很棒的【醬料區】，有提供原味辣味，泰式三種醬料，另外還有蒜頭

有蒜頭我先加100分，我是很喜歡吃蒜頭的人 :)

旁邊附的碟子也是走貼心路線，一次可以享受兩種口味，這個蒜頭是不是很可以

接著來看我今天點的【塔香豬和風煎餃】吧!

哇!一上來桌真的很視覺震撼

真的是撒了滿滿的海苔絲，看起來好吸引人喔!

所以和風跟原味煎餃的差別就是和風會擠上美乃滋跟有滿滿的海苔絲

有沒有看到邊邊的冰花?!

所以一口咬下先是吃到脆脆的外皮配著甜甜的醬

接下來就是吃到滿滿的內餡，這個塔香豬的塔真的很香

重點是湯汁還很多，不會乾乾的

一瞬間不知道是吃煎餃還是吃湯包的感覺 :)

真的是很特別的口味呢! 酸辣湯的部分不會很大碗，但裡面料是蠻多的

味道就比較中規中矩，沒有太特別的感覺

整體用餐體驗還不錯! 老闆跟闆娘都親切有活力!

老闆的聲音聽起來像是日子過得很快樂的感覺：）

店裡也一直會有現炸好燒肉的香味，感覺也值得一試

跟大家分享這個超特別的和風煎餃！

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