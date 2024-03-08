這家位於台中西區、鄰近科博館的〔 小麥所居酒屋 〕風格裝潢復古質感，結合台日風格創意料理多樣化，是家高人氣聚餐地點，營業到凌晨12點。【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 小麥所居酒屋 〕交通

👣〔 小麥所居酒屋 〕環境

◆ 老宅改建保留不少復古元素，裝潢到處充滿誇張的日式風格

前方座位區以2-4人桌以及吧台為主

後方則有半開放式、適合多人聚餐的包廂座位。

最後方還有一區是半戶外的chill沙發區，天氣涼爽的話應該會很舒適。



👣〔 小麥所居酒屋 〕餐點

📌天滿赤木寶盒$1299

▫️天啊這盒未免太奢華啦！色彩繽紛、擺盤超華麗直接C位出道！內容物有鮭魚卵、北海道海膽、北海道干貝、胭脂蝦、芥末章魚，底下還有醋飯跟鮪魚泥，附上酥脆的最中餅搭配，愛不愛吃醋飯都可以滿足！

📌天使大蝦鮭魚卵丼$390

📌月見甜蝦鮭魚卵丼$280

▫️浮誇的生食丼飯也是小麥所人氣餐點，主打料滿到看不到醋飯為止，天使大蝦中中段去殼擠上蟹膏，非常鮮美～ 蝦頭還可以請師傅回烤炙燒包飯喔。

生蛋黃搭配肉質肥美鮮甜的胭脂蝦以及鮭魚卵，攪拌後口感更加滑嫩。

只要點丼飯都有附一碗味噌湯，裡頭可以吃得到不少大塊魚肉！

📌小麥所生魚片$699

▫️內容是依當天漁獲為主，基本上都是擺滿滿啦，每一片都切得大片厚實，新鮮度完全沒問題，而且這個價格我覺得滿划算的耶。

📌豪海特盛$600

📌和風柚子雞皮仙貝$100

▫️多人聚餐一定要來一盆炸物拼盤的吧！裡面有天婦羅蝦、牡蠣、手羽先、唐揚雞、可樂餅，雞肉鮮嫩多汁，雞翅薄皮酥脆、椒鹽調味很涮嘴，牡蠣也很大顆喔！

然後我真的要大大大大推必點這個炸雞皮，我第一次看到炸雞皮這麼大片，入口超級酥脆，跟餅乾一樣脆！而且不油膩，完全沒有任何肥膩的口感，這個太厲害了！

📌明太子干貝奶油烏龍麵$260

▫️鎮店之寶，好幾年前就吃過這道，基本上是每桌都必點，濃郁奶香甜味跟明太子鹹味交織，帶點稠度巴滿彈牙的烏龍麵條，搭配蝦卵、蔥花及海苔簡直不要太好吃啦。

📌明太子雞肉串$130

📌絲瓜照燒五花豚 剝皮辣椒五花豚 $130

📌松露起司牛肉串 蒜片蔥鹽牛肉串$220

▫️各式串燒調味都滿有特色的，私心推薦絲瓜照燒五花豚，絲瓜的水潤入口有爆汁感！

另外松露起司牛肉串也很讚，松露味超濃郁的起司醬根本是神醬，整個香氣直衝腦門～

📌剝皮辣椒雞湯鍋$340

▫️冬天想喝點熱湯這裡也有，甜辣的剝皮辣椒湯頭很暖胃，裡面的食材也很豐富，南瓜片、花椰菜、蛤蜊、兩種菇類、雞肉塊，根本直逼小火鍋等級耶。而且最讚的是可以免費續湯！

📌DIY糰子烤盤$240

▫️最後用可愛的烤糰子做結尾吧，抹茶/黑糖/煉乳三種口味一次滿足，看是喜歡軟Ｑ一點，還是烤到外頭酥酥香香的口感，自行烤到喜歡的熟度！

👣〔 小麥所居酒屋 〕優惠活動

▫️當月壽星可以優惠價499元加購慶生酒樽，享用美味清酒。

▫️ 凡到店內消費打卡標註小麥所，就送當天指定餐點。

👣〔 小麥所居酒屋 〕店家資訊

★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★

🔺博館店

📍台中市北區博館東街31號

📍17:00–00:00

📍04 2321 5580 🔺勤美店

📍台中市西區昇平街61號

📍17:00–00:00

📍04 2301 0601

👣〔 小麥所居酒屋 〕菜單

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