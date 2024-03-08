大街小巷開滿了手搖飲，現在想吃個傳統甜品反倒不容易，在地人推薦的古早味老字號：蔡家綠豆湯民權店－笨港火燒莊，在這寒流來襲的冬日，來一碗熱呼呼的燒仙草、紅豆湯圓，搭配費時熬煮的蕃薯糖，哇～這暖在心頭的味道，很讓人回味無窮，而且google評論4.5顆星，看來真是深受在地人喜愛呢。

蔡家綠豆湯民權店 店家資訊

嘉義市東區民權路211號

05 275 9222

Am1030-2130

蔡家綠豆湯 粉絲頁

蔡家綠豆湯在嘉義已經立足多年，正因為堅持古法製作，才能吸引許多喜歡傳統滋味的顧客，就像童年才擁有那記憶中的味道，蔡家綠豆湯笨港火燒莊，是會在顧客間傳承不被遺忘的那股子古早味。

店舖略帶復古感覺，喜氣洋洋的紅燈籠高掛著，更顯日式氛圍的年代感，坐在這品上一碗燒仙草，是不是有點在拍復古大戲的感覺。

蔡家綠豆湯民權店 交通環境

民權店位於民權路與安和街口，雖然路都不大條，不過開車來也別擔心，地藏庵附近或是維新、中山路上，都有許多停車格，步行也都在約十分鐘左右，非常方便，鄰近也有不少美食餐廳，挺熱鬧的。

蔡家綠豆湯民權店 菜單

民權店擁有一部份內用空間，走走逛逛累了，可以到這歇歇腳喝碗綠豆湯，附近居民我看大多都是外帶，這裡除了綠豆湯，也有不少飲品甜點，像是紫米、紅豆、愛玉、薏仁等系列，也有紅茶、冬瓜茶及懷舊甜點，品項選擇還挺豐富的。

*用餐時間為2024/01，菜單為店家最新版本*

蔡家綠豆湯民權店 菜色分享

∣芋圓燒仙草∣

滿滿一碗的料，這一碗誰看了不心動啊！燒仙草獨特的口感入口即化，搭配綠豆及多種口味的圓仔，飽足感滿分，簡直可以兩個人分食了。

除了地瓜圓、芋圓以外，還有紅豆、綠豆、薏仁，真的是超豐富的，我很喜歡蔡家的圓仔，吃起來Q彈可口，淡淡的香甜，在嘴裡咀嚼後香氣自然而然地散發開來，Zia最喜歡吃地瓜圓，因為甜味比較明顯哈哈哈。

為什麼傳統甜點能夠一直存在呢？除了要好吃之外，營養價值更是勝於現在許多高糖份的手搖飲，尤其是裡頭的紅綠豆及薏仁，對女孩真是大大的好啊，養顏美容，推薦女孩們好好補一補吧。

∣紅豆湯圓∣

喜歡甜食的話推薦點紅豆湯圓，吃起來比燒仙草甜一些，我一開始以為紅豆湯圓是那種大顆的湯圓，搭配糖水，被我先生笑，蔡家的紅豆湯圓可是一碗滿滿的紅豆湯，搭配粉白雙色的小湯圓，甜蜜又喜氣。

補血又暖身的紅豆湯圓，不來一碗嗎？紅豆熬煮過後的軟爛，雖然帶著外殼，但吃起來粒粒分明，不會糊成一團缺乏口感， 綿密細緻恰到好處，咬著咬著蜜香與豆香留在齒間徘徊，與雙色小湯圓一起入口，口感層次豐富，味道軟糯香甜。

∣蕃薯糖∣

激推蕃薯糖！真的非常好吃，甜在心裡的那種懷舊感，一到店門口我就被這一鍋金黃澄澄的蕃薯吸引住了，這金黃色澤，可是使用純麥芽經過長時間熬製而成，除了自己點了一份，離開時也要再帶一份送給朋友品嚐。

鬆軟綿密的口感，肯定是花了一番心血製作，光是時間成本就不簡單，而且我覺得這蕃薯們應該也是精心挑選過，吃起來不會感覺良莠不齊，就是有些口感好，有些口感差，倒是都很鬆綿可口。

長時間熬煮後的糖衣，放涼後變成脆口的外表，包裹著鬆軟的蕃薯，口感更有層次了，這種古法製作的蕃薯糖，比較不會膩口反胃，反倒是很溫順的甜蜜感，第一口就先讓我驚豔，然後會想要一塊接一塊的吃，其實這已經是我第N次吃蔡家的蕃薯糖了，還是一樣深得我心。

結語評價

寒冷的冬天，不妨停下腳步，重溫一下歲月洗禮後的好滋味，一碗熱熱的甜品，除了溫暖我們的身體，也一併溫暖我們的心，我覺得這是跟手搖飲不同感受的飲品，一起穿梭回到過去吧！

*用餐時間為2024/01，菜單為店家最新版本*

嘉義市東區民權路211號

05 275 9222

Am1030-2130

蔡家綠豆湯 粉絲頁



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