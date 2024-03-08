現在觀光工廠四處林立，台中親子同樂的景點，今天分享寶熊漁樂碼頭給你們，海洋風格的建築物超吸睛，小朋友看到一定會說哇賽！裡面除了有販售釣具，還有超大的釣魚機，可以帶小朋友來體驗，豐富的漁知識，真是讓我大開眼界，當然也有各式各樣的伴手禮，可以選購帶回家喔！

寶熊漁樂碼頭 營業資訊

台中市潭子區中山路三段11號

04 3501 3338

Am1000-1730（1樓釣具專賣店至晚上2100）

寶熊漁樂碼頭 粉絲頁

寶熊漁樂碼頭的建築本體很漂亮，通常到大門口就會先拍一波，四層樓的全室內空間，大太陽或是下雨天都不用擔心，是台中潭子相當著名的旅遊景點，館內空間不小，倒不至於發生人擠人的場面，若是帶小朋友來體驗遊玩的話，預估時間大約在1-2小時左右，因為大型釣魚台是有固定時間開放的，想玩的話建議提早看好攻略，才不會白跑一趟喔。

寶熊漁樂碼頭 交通環境

潭子中山路這地段車流還挺多，附近給我的感覺像工業區，開車前往的話可以直接停在地下停車場，每小時$50，30分鐘內免費，若在館內消費滿$200則可免費停車。

寶熊漁樂碼頭 收費方式

入館基本是免收門票，到處逛逛沒有問題，但若是要使用指定設施或活動，需至服務台購票。

1樓<漁樂嘉年華>：單次$100，6次$500。

1樓<小釣手訓練營>：假日限定，$550/30分鐘。

1樓<巨無霸釣魚機>：消費滿$500即可兌換一張體驗券(可累計) 。

2樓<釣魚故事館>：4歲以上$200/90分鐘。

*參觀時間為2023/07，營運資訊以官方為準*

寶熊漁樂碼頭 館內設施

∣巨無霸釣魚機∣

巨無霸釣魚機的體驗方式，是採用館內消費滿額兌換的，每滿$500可體驗一次，金額可累計，不過每個場次有人數限制，這應該是小朋友最愛的項目了，在未開放時，釣魚機旁會有立牌，告知今日場次的時間，像我當天是早上11點開始，每一小時一場，直到下午五點，不曉得有沒有固定就是了。

∣碼頭商店街∣

大門進來後有許多一間間的商舖組成的商店街，主要販售主題式的玩具、布偶、文具、小禮品，也有異國美食、小零嘴以及丹堤咖啡館，因為附近沒什麼店家，若是肚子餓了，可以在這先解決民生問題。

∣釣魚故事館∣

參觀時間：上午1000~1200、下午1300~1630

專人導覽：平日1100、1400；假日1100、1300、1400、1500

我逛到有一區在賣書籍，還挺讓我覺得驚訝，原來也是跟釣魚相關的書，日文雜誌出清$49，一些與海洋寶熊有關的產品，滿適合當伴手禮送人的。

結語評價

其實當天我是到樓上參加會議的，所以就沒有入場參觀，以後有機會再帶小朋友來玩。

不曉得是不是付費的部份沒有參與到，我感覺大多都是商舖，賣些小東西及釣具，若是對釣魚完全沒興趣的話，來寶熊可能逛不到半小時，讓人好期待沒參觀到的部分啊。

台中市潭子區中山路三段11號

04 3501 3338

Am1000-1730（1樓釣具專賣店至晚上2100）

寶熊漁樂碼頭 粉絲頁



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