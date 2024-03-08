有時不知道要吃什麼，那就滑滑IG吧，這不就發現了這間嘉義美食漏網之魚：吉興餛飩，超大顆的方型餛飩，我還真的沒吃過耶，位於香湖公園不遠處的吉興鮮蝦餛飩，鄰近幾間也是排隊名店，看來這裡雖離文化路商圈有段距離，但也是美食饕客聚集之地啊！

吉興鮮蝦餛飩 店家資訊

以用料實在及方型餛飩闖出名號的吉興，其實在地經營多年了，生意一直都很不錯，只是近年來社群軟體流行，大家透過網路分享美食，讓吉興聲名大噪，畢竟我也是透過IG才知道這間店的，所以千萬別小看社交平台的強大力度。

吉興鮮蝦餛飩 交通環境

吉興店面的位置在文化路與向榮街口附近，郵局的斜對面，開車前往的話，停車是一件麻煩事，可以選擇停在香湖公園邊的停車格再步行前往，大約十分鐘左右，google發現附近有個進安停車場，可以評估看看狀況囉。

這裡除了吉興，還有著名老店涼麵四味果汁、古早味手工汽水及嘉義肉圓，感覺可以直接吃一輪了。

吉興鮮蝦餛飩 菜單

菜單很簡單，分為湯麵、乾麵、抄手、湯類及小菜，都是圍繞著餛飩出發的品項，麵條有細麵及寬麵可選，辣味抄手也能調整辣度，現切滷菜則是在店門口處的滷菜櫃夾取，價格都有標示滿清楚的，這點很加分喔。

*用餐時間為2023/07，菜單請以店家提供為準*

吉興鮮蝦餛飩 菜色分享

∣鮮肉餛飩乾麵 - 寬麵∣

餛飩+麵的組合，上頭有餛飩3顆，疑～不是方型的耶，原來單點餛飩的品項，才是標準的方型大餛飩，沒關係，這三顆鮮肉餛飩，其實也比一般餛飩看著要大一些，餡料也不算少，淡淡的清香是我喜歡的味道。

我比較喜歡吃辣，所以我會淋上店家的辣油，吃起來才夠味嘛！粗麵條就像陽春麵一樣，扒滿了古早味的肉燥醬油香氣，味道是我喜歡的，裡頭還有豆芽菜及小白菜，這一碗當時$80我覺得還行，但食量大些的話可能吃不飽，可以再加點其他品項。

∣麻醬乾麵 - 細麵∣

這碗麻醬有點出乎我的意料之外，不曉得是店家特色還是不小心湯水太多，麻醬的香氣比較淡，醬汁也稀稀的，味道還可以，但就是美中不足，若麻醬可以濃郁一些應該會更好。

∣沙茶乾麵 - 細麵∣

吃起來沒有明顯的沙茶味，不過聞起來香氣十足，鹹香可口倒是很受女兒喜愛，我發現吉興的風格如此，乾麵的湯汁都挺多的，所以都不會太重口味，但是放了很多豆芽菜，豆芽菜的生味滿重的，我們家都不太能接受，所以剩了一些好可惜><

∣鮮蝦餛飩湯∣

正港的方型巨無霸餛飩現身囉！餛飩湯裡一共三顆大餛飩，肉餡挺多的，看起來像不像一顆小枕頭呢？吉興的調味都比較清爽，光吃餛飩的話是淡淡的清香，搭配湯品剛剛好解膩，湯裡的小白菜也是不手軟的多。

∣現切滷菜∣

吃麵配滷菜，我覺得是許多山珍海味比不上的天作之合，可能與童年記憶有關吧，滷菜區都有明碼標價，我覺得價格透明化這一點，是許多名店或老店未必做得到的，這樣也不用擔心不小心夾太多來個天價了，當然，不浪費也很重要喔，滷菜表現沒讓我驚豔，不過也是挺好吃的，搭配這種醬油膏就是古早味的標配了。

結語評價

不知道是不是許多人都跟我一樣，是從IG來到吉興的，當天店內用餐的大多都是年輕人耶，身為在地老店，我覺得吉興很有自己的特色，在地人的口碑也經營的不錯，如果我住在附近，他會是我常吃的選擇之一，希望能挖掘更多好吃的在地美食給大家。

*用餐時間為2023/07，菜單請以店家提供為準*

嘉義市西區文化路425號

0900 101 124

Am1100-1400、1630-2000（週二公休）



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