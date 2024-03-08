嘉義美食推薦：越南烤雞王，獨特越南風味別處吃不到，爆汁鮮嫩的正港土雞，酥脆焦香的外皮，真的讓人吃到停不下來，小孩挑食不愛吃肉？烤雞買下去吃吃看就知道，三種口味及四大神級調味粉，只有越南烤雞王才有，出爐時間記起來，提前預訂還能享有早鳥優惠，美味又划算！

越南烤雞王 嘉義店 店家資訊

嘉義市東區興中街50號

0983 286 300

平日pm1600-1900、假日am1100-1900

越南烤雞王 嘉義店 粉絲頁

配合外送平台：✔熊貓、✔Uber Eats

越南烤雞王 嘉義店 出爐時間

週一至週五：pm1600、1700、1820

週六及週日：am1100、1200、1600、1700、1820

越南烤雞王 嘉義店 優惠活動

早鳥優惠（全雞） ：

前一晚7點前預訂，可享優惠一隻折50元，兩隻100元以此類推。

嚐鮮優惠（半雞） ：

即日起限量供應半雞嚐鮮價$250，口味及數量依現場為主，可先來電詢問。

越南烤雞王 嘉義店 訂購方式

電話：0983 286 300

LINE： https://lin.ee/o8hNU5O

越南烤雞王 嘉義店 交通環境

越南烤雞王座落於文化路鬧區興中街公園旁，這裡無論平假日都十分熱鬧，騎車前往的話店門口或公園旁都有地方停，若是開車前往建議可以先找公園邊的停車格，若遇到用餐時段車流較多，也可以停在民族&吳鳳北路口的停車場，步行不用十分鐘即可抵達，交通還算挺方便。

越南烤雞王 嘉義店 口味分享

∣招牌香檸雞

說是招牌可不為過，香檸雞是最多人點的口味，金黃脆皮是非常吸引我的一點，雞皮清脆的聲響，加上豐富的油脂，愈咬愈香欲罷不能，鮮嫩的雞肉更是隨時噴發清新甜美的肉汁，超享受的！

香檸雞跟一般桶仔烤雞可是大不同，嚴選越南香料，耗時調製炭烤出異國風味，肚子裡塞滿了檸檬葉，空氣中飄散出濃郁的香茅味，吃起來比一般烤雞多了點檸檬香氣，很特別，當然也是最快售罄的口味，喜歡吃真的要預訂才不會白跑一趟。

買烤雞有附贈雞油、調味粉及一次性手套，雞油拌飯麵或是炒菜都好用，尤其是炒青菜增添了雞油那股迷人的香氣，一整個下飯又好吃。

∣台式椒鹽雞

追求原始風味，那就挑選經典款的台式椒鹽雞吧，接受度100%，不只是原味，肚子裡滿滿大蔥，讓雞肉的鮮甜還帶點大蔥的清香，現在許多人拜拜也會訂購一隻椒鹽雞，保持烤雞原貌，拜完也不用擔心沒人吃會浪費，這款絕對是吃不夠啦。

我曾經吃過烤得有些乾柴的烤雞，所以對於肉質我還滿在意的，女兒跟我一樣是歪嘴雞，對於把不好吃的東西吃下肚，總是覺得對不起五臟廟～烤雞開始拆解後，聞到陣陣撲鼻香味，小孩馬上搶走一隻雞腿，在一旁啃得超香的啦，邊吃邊流肉汁，真心覺得這個價格很值，會讓人想再次回購。

店家還有提供四種神級調味粉，喜歡吃點不一樣的，就沾粉吃吃看，我推薦原味搭配檸檬椒鹽粉，酸酸鹹鹹的滋味很特別，感覺更開胃了。

∣上癮胡椒雞

我一開始以為是像胡椒蝦一樣的操作，結果不然，光是聞香就知道不是一般台式的胡椒香，而是特地選用越南當地的黑胡椒粒、香料，以及大量的洋蔥、蒜頭，味道微辣不嗆鼻，直接吃黑胡椒粒超香的，洋蔥與蒜頭也軟爛入味，有滿滿的雞油香。

如果有碗白飯，我覺得光是吸飽湯汁的洋蔥就超下飯的，火侯控制得妙，偏軟爛卻不會毫無口感，是我喜歡的感覺，再吃上幾顆蒜頭，非常滿足，才剛吃完沒多久，女兒就在問什麼時候要再來買烤雞，肥嫩多汁的鮮美肉質，加上香脆可口的外皮，真的會讓人想念啊～

如果沒吃完需要再加熱的話，可以先將湯汁雞油淋在肉上，再使用微波爐加熱即可，這樣可以讓雞肉不易變得太乾，風味更接近一開始喔！

結語評價

以前家裡拜拜完的菜餚總是沒人要吃，要是換成這些烤雞，我想大家應該搶著分食吧，去現場領烤雞時，就有遇到一位阿姨來詢問，說是兒子媳婦給她提的意見，來越南烤雞王買台式椒鹽雞當拜拜牲禮，好看又好吃。

而且現在還有早鳥活動，提前一天預訂現折50元，自己一人享用也可以買半雞，提前詢問現場還有沒有半雞，就不怕吃不完了。

嘉義市東區興中街50號

0983 286 300

平日pm1600-1900、假日am1100-1900

越南烤雞王 嘉義店 粉絲頁

配合外送平台：✔熊貓、✔Uber Eats

LINE：https://lin.ee/o8hNU5O



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