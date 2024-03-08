日本宮城A5和牛+加拿大活龍蝦+南非鮮鮑+北海道生食級干貝+..... 總共十道海陸珍饈的極奢饗宴，在環境優雅舒適的高級餐廳，你猜要多少錢才吃得到？位於林口，2024/1/25 剛開幕的「滝 精緻鐵板料理」，只要 2080 元，讓你嚐盡人間美味！

總計 24 席的全預約式無菜單鐵板料理，「滝 精緻鐵板料理」也提供包場服務，家族聚餐、公司行號犒賞員工、辦同學會或是生日趴都很適合。

沉穩的禪風，從一棵姿態優雅的白水木漫延；低調的侘寂風，在簡約、質樸的門面設計中彰顯。溫潤的大地色系，讓遠道尋味而來的我，內心感到無比平靜。

放輕腳步往前走，帶有鮮明木紋的大門映入眼簾，樣式樸實無華但用料不俗，一時之間，我竟萌生拜訪私廚的悸動。

「滝 精緻鐵板料理」在我看來就是道地的私廚，低調奢華的挑高空間、寬闊舒適的座位、雅致大器的裝潢、精緻美味的菜色，還有無微不至的服務，就好像應邀來到大戶人家的餐廳，和好友一起共享精緻午餐，滿懷溫馨喜樂。

「滝 精緻鐵板料理」的用餐區分成兩部分：大廳有一個可容 14 人座的大煎台，大理石桌面光可鑑人，一塵不染；半圓形軟墊座椅包覆性良好，坐感舒適。天花板上兩具仿古造型的吊燈，散發暖黃色的柔光，營造輕鬆溫馨的氛圍。

另有一個可容 10 人的私人包廂，面街的一邊留有一塊玻璃牆，可以窺見來往人車、四季風景；天花板上開了一扇天窗，可以望見天上的浮雲星光，在隱密的空間中，留下視覺的呼吸空間，匠心獨運。

座位前，除了餐具、桌墊，有一碟檸檬洋蔥，既可做為開胃小菜，也可依個人喜好搭配食材享用；一碟蜂蜜芥末醬，這是龍蝦的專用蘸醬；還有一杯熱麥茶，解渴、清除口腔餘味皆宜。

我的位置甚好，所有珍稀食材羅列眼前，在還沒品嚐之前，就可以自行腦補，預想牠們變成餐點的美味。

其中我最感興趣的是這隻加拿大活龍蝦，不僅一對大螫粗壯得驚人，活動力也超級旺盛，絕對是貨真價實的＂生猛海鮮＂！

就在我被龍蝦吸引，看得忘我之際，帥氣的主廚已經開始著手料理第一道菜。

不同於一般鐵板料理，「滝 精緻鐵板料理」沒有浮誇炫耀的秀菜儀式，因為食材的好壞，內行的饕客一吃便知；也沒有嘩眾取寵的廚藝表演，因為師法自然的原味呈現，才是對高級食材應有的尊敬。在整個餐期裡，沒有慷慨激昂的打擊樂表演，只有主廚曼妙的雙手像嫻熟的芭蕾舞者，在煎台上優雅的劃動，行雲流水的完成一道道膾炙人口的佳餚。

三鮮茶碗蒸

雞肉是茶碗蒸常見的主料，再加入一隻鐵板現煎的鮮蝦，一匙紅豔豔的蝦卵，豪華版的三鮮茶碗蒸，就是揭開這場舌尖饗宴的開胃菜。

我喜歡吃茶碗蒸，每次吃都有尋寶的期待，因為不知道裡面究竟藏了多少好料？不過今天不一樣，因為最大的寶藏-鮮蝦，已經大大方方呈現眼前。

經過鐵板煎過的鮮蝦就是不一樣，均勻的高溫將精華完整鎖住，不僅外觀煎得賞心悅目，美味也發揮到極致。融入高湯的蒸蛋，口感優雅細緻，小小的蝦卵在口腔中穿梭滾動，時不時爆出一絲鮮甜海味，為綿密的蒸蛋添加活潑的滋味；加上軟嫩的香菇和微苦的白果助陣，這碗茶碗蒸既開胃又暖胃。

亞麻籽麵包佐香煎田螺

繼茶碗蒸之後上桌的是「亞麻籽麵包佐香煎田螺」，兩人份裝在同一個盤子裡。服務小姐送菜的時候，刻意把它放在我和老婆餐墊中間的上方，讓我有點納悶？經過解釋才知道，原來這道菜非是單獨享用，而是要搭配南瓜濃湯一起吃。

高級料理之所以高級，原因之一是上菜的時候，服務小姐會細心給予最佳賞味的食用建議。這項貼心的服務有其必要，因為每個廚師設計的菜色都有獨到之處，若是食用的方法不對，可能會得到截然不同的口感，不僅暴殄天物，可能也會辜負了主廚的一番苦心。

不同於一般焗烤的作法，這枚法式田螺與香茹一起以鐵板香煎，加入奶油後芳香四溢，即使我們離煎台稍遠，仍然聞之垂涎。最上面的一層，是香煎之後產生的脆片。

元氣南瓜濃湯

南瓜濃湯營養豐富，取名＂元氣＂倒也名副其實，喝起來濃稠合宜，滑順如絲絨。上桌前擠入的鮮奶油畫龍點睛，黑胡椒粒增添香氣，還有潛藏湯裡的松子，讓這道不用咀嚼的湯品，多了一絲口感。

鐵板煎製的法式田螺，肉質除了柔嫩纖細之外，還多了一絲脆感。酥脆的亞麻籽麵包，單吃已經夠美味，吸飽南瓜濃湯之後，鹹鹹甜甜的滋味，非常美妙！可惜只有小小一片，讓我有意猶未盡之憾。

不過，＂意猶未盡＂有時也不是壞事，因為＂不足＂會讓我們感覺食物更美味，況且下一道更美味的大菜--特大號的北海道生食級干貝，已經在鐵板上煎至兩面微焦，正等著我們大快朵頤呢！

就在這時，我又發現「滝 精緻鐵板料理」一個與眾不同的特色。一般鐵板料理的烹飪和擺盤，都是主廚的單人創作，但是在這裡，除了有一個帥氣的主廚，能用純熟的廚藝，烹調出食材的最佳美味之外，還有一個美女助手，心靈手巧的在餐盤上作畫，將每一道料理妝點成賞心悅目的藝術品。

看看這道「北海道干貝板燒手捲」有多漂亮！

底層是墨綠色的海苔，上面斜鋪一張白色的北海道朧昆布，再放上煎好的干貝。接著先放上一匙晶瑩剔透的鮭魚卵，再擺上一小匙德國 Emborg Lumpfish Caviar 黑魚子醬，最後鑲上一張食用金箔，奢侈得令人咋舌。

干貝的鮮味是魚類的三倍，鮭魚卵的爆漿爽感凡人無法擋，魚子醬自古便是王公貴族專屬的珍饈，齊集三大稀珍海味的「北海道干貝板燒手捲」，鮮味之濃，已經不是筆墨所能形容，光是看就讓人口水直流。

這是一道需要一口塞的料理，但是說實在話，如果你的嘴巴不夠大，這將是一個相當辛苦的任務，因為光是干貝就很大，更不要說還有總體積不小於干貝的鮭魚卵和魚子醬。我小心翼翼的把手捲捲起來，終於了解北海道朧昆布的功能，除了吸收干貝滲出的汁液，保持海苔的脆度之外，較為堅韌的質地，也才能保護手捲的完整性。

辛苦的代價是甜美的，當我把手捲塞入嘴，輕輕咬下，外焦脆內生軟的干貝，立刻用它無與倫比的的鮮味來回報我，鮭魚卵、魚子醬更像此起彼落的大小煙花，毫無差別的轟炸味蕾的每一個細胞，讓我差點忍不住要歡呼出聲。

稱職的主廚，必須能嫻熟地掌握用餐的節奏，當我還沈醉在手捲的美味中，下一道料理已經開始擺盤。

翠玉牡蠣拼柚香墨魚

表面煎得酥香的特大牡蠣，搭配瑩白如玉的墨魚，在水紋陶盤上悠游，水面上落英繽紛，綠意盎然，美得像一幅山水畫。

香脆與軟嫩的交互襯托，營造牡蠣豐富的口感；帶著嫩葉的紫蘇花，鮮明的草本酸味和芬芳的優雅香氣，昇華了整道料理的層次。

墨魚軟中帶 Q ，彈性十足，鮮甜的滋味，隨著咀嚼慢慢釋放出來，口齒留香。

此時，生猛龍蝦已經在鐵板上滋滋作響，散發出迷人至極的甲殼香味。



美好的東西是值得等待的，龍蝦的烹煮需要慢功出細活，下一道料理已後發先至，這是和牛的橫膈膜。橫膈膜是牛背側的內臟部位，一頭牛僅能取得 2~3 公斤左右，非常珍貴！因為沒有筋的存在，所以口感特別軟嫩，粉紅色的橫膈膜，在高溫鐵板上煎至兩面微焦，在梅納反應之下變成深褐色，濃郁撲鼻的香氣隨之瀰漫開來。

和牛壽喜燒

將煎好的橫膈膜盛入六角陶碗，淋上預先在鐵板上煨著的壽喜燒醬，以一小撮高麗菜絲點綴，灑一些七味粉，這道「和牛壽喜燒」就完成了。

吃壽喜燒怎麼能少了生雞蛋？將蛋黃倒入碗中，攪拌均勻，讓每一片橫膈膜肉片，都完整裹上一層蛋液。

橫膈膜肉片的油脂融入壽喜燒醬汁，軟香多汁、鹹香甘甜的濃郁滋味，本就迷人之至，加上生雞蛋的滑潤效果，整體口感和美味更升一級。

龍蝦終於煎製完成，這是令我魂牽夢縈的珍貴海味，吃再多也不會膩。

鮮活加拿大龍蝦

每個人只得半隻，看起來似乎不多，但因龍蝦夠大，蝦肉夠肥，分量其實足矣。

吃蝦肉之前必先吃蝦膏，因為豐腴的膏脂，美味不下於蝦肉。用小湯匙舀一口放入口中，黏稠的蝦膏細膩、綿密，鮮味直衝腦門，含在口中等它慢慢融化，鮮甜無比的味道，令人為之銷魂。

加拿大龍蝦之所以令愛好者推崇，在於 Q 彈紮實的肉質，尤其是活動力驚人的活龍蝦，肉質的彈性更是吃過就回不去了的美味。

原味龍蝦已經夠好吃，蜂蜜的香氣與黃芥末醬的微微嗆辣，融合出的香甜微嗆口感，讓蝦肉的鮮甜滋味更加突出。

大螫的短纖維，彈性雖然稍遜於蝦肉，但幼細軟嫩的口感尤有過之，一口咬下超滿足！

日本 A5 和牛

取自日本宮城縣飼育的「仙台牛」身上的 A5 和牛肩胛肉，煎至五分熟，搭配手工現磨天然山葵、喜瑪拉雅山玫瑰岩鹽、蒜味胡椒，佐紅皮馬鈴薯。

日本和牛品質冠絕世界，A5 等級的和牛，更是牛肉控心中的夢幻逸品！微焦酥脆的表面鎖住肉汁，閃著油光的粉紅斷面勾人食慾，瀰漫的香氣在入口之前，就沖入鼻腔。入口後，舌頭先感覺到奶油般的軟嫩口感，一口咬下，豐沛的鮮甜肉汁井噴而出，芳香滿溢，這就是日本和牛讓全球饕客為之驚艷的絕頂美味！

手工現磨天然山葵、喜瑪拉雅山玫瑰岩鹽、蒜味胡椒，除了能突顯肉質的美味，更能在一定程度內化解油膩感。我建議大家可以先品嚐原味，然後每種沾料都試試看，找出自己最喜歡的一種。我最喜歡現磨山葵微微的嗆辣味，襯托出牛肉的鮮嫩感，讓和牛多了一股清爽的香氣。

鮮鮑佐大根燉

南非活鮑魚簡單煎熟、淋上高湯，搭配燉得通透的白蘿蔔，一截娃娃菜，再以蔥絲和辣椒絲點綴，這道「鮮鮑佐大根燉」看似簡單，實則滋味非凡！

先從配菜吃起，娃娃菜纖維細緻，口感清爽細膩；大根燉得極透徹，裡外顏色、口味、鹹淡如一，雖軟不爛仍保留些許口感，甘美異常，且毫無苦味，出乎意外的好吃。

南非活鮑魚生長緩慢，造就出獨特的口感，爽脆彈牙；琥珀色的漂亮肉質，軟嫩富有嚼勁，這是一道可以細細品味的佳餚。

這頓海陸大餐已近尾聲，我們吃得非常開心，菜色之美味固然是重點，整體的用餐感受更令人滿意。沒有一般鐵板燒鏗鏘作響，油煙瀰漫的粗魯，只見主廚以不急不徐的手法，完成一道道色香味俱全的美食，這才是高級餐廳應有的優雅氛圍。服務人員也是一時之選，個個都是絕美的妙齡女郎，動作俐落舉止合宜。上菜之後的解說和最佳食用方式的建議，也非常體貼實用，值得稱讚！

龍蝦燴松蟹撈飯

是誰規定吃鐵板燒料理一定要有炒飯？「滝 精緻鐵板料理」跳脫窠臼，以「龍蝦燴松蟹撈飯」取代老套的鐵板炒飯，令人耳目一新。

台梗 17 號米黏度適中並富有彈性，煮熟後置於鐵板上煎香，盛入小碗壓實，倒扣入大碗中；澆上一湯勺的龍蝦燴汁，放上一撮松葉蟹肉，一匙鮭魚卵。「龍蝦燴松蟹撈飯」用料之奢華，口味之鮮美，讓尋常鐵板燒的的櫻花蝦炒飯黯然失色。

兩個小時的海陸饗宴高潮迭起，眾多海陸珍稀的千滋百味紛至沓來，味蕾的負荷已達極限，該是來杯飲料緩和一下的時候了。

餐後飲料的選擇有洋甘菊茶、美式咖啡、拿鐵咖啡、蔓越莓汁、柳橙汁、蘋果汁等，我們選了偏酸微甜的蔓越莓汁，和香醇濃郁的美式咖啡。

精緻餐後水果

主角是鐵皮現煎的蜂蜜奶油香蕉，搭配的當令新鮮水果：品蜜瓜、蓮霧、鳳梨、藍莓。

「滝 精緻鐵板料理」的蜂蜜奶油香蕉，在網路上的評價甚高，我咬下一口，瞬間明白原因所在。脆而不硬的焦糖，搭配軟糯清甜的香蕉，甜而不膩，幸福的滋味為這頓海陸饗宴畫下完美的句點。

「滝」，音同「瀧」，在日文裡的意思就是「瀑布」。這個名字取得真貼切，因為面對這麼多稀珍食材，在主廚的妙手下，變成一道道色香味俱全的人間美味，＂垂涎三尺＂已經不足以形容，唯有「滝」，才能完美註釋！

🎀滝 精緻鐵板料理🎀

🏡地址：新北市林口區文化二路二段62號

☎️訂位專線：02-86018441

⏰營業時間：午餐時段： 11:30-15:00

晚餐時段： 17:30-21:30 ( 每週二店休 )

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