雲嘉18連峰，健腳級登山縱走路線推薦。從嘉義到雲林O型40公里路線，連撿18座山爽度破表，雲嘉18連峰走法很多種，可以選擇適合的起登點。我們這次從樟腦寮車站起登，沿途有許多平緩山徑跟柏油路，都是可以越野跑的地形，雲海、茶園風景盡收眼底。走雲嘉18連峰補給點、撤退點多，可以自行安排加減行程，完整路線攻略就看這一篇。

雲嘉18連峰起點

一早台中出發前往嘉義竹崎的樟腦寮，這邊有停車場很方便，假日人多建議早點到怕沒車位。聽說今天的行程滿硬的要走40K，建議前一晚睡眠充足，早餐也要吃，帶上基本的水跟行動糧就可以，這次的路線補給點多，可以買水買飲料跟吃的，所以記得帶點錢，分享這次帶的裝備。

從停車場走到阿拔泉山登山口，有一大段又長又陡的斜坡，還沒開始爬就已經有點喘了，就知道這個有多陡，走約不到10分鐘抵達紅色涼亭，這裡為阿拔泉山步道起點，準備開始今天的18連峰~

阿拔泉南峰

才剛起登約5分鐘就抵達今天的第一座，就在步道旁邊，希望今天的山都這麼輕鬆就好了(誤

無名峰

一路的爬升真的有點硬，約20分鐘路程抵達第二座無名峰，三角點有點隱密，在樓梯步道旁邊

阿拔泉山在當地算小有名氣，步道距離短，又能爬山鍛鍊，上面還能欣賞低空雲海美景

阿拔泉山

光是阿拔泉山步道這裡就可一連撿3座，稍作休息打卡拍照，馬上繼續趕路

順著指示牌一路下切，前往觀音石山，也是許多人走阿拔泉山會加碼縱走的一座

觀音石山步道口指示牌，從這裡都是樓梯爬升陡上，短短幾百公尺就到了

觀音石山

第4座觀音石山，三角點有小小展望，這裡要原路折返回步道口，繼續前往下一座

出了觀音石山，一路接往柏油路，這裡要開始慢跑一段路，累了就散步欣賞沿途風景

從這裡進入土徑，可以通往茶園

這次縱走最期待的茶園風景，就從這裡開始，進入茶園後左轉往上切，可以欣賞一整片的茶園

龜山

龜山三角點位於水塔後方，雖說茶園美麗，也最容易曝曬，防曬裝備還是要做好

這裡的景色讓我們在這裡佇留了一下子，實在太好拍了~接著一路跑下山前往太平老街

茶園步道中有搭建涼亭，讓山友們可以休息乘涼

抵達太平老街，時間還很早，攤販還沒開始營業

太平老街可以稍做補給，這裡也有公共廁所

來到著名的空氣圖書館，從旁邊巷子切進去進入茶園

這裡是茶媽媽茶園，一路都是石子路的陡上坡，只能開啟步兵模式，看到芒草堆這裡轉進去可以看到樓梯

太平山西峰

茶園上來看到第6座三角點，太平山西峰，躲在鐵皮屋旁邊有點小隱密哈哈

沿著茶園路線又切回到柏油路上，叉路口右轉下坡，一路前往太平山

太平山

第7座太平山位於在太平露營區上方的三角點，也是雲嘉5連峰必經的一座，想欣賞茶園大景，推薦要來走一次

從太平山之後開始，是最讓人享受的一段路程，沿途行走在高山茶園中，加上好天氣怎拍都是大景

梨子腳山-小百岳

走雲嘉連峰還能順便撿小百岳，第8座山入手

後面幾座山其實相隔都不遠，但是起起伏伏的上下坡還是挺累人的

馬鞍山

抵達第9座馬鞍山，差不多中午11點肚子也餓了，趕緊塞顆飯糰跟補給，才能應付後半段行程

前往二尖山會有一段下坡到觀景台，再往下走可以一路通往龍興宮，可當作撤退點。繼續往前走則是前往二尖山

二尖山

走一段樓梯步道抵達第10座二尖山，這裡非常熱鬧，聚集不少車友跟山友

這裡有景觀餐廳，販賣果汁、飲料、水等，這邊也有洗手間，可以這裡稍做休息一下

休息結束沿著指示牌繼續跑往大尖山，約0.6K沿途多為竹林跟茶園圍繞，景色也是很美

雲嘉大尖山-小百岳

第11座終於完成了~雲嘉大尖山是這裡最熱門的小百岳，有許多路線相連，所以山上有許多人也很正常

大尖山三角點有塊大腹地，有牌子跟大石頭都很好拍，旁邊也有板凳可以休息

從大尖山往前走一路下山，穿梭在茶園間，石梯間隔小有些路段不好走，踩的時候要注意

遇到岔路口指示牌左轉接往後棟山，也是有一段漫長的陡坡，加上中午過後這一段也是非常曝曬，只好頂著太陽慢慢走

後棟山

後棟山沒有三角點，只有一塊涼亭立牌可以打卡，旁邊有涼亭觀景台可以休息，不少人也會來這泡茶看風景

後棟山原路折返回到岔路口繼續往另一條走，準備要去最遙遠的一座”樟湖山”

前往樟湖山也是需要踢一段柏油路面，都是微微的緩下坡，不過回程還是要走原路回來，也是最累的一段。

跑到這裡整個大腿都超緊繃，又看到這個陡得要命的階梯，爬到一半差點抽筋，稍微停下來按摩一下吃個鹽釘才有改善一點。

樟湖山

樟湖山步道前段是水泥階梯，後段為木棧道，行至稜線是一大片綠油油的茶園，擁有360度的展望，可望外湖山、石壁山、塔山、掘沓山等山峰

我的第13座山，樟湖山海拔859公尺，雲嘉18連峰終於要開始進入倒數階段，接下來行程就是從雲林一路撿回嘉義去

下了樟湖山，得原路切回去太平龍興宮，回程的馬路幾乎都是上坡，剛好經過一攤賣愛玉的店家，在這稍做休息補給一下

這攤有賣咖啡、愛玉跟一些小農產品，檸檬愛玉酸酸甜甜，非常消暑，吃完一碗感覺又復活了

一路走柏油路到龍興宮大概要走12~13K左右，如果省去後棟山跟樟湖山真的可以輕鬆很多

沿路跟著指示牌前往龍興宮，這一段已經走到有點厭世

龍興宮算是一個中繼休息站，有廁所、飲水機，終於可以在這裡稍做休息，旁邊的步道可直接通往二尖山、大尖山，不少遊客也是選擇這裡起登，是個相當愜意的輕鬆路線。

過了龍興宮，迎來歡樂的下坡路線，緊繃的肌肉得到解放，邊跑邊聊一路推往碧湖山

碧湖山三角點也是有點隱密，順著柏油路上切到觀光茶園，旁邊有一處矮樹叢看到登山布條，從這裡進去。對於路況不熟悉，我個人還是強烈建議下載離線地圖最快~

碧湖山

不知不覺已經完成第14座連峰，拍照打卡完後要原路折返回到岔路口，準備下山太平老街

沿著柏油路往太平三元宮方向，最後回到嘉義太平老街

位於太平老街內的竹林茶坊，古色古香的氛圍真不錯，從這裡可直接通往孝子路步道

著名的太平吊橋，也是許多遊客必拍景點之一

於岔路口左轉上切，前往下一座山

大巃頂西北峰

大巃頂西北峰，海拔1084公尺，第15座連峰了~心中吶喊剩下最後3座了

走在稜線上，途經茶園已經白茫茫一片，宛如身在仙境中，前往大巃頂山更是有無止盡的超陡樓梯

大籠頂山

大巃頂山位在一處農家旁，相當可愛，這裡還有鐵牌可以拍照

順著茶園路線進入了竹林步道，這裡都是平緩的土徑，又可以跑起來了

紅南坑山

位在竹林某一處找到紅南坑山，海拔1041公尺，終於要剩下最後一座了

撿完紅南坑山，後面的路程幾乎都是樓梯下坡，剩下最後一座感覺又有體力跑起來了

一路下切抵達嘉義獨立山奉天岩，這裡提供鍋碗瓢盆讓山友在這休息用餐，相當貼心

順著指示牌一路前往獨立山，幾乎都是樓梯步道，沿途還能賞賞櫻花

位於獨立山站鐵道旁的獨立山步道，是最早為先民運送山下日常必需物品至山區而闢的古道。難易度低，適合親子共遊。

獨立山-小百岳

終於來到最後一座獨立山三角點，海拔840公尺也是台灣著名的小百岳之一，三角點旁設有大涼亭，手機也有收訊，決定在這小休一下

終於完成雲嘉18連峰，整個跑到不要不要的，大家也都累到笑不出來了哈哈，來體驗一次就好

從獨立山另一側下山，途經鐵軌石子路，木棧階梯步道，後面幾乎都是下坡，可以輕鬆走了

穿過獨立山吊橋回到樟腦寮車站，完成這次的O型路線挑戰

將近全馬的40K山路野跑，扣掉休息大約花費7.5H，18連峰真的滿硬的。要不是要踢那段13K的柏油路，真的省很多時間跟體力。如果不想去後棟山跟樟湖山，雲嘉16連峰也是很值得推薦的路線，或者依個人能力安排適合自己的路線，茶園美景拍好拍滿，老街吃吃美食小吃，剛好一日遊行程，分享給大家。

登山步道資訊

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧