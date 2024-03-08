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【新竹美食】蚵仔伯下港蚵嗲｜城隍廟巷子裡炸物小吃，產地直送現炸蚵嗲，餡料爆滿炸春捲 - 貪吃猴的幻想

2024-03-08 20:40:05 貪吃猴 人氣：101
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窩客好文

貪吃猴

發表篇數：691篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：蚵仔伯下港蚵嗲-城隍二店
phone09-12998959
place新竹市北區西門里仁化街11號
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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蚵仔伯下港蚵嗲新竹城隍廟美食小吃。隱身在城隍廟附近巷子裡的炸物小吃，有炸雞、炸蚵嗲、炸春捲，蚵仔伯下港蚵嗲選用產地直送鮮蚵，外層炸的金黃酥脆淋上醬很涮嘴，就連炸春捲都超大支，裡頭餡料滿滿很有誠意。嘴饞買個炸物當下午點心或是晚上宵夜都很可以~

蚵仔伯下港蚵嗲-城隍二店
地址:新竹市北區西門里仁化街11號
電話:0912-998-959
時間:16:00~01:00(週三休息)

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蚵仔伯下港蚵嗲-城隍二店地址

蚵仔伯下港蚵嗲新竹城隍廟附近，共有兩間，二店則隱藏在西大發後方巷子內，剛好路過嘴饞正好買個炸物吃吃，看到裡面還有座位，就順便內用休息一下

蚵仔伯下港蚵嗲二店的店面在巷口轉角處，還滿好找的，餐點都是現點現炸，點完餐可以先到附近逛逛再來拿很方便

很久沒有吃炸物了，每次看到就會想吃一點，今天就放縱自己一天吧~

有炸雞翅、地瓜條、七里香、鹽酥雞、雞排等等

蚵仔伯下港蚵嗲菜單價位

雞排口味還滿多元的，菜單品項很多，選擇很豐富

剛吃完周家燒麻糬還有品馨冰菓室，還沒到很餓，這次先來嘗試店家招牌炸蚵嗲跟炸春捲

炸蚵嗲選用產地直送現剝鮮蚵，裹上粉漿下去油炸，鮮味完全鎖在裡面

炸蚵嗲

剛炸好的蚵嗲非常燙阿~外表炸的金黃酥脆，看上去還是挺誘人的，淋上特製醬油膏就可以吃囉

口感外脆內軟，麵糊的口感，裡面吃的到飽滿的鮮蚵，水嫩嫩的還挺新鮮

炸春捲

想說點個春捲解解饞而已，結果炸好這麼大一支我整個驚訝，蚵嗲再加春捲下肚幾乎可以抵一餐了吧

春捲包的餡料跟潤餅差不多，春捲外皮也是炸得很脆，裡面就比較平淡無味一些，吃重口味的可以再自行添加醬油膏、甜辣醬，吃完後又去買了一杯飲料差不多飽了，下次再來城隍廟尋找美食小吃。

店家資訊

蚵仔伯蚵嗲
地址:新竹市北區西門里仁化街11號
電話:0912-998-959
時間:16:00~01:00(週三休息)

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0



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