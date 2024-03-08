冷冷的天氣還是吃鍋最對味，

這家小樓石頭火鍋使用大骨湯底，

還有獨家秘製配方，

喜歡什麼食材自己拿，食材新鮮多樣化，

深受不少在地老饕們喜愛，

如果有到附近的朋友可別錯過喔~

小樓石頭火鍋鄰近桃園車站附近，

約步行4分鐘的路程，

地理位置相當便利，

約聚餐很方便

店內都是以圓桌為主，

圓桌又有圓滿、團圓的意思，

也很適合年節與家人或好友來這聚餐、聚會

地上的臉盆是讓客人放盤子的，

除了節省桌面空間，

也方便讓老闆計價

這裡都是自助式的，

各式食材、醬料、飲品，

通通都是自取，

食材是以盤子來計價，標示清楚又明確

這碗裡面有老闆的獨家配方，

拿來炒鍋底超香的，

炒鍋底時店家也會把肉片放下去一起炒，

要吃的時候再稍微川燙一下即可

要特別說一下這裡的沙茶通通都是店家自炒，

真的超香的，拿來沾食材提味又增香

我們選了牛肉片、豬肉片

牛肉片，肥而不膩口，炒過後再涮一下就很美味，

豬肉片，油花適中，嚐起來沒有腥味又有嚼感

接著老闆來幫我們炒鍋底，

在爆炒時超香的

最後放上肉片一起拌炒

接著以蔬菜鋪底加入各式食材

倒上高湯烹煮

真的超推小樓石頭火鍋的湯底，

湯底是使用大骨熬煮，

入口香醇又順口，

鮮香又濃郁，

讓人一口接一口的，

在冷冷的天氣喝上一碗超滿足

排骨酥

每塊厚實，

煮過後軟嫩多汁又有嚼感，

也增添湯頭的鮮味

豆皮

是我吃鍋必備的美味，

每塊豆皮吸飽了湯汁，

嚐起來鮮香又好吃

鳥蛋

是我吃鍋必吃的美味，

Q彈的鳥蛋，

一口一顆剛剛好，

營養又健康

鮮蚵

每顆新鮮又飽滿，

鮮甜又好吃

蛋餃

粒粒飽滿的蛋餃，

內餡包覆的鮮香的豬肉，

營養又好吃

鮮蝦

蝦肉緊實鮮甜，

涮煮後不需沾醬就好吃

蛤蠣

每顆又大又飽滿，超鮮的，

我們家小孩很愛

高麗菜

肉類吃多了也要來點蔬菜，

先把蔬菜放入鍋底中熬煮，

讓鍋底多了蔬菜的鮮甜感，

更增添湯底風味

鑫鑫腸

有點像是小熱狗，

嚐起來脆彈順口，

讓人不知不覺就多吃了幾根

蛋腸

煮熟後孩子說像是小漢堡，

外脆內滑，

內餡像是蒸蛋般的口感，

這也是這裡的熱門食材

毛肚

嚐起來脆脆的不韌口，

也沒有腥味，簡單川燙就很脆口

魷魚

嚐起來軟嫩Q彈，

鮮味滿滿，

沾點沙茶醬超美味的

台南手工魚冊

外面是使用魚漿做的，

內餡包了芹菜和絞肉，

嚐起來鮮美又鮮甜

花枝漿

真的超推這個的，

嚐起來Q彈，裡面的花枝也蠻多的，

真材實料又好吃

鵝腸

處理的很乾淨，

嚐起來脆脆的沒有腥味，

很爽口

小樓石頭火鍋食材多樣化新鮮又豐富，

湯底香醇順口，

特製的沙茶醬香氣迷人，

是佐餐不可或缺的醬料，

老闆親切待客如朋友，

難怪深受不少老饕們喜愛，

自助式服務，

想吃什麼自己來，就像是回到家吃飯般的自在，

很適合和三五好友來這吃飯、聚餐

店家資訊:

小樓石頭火鍋

地址:桃園市桃園區民生路73號

電話:03 347 2282



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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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