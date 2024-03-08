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【桃園美食】小樓石頭火鍋｜自助式石頭火鍋｜獨家秘製炒料｜大骨湯底｜吃鍋聚餐的好去處

2024-03-08 21:23:38 范范 人氣：103
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窩客好文

范范

發表篇數：801篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小樓石頭火鍋
phone03-3472282
place桃園市桃園區民生路73號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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冷冷的天氣還是吃鍋最對味，

這家小樓石頭火鍋使用大骨湯底，

還有獨家秘製配方，

喜歡什麼食材自己拿，食材新鮮多樣化，

深受不少在地老饕們喜愛，

如果有到附近的朋友可別錯過喔~

【桃園美食】小樓石頭火鍋｜自助式石頭火鍋｜獨家秘製炒料｜大骨湯底｜吃鍋聚餐的好去處 (27).jpg

小樓石頭火鍋鄰近桃園車站附近，

約步行4分鐘的路程，

地理位置相當便利，

約聚餐很方便

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店內都是以圓桌為主，

圓桌又有圓滿、團圓的意思，

也很適合年節與家人或好友來這聚餐、聚會

地上的臉盆是讓客人放盤子的，

除了節省桌面空間，

也方便讓老闆計價

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這裡都是自助式的，

各式食材、醬料、飲品，

通通都是自取，

食材是以盤子來計價，標示清楚又明確

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這碗裡面有老闆的獨家配方，

拿來炒鍋底超香的，

炒鍋底時店家也會把肉片放下去一起炒，

要吃的時候再稍微川燙一下即可

要特別說一下這裡的沙茶通通都是店家自炒，

真的超香的，拿來沾食材提味又增香

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我們選了牛肉片、豬肉片

牛肉片，肥而不膩口，炒過後再涮一下就很美味，

豬肉片，油花適中，嚐起來沒有腥味又有嚼感

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接著老闆來幫我們炒鍋底，

在爆炒時超香的

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最後放上肉片一起拌炒

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接著以蔬菜鋪底加入各式食材

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倒上高湯烹煮

真的超推小樓石頭火鍋的湯底，

湯底是使用大骨熬煮，

入口香醇又順口，

鮮香又濃郁，

讓人一口接一口的，

在冷冷的天氣喝上一碗超滿足

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排骨酥

每塊厚實，

煮過後軟嫩多汁又有嚼感，

也增添湯頭的鮮味

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豆皮

是我吃鍋必備的美味，

每塊豆皮吸飽了湯汁，

嚐起來鮮香又好吃

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鳥蛋

是我吃鍋必吃的美味，

Q彈的鳥蛋，

一口一顆剛剛好，

營養又健康

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鮮蚵

每顆新鮮又飽滿，

鮮甜又好吃

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蛋餃

粒粒飽滿的蛋餃，

內餡包覆的鮮香的豬肉，

營養又好吃

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鮮蝦

蝦肉緊實鮮甜，

涮煮後不需沾醬就好吃

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蛤蠣

每顆又大又飽滿，超鮮的，

我們家小孩很愛

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高麗菜

肉類吃多了也要來點蔬菜，

先把蔬菜放入鍋底中熬煮，

讓鍋底多了蔬菜的鮮甜感，

更增添湯底風味

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鑫鑫腸

有點像是小熱狗，

嚐起來脆彈順口，

讓人不知不覺就多吃了幾根

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蛋腸

煮熟後孩子說像是小漢堡，

外脆內滑，

內餡像是蒸蛋般的口感，

這也是這裡的熱門食材

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毛肚

嚐起來脆脆的不韌口，

也沒有腥味，簡單川燙就很脆口

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魷魚

嚐起來軟嫩Q彈，

鮮味滿滿，

沾點沙茶醬超美味的

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台南手工魚冊

外面是使用魚漿做的，

內餡包了芹菜和絞肉，

嚐起來鮮美又鮮甜

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花枝漿

真的超推這個的，

嚐起來Q彈，裡面的花枝也蠻多的，

真材實料又好吃

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鵝腸

處理的很乾淨，

嚐起來脆脆的沒有腥味，

很爽口

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小樓石頭火鍋食材多樣化新鮮又豐富，

湯底香醇順口，

特製的沙茶醬香氣迷人，

是佐餐不可或缺的醬料，

老闆親切待客如朋友，

難怪深受不少老饕們喜愛，

自助式服務，

想吃什麼自己來，就像是回到家吃飯般的自在，

很適合和三五好友來這吃飯、聚餐

店家資訊:
小樓石頭火鍋
地址:桃園市桃園區民生路73號
電話:03 347 2282

小樓石頭火鍋粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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范范LINE@:@098hmurg

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