趁著週六造訪信義商圈ATT 4 FUN 5樓，跟友人一起商量業務合作，順便踩店，The chips 美式餐廳ATT信義店，充滿美式狂野風格，視野很好，有大片玻璃窗可以俯瞰信義商圈。有多張四人座的沙發椅，超適合跟朋友聚餐聊天。

The chips 美式餐廳ATT信義店的環境

店面位於ATT 4 FUN 5樓，入口處有大片廣告牆，以精美圖片呈現The chips 美式餐廳的料理。

走進店內，吧台前方的玻璃櫃，擺放多款啤酒，除了以霓虹燈做裝飾，還加上美國的城市照，營造出狂野的美式風格。



除了靠窗戶及走道則有4人座的沙發椅，也有多張兩人座方桌，座位還滿多，還有大型電視螢幕可以欣賞精采賽事。

The chips 美式餐廳ATT信義店的料理

美式咖啡

帶有濃厚的咖啡香氣，可以感受到醇厚的後韻，好喝！

韓風辣味起司炸雞漢堡

這款漢堡超好吃！經過酥炸的炸雞，皮脆肉嫩又多汁，漢堡麵包口感緊實，充分襯托雞肉的多汁，超好吃的。



炸雞上面淋上起士醬跟韓式辣醬，咬一口，可以感受到豐富的層次感。



酥炸的薯條，爽脆的小黃瓜、酸甜的番茄及生菜，都是完美的襯托。



袁彬覺得最為驚艷的就是漢堡搭配的焦糖葡萄柚，口感脆的焦糖，吃起來很脆甜，葡萄柚分切成數塊，滋味微酸超好吃。

拿鐵

咖啡帶有濃厚的奶香味，上面淋上糖漿，更增添香甜的滋味跟口感，非常好喝。

The chips 美式餐廳ATT信義店的品嚐

台北信義商圈聚集許多百貨公司，每到假日總能吸引到人潮前去，感謝友人邀請，讓袁彬有機會進到ATT 4 FUN品嚐美食。The chips 美式餐廳提供的漢堡料理，不論是麵包、炸雞還是搭配的甜點都很有水準，值得再去造訪。

The chips 美式餐廳ATT信義店的資訊

【The Chips 信義店】

評分： / 4.1

/ 4.1 地址：110台灣台北市信義區松壽路12號5 樓( 地圖 )

電話：02 7745 2000

營業時間

星期一: 11:00 – 22:00,

星期二: 11:00 – 22:00,

星期三: 11:00 – 22:00,

星期四: 11:00 – 22:00,

星期五: 11:00 – 23:00,

星期六: 11:00 – 23:00,

星期日: 11:00 – 22:00

星期一: 11:00 – 22:00, 星期二: 11:00 – 22:00, 星期三: 11:00 – 22:00, 星期四: 11:00 – 22:00, 星期五: 11:00 – 23:00, 星期六: 11:00 – 23:00, 星期日: 11:00 – 22:00 FB

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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