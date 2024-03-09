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新北市三重區獨門醬料超美味，選擇多元且不怕預算爆表的三重串燒外送、外帶-柒息地三重自強店

2024-03-09 16:00:00 Emily Yang 人氣：107
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Emily Yang

發表篇數：428篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：柒息地串燒居酒屋三重自強店
place新北市三重區自強路一段230號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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想找個有美食、美酒又不貴的地方犒賞自己或跟朋友歡慶聚會嗎三重自強路大智街商圈的柒息地三重自強店提供選擇多元的新鮮餐點，燒烤的品項相當多、而且串燒19元起超便宜！這家生意很好三重平價串燒居酒屋也超多人會點串燒外送、外帶串燒！現點現烤的串燒搭配獨門醬汁超美味，想吃什麼都能自己夾，除了銅板價串燒之外，也有美味平價海鮮、私房菜及拉麵能滿足不同的需求，店裡還提供好喝的酒水和飲料，讓人能盡興地吃吃喝喝又不用擔心荷包大失血，柒息地三重店還有推出很多好康活動，像我們用餐後PO限動就有跟店員比骰子大小，比贏的話還能獲得一杯shot喔！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車) (貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車) 

 新北市三重區自強路一段230號的柒息地三重自強店地利很好，因為那裡離正義市場及三重的重要幹道正義北路很近，白天晚上都很熱鬧，而且從捷運三重國小站走約8分鐘就可以到，不遠處也有39、62、221、264、忠孝幹線…等多路公車經過的「長壽西街口」站牌，附近又有俥亭三重正義場、嘟嘟房三重朝陽B站、正義停車場多個停車場可停車，搭車或開車去都很方便。

 

柒息地串燒居酒屋是由幾位熱愛餐飲的年輕人所創立，因為深知年輕人喜愛的口味及對價格的考量，所以柒息地特別提供特製秘醬燒烤的串燒，價格從19元起，物美價廉、性價比超高！目前在大台北地區已經有5間分店，之前有去過柒息地延吉店用餐感覺很愉快而這次去的柒息地三重自強店是去年年底才開的新分店喔！

 

柒息地三重自強店有一面漂亮地的霓虹網美牆，除了能凸顯出品牌精神之外，既吸睛又能讓來用餐的人拍照留念

 

柒息地三重店把較大眾化的串燒類都擺在門口的冰櫃，玻璃櫥櫃中串燒整齊有序的美觀排列，既乾淨又衛生。

 

櫥櫃上的燈箱有用手繪風格的圖案清楚地列出串燒品項和價錢，讓人能更好拿捏自己的花費。

 

柒息地三重店目前只接受現金付款，內用的話結帳時會收10%服務費，之後有打算配合Uber Easts外送，想外帶的朋友建議打電話來吩咐就能節省等候時間。

 

柒息地三重店的裝潢很時尚，溫暖卻不昏暗的燈光幫裡面的空間營造出愉悅的用餐氛圍，灰色牆面與淺木色桌面交織出現代感，無聲大螢幕還提供運動比賽的視覺娛樂，店裡撥放輕快旋律的流行歌，讓人能在輕鬆的氛圍中享受美味的料理。

 

柒息地三重自強店內用有接受訂位，可以打店裡的電話、或透過LINE還是私訊FB粉絲團聯絡訂位細節，Google店家上面也有lin.ee訂位系統可直接線上訂位。

 

柒息地三重店地桌距跟動線規劃地不錯桌子下也有置物籃給人放置隨身外套和包包。

目前店裡限時兩個半小時、但沒有低消限制若後面沒有人訂位的話就不會特別去限制客人的用餐時間，客人可以帶寵物或小孩來用餐但必須不能打擾到其他客人才行喔！

 

店裡提供了多樣化的酒水及飲料，冰箱裡的酒類跟飲料都可以自取，喝不喝都能吃喝得很開心。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

 

桌面上有備妥垃圾桶、紙巾及調味粉後方螢幕下方有餐具自取區，如果要欠碗筷、調味料之類的東西都能到那邊自由拿取。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

 

 

桌上的立牌有顯示兩個好康；星期日到星期四只要PO IG或FB限動或抖音酒能享有啤酒買3送1，掃QR CODE 加入LINE會員韓會送一個紅蝦兌換券、可免費兌換一隻大紅蝦喔！

 

本著好東西要跟好朋友分享的精神，來柒息地三重自強店用餐只要在IG PO限時動態馬上籍有四大優惠：

1.串燒一律95折 

2.生啤酒買3送1 

3.鯖魚券一張(限下次使用) 

4.50~100元折價券(限下次使用) 

吃完覺得有合口味願意做Google 五星評論，也能馬上獲得 一顆鮮美的生食級大生蠔。

 

只要PO個限時動態就能獲得一張鯖魚或者是紅蝦、肥腸的兌換券，之後再來用餐就能額外加菜了。

 

比起用菜單去選串燒，這樣直接把串燒排出來，能讓人縮短選擇的時間，看到哪個喜歡地都能自己夾、不用會因擔心文字理解力不好而選錯。

 

在夾的時候能感覺串燒地食材很新鮮，19元起跳的銅板價串燒真的有夠超值！而且店家超貼心，櫥櫃裡的串燒不只有分類擺放整齊，還跟燈箱價目表的串燒陳列順序都一樣，這樣更方便選擇和取用！

 

相較於串燒直接放在盤子上，串燒這樣放玻璃櫥櫃裡可以提供多一層保護，避免串燒受到外界空氣、塵埃等汙染，保持食物的衛生安全，也讓客人可以輕鬆看清每種串燒的種類，提升用餐的便利性及效率。

 

柒息地三重自強菜單。 

除了銅板串燒之外，柒息地三重自強店也提供燒烤海鮮、私房菜、湯品跟拉麵，餐點的價格也很平實，讓人能吃得滿意又飽足

 

如果想點這類較特別的餐點跟酒類，可以透過手機掃QR CODE點餐，不用等服務生過來畫單就能快速點餐，還可降低因誤解而弄錯餐點的風險，讓整個點餐過程更簡便、迅速。

 

串燒要好吃的關鍵除了食材要新鮮之外、燒烤時的醬料也很重要。

柒息地的秘製醬汁據說是以十幾種配方及烤肉粉花費大半天熬製，獨門醬汁能創造出外面吃不到的好滋味喔！ 

 

柒息地三重店的廚房很乾淨，客人可以透過透明玻璃看到工作人員在裡面忙碌的狀況，透明的料理過程也讓人能吃得安心。

 

我和朋友是剛開店的時間就過去所以有拍到比較少人的空景，我們才入座沒多久就陸續有客人來，柒息地三重店生意很不錯耶！

 

柒息地三重店出餐的速度感覺還蠻快的我才和朋友小聊一下沒多久的功夫餐點就上齊了

 

串燒發出的誘人燒烤香氣超級勾人食慾、讓人口水猛吞，鹹鹹甜甜的秘製醬汁配每樣食材都好搭喔！

 

梅花豬肉串49。

因為帶有點油脂、烤過的梅花豬口感嫩，吃起來不會太乾柴也不會很油膩，香而不腥的梅花豬肉搭配黑胡椒的辛香，吃起來口感很不錯。

 

豬五花包番茄55。

豬五花包番茄不只造型誘人、口感也超好！帶有油花香氣的豬肉跟皮薄多汁的烤番茄超契合，咬下去時番茄還會在嘴裡爆汁，番茄的酸甜平衡了豬五花肉的油脂，吃起來口感一級棒！

 

秘醬燒豬血糕19。

柒息地的豬血糕沒有臭臭的腥味，烤過的米血糕外表微酥、內在軟嫩，搭配鹹甜的秘製醬汁，讓本就愛吃米血糕的我吃得很開心。

 

秘醬燒豆皮29。 

先炸後烤的豆皮料理得很香酥，帶有豆香的豆皮吃起來有喀滋喀滋的酥脆口感，搭配風味獨特的秘製醬，真的會越嚼越香。

 

秘醬燒甜不辣25。

Q軟的甜不辣.吃起來口感豐厚，搭配秘製烤醬帶有點甜甜的鹹香滋味，口感就是讚！

 

秘醬燒花枝丸39。

飽滿的花枝丸很有嚼勁，搭配味道獨特的鹹甜秘製醬，豐富的層次讓人吃得欲罷不能。

 

秘醬燒杏鮑菇30。

厚實的杏鮑菇吃起來Q彈、多汁，刷上秘製烤醬口感更鮮美，好吃到不行！

 

秘醬燒花椰菜30。

口感爽脆、清甜的花椰菜串燒搭配鹹甜秘製醬能享用到加乘的美味，常常外食的朋友很建議點這道趁機均衡一下。

 

日本生蠔(3顆)火烤190。

帶殼一起烤的生蠔整個精華都會鎖在裡面，營養跟每位一點都不會流失喔！

 

這種是可直接生食等級的日本生蠔，所以只有稍微簡單的火烤就很好吃，擠上幾滴新鮮的檸檬汁也能襯托出生蠔本身的甘甜。

 

大大的日本生蠔肉質很細嫩肥美，能品嚐到飽滿多汁的迷人口感，帶有奶香感的海味鮮甜讓人吃得好幸福！

 

天使紅蝦(2隻)130，

喜歡吃蝦的我們點了2隻阿根廷天使紅蝦，碩大肥美的烤天使紅蝦比手機還要長，這樣吃起來才會過癮！

 

因為蝦子很新鮮，烤過的天使紅蝦蝦肉口感很Q彈，吃起來很鮮甜、甘美，肥美的蝦肉，讓人吃得超爽！

 

鯛魚下巴60。

柒息地的鯛魚下巴跟我去別的居酒屋吃的烤鯛魚下巴很不一樣，裹粉先炸後烤地鯛魚下巴口感層次更豐富，這道也超適合當下酒菜。

 

外皮香酥、裡面的魚肉很鮮甜軟嫩，不管是直接吃或搭配酸香檸檬、鹹香胡椒鹽都很好吃。

 

烤香酥肥腸100。

因為處理得很乾淨所以肥腸沒有噁爛的臭味、外皮酥脆、內在軟嫩的烤香酥肥腸吃起來帶點嚼勁卻不會韌到難咬、肥嫩鮮香的口感讓人吃得好滿足！ 

 

飛魚卵香腸(2支)130。

因為有兩支的量，這盤飛魚卵香腸份量還不少，香腸的肥瘦度感覺也很適中。肥瘦剛好的豬肉吃起來口感扎實、脆中帶甜，肉汁豐盈的香腸裡面還有會在口中跳動的飛魚卵，真的會讓人一口接一口吃不停！

 

來居酒屋吃燒烤當然要配酒才爽快，所以店裡有酒神寄酒活動，買10杯送2杯、買20杯送5杯、買30杯送10杯，買了可以寄放在店裡慢慢喝，Kirin生啤酒(可與沙瓦混搭)、1 664 白生啤酒、沙瓦都適用這活動。

 

酒神寄酒活動超適合常常來的常客或是多人聚餐，付款後店家會跟購買客人留電話、資料，沒有喝完的部分可先寄放店裡，之後來用餐時若想要喝的話，就直接跟店家報姓名、電話，核對之後店家就會把剩餘的杯數還給客人，而且沒有限制寄放時間喔！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

 

Kirin生啤酒的口感清爽滑順，1664白生啤則帶有甜美花果香，這兩款生啤酒喝起來都很很順口，邊聊天邊喝或配餐點喝都很不錯。

 

柒息地拉麵原味160。

柒息地酸然是串燒居酒屋但他們的餐點水準不錯而且還有提供好吃的拉麵給客人享用，柒息地拉麵裡面有很多肉片和青菜、料超多的耶！而且上面還放了一片大大的金黃起司，真的讓人不禁垂涎欲滴。

 

柒息地拉麵可以選辣或不辣的口味，這次我們選了不辣的原味。

將起司攪拌、融化之後湯頭會變得更濃郁，香濃起司也會讓裡面的肉片和蔬菜口感更溫潤、好吃。

 

柒息地拉麵的面條式使用Q度很夠的韓國泡麵，即使久泡也不會太軟爛，不用擔心因為顧聊天就吃到爛爛的麵條，吸飽湯汁的麵條吃起來超夠味的啦！

 

店裡還有很有趣的助興遊戲，因為知道台灣人就是要拼一下大小，所以只要跟店員說" 来一場吧！"他們就會拿出碗跟般子拼一場比大小，客人跟店員都手搖三顆骰子，打開後骰子總和比較大的話就算贏了，客人赢了後就可以獲得一杯shot。

像我們當天雖然沒有贏、但也是玩得很HIGH、很高興！

 

來柒息地三重自強店用餐氣氛輕鬆歡樂東西不貴又好吃，不論是與好友暢飲聊天，還是特殊節日要慶祝，都能吃喝得盡興。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

 

柒息地三重自強店的用餐環境舒適餐點美味又超值、店內的餐點沒有一道雷的，對於想要大口吃肉喝酒又不想花大錢的朋友來說CP值超高。到柒息地串燒居酒屋花小錢就可以吃飽也能吃巧交通又很方便IG發限動還能有許多優惠。不管是獨自一人想讓生活更有儀式感、或是三五好友要相約聚餐，柒息地串燒居酒屋三重店都是不錯的選擇喔！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

 

柒息地 三重店

地址；新北市三重區自強路一段230(捷運三重國小站約8分鐘)

電話02-29717717

營業時間；週一～週日18:0001:30

店家IG@qixidi_sanchong

FBhttps://www.facebook.com/qixidi4

 

延吉店

地址；台北市大安區延吉街99(捷運國父紀念館站1號出口步行約5分鐘)

電話；02-27771157

營業時間；週一～週日18:0001:30

店家IG@qixidi_2

 

長春店

地址；台北市中山區長春路128-1(松江南京站步行5分鐘)

營業時間；週一～週日 18:0001:30

電話；02-25671770

店家IG@qixidi_3

 

士林店

地址；台北市士林區小北街3(捷運士林站步行8分鐘)

電話；02-28815670

營業時間；週一～週日18:0001:30

店家IG@qixidi_1

 

永和店

地址；新北市永和區中正路576(捷運頂溪站約15分鐘)

電話；02-29267320

營業時間；週一～週日17:0012:00

店家IG@qixidi_5

 

 

文章轉自  三重燒烤居假屋-柒息地三重自強店，好吃三重串燒外送、外帶，獨門醬料超美味的三重串燒居酒屋，選擇多元且不怕預算爆表 (三重柒息地菜單、訂位) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

 

 

 

 

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