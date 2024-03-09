



想找個有美食、美酒又不貴的地方犒賞自己或跟朋友歡慶聚會嗎？三重自強路、大智街商圈的柒息地三重自強店提供選擇多元的新鮮餐點，燒烤的品項相當多、而且串燒19元起超便宜！這家生意很好三重平價串燒居酒屋也超多人會點串燒外送、外帶串燒！現點現烤的串燒搭配獨門醬汁超美味，想吃什麼都能自己夾，除了銅板價串燒之外，也有美味平價海鮮、私房菜及拉麵能滿足不同的需求，店裡還提供好喝的酒水和飲料，讓人能盡興地吃吃喝喝又不用擔心荷包大失血，柒息地三重店還有推出很多好康活動，像我們用餐後PO限動就有跟店員比骰子大小，比贏的話還能獲得一杯shot喔！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車) (貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

新北市三重區自強路一段230號的柒息地三重自強店地利很好，因為那裡離正義市場及三重的重要幹道正義北路很近，白、天晚上都很熱鬧，而且從捷運三重國小站走約8分鐘就可以到，不遠處也有39、62、221、264、忠孝幹線…等多路公車經過的「長壽西街口」站牌，附近又有俥亭三重正義場、嘟嘟房三重朝陽B站、正義停車場多個停車場可停車，搭車或開車去都很方便。

柒息地串燒居酒屋是由幾位熱愛餐飲的年輕人所創立，因為深知年輕人喜愛的口味及對價格的考量，所以柒息地特別提供特製秘醬燒烤的串燒，價格從19元起，物美價廉、性價比超高！目前在大台北地區已經有5間分店，之前有去過柒息地延吉店用餐感覺很愉快，而這次去的柒息地三重自強店是去年年底才開的新分店喔！

柒息地三重自強店有一面漂亮地的霓虹網美牆，除了能凸顯出品牌精神之外，既吸睛又能讓來用餐的人拍照留念。

柒息地三重店把較大眾化的串燒類都擺在門口的冰櫃，玻璃櫥櫃中串燒整齊有序的美觀排列，既乾淨又衛生。

櫥櫃上的燈箱有用手繪風格的圖案清楚地列出串燒品項和價錢，讓人能更好拿捏自己的花費。

柒息地三重店目前只接受現金付款，內用的話結帳時會收10%服務費，之後有打算配合Uber Easts外送，想外帶的朋友建議先打電話來吩咐就能節省等候時間。

柒息地三重店的裝潢很時尚，溫暖卻不昏暗的燈光幫裡面的空間營造出愉悅的用餐氛圍，灰色牆面與淺木色桌面交織出現代感，無聲大螢幕還提供運動比賽的視覺娛樂，店裡撥放輕快旋律的流行歌，讓人能在輕鬆的氛圍中享受美味的料理。

柒息地三重自強店內用有接受訂位，可以打店裡的電話、或透過LINE還是私訊FB粉絲團聯絡訂位細節，Google店家上面也有lin.ee訂位系統可直接線上訂位。

柒息地三重店地桌距跟動線規劃地不錯，桌子下也有置物籃給人放置隨身外套和包包。

目前店裡限時兩個半小時、但沒有低消限制，若後面沒有人訂位的話就不會特別去限制客人的用餐時間，客人可以帶寵物或小孩來用餐，但必須不能打擾到其他客人才行喔！

店裡提供了多樣化的酒水及飲料，冰箱裡的酒類跟飲料都可以自取，喝不喝都能吃喝得很開心。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

桌面上有備妥垃圾桶、紙巾及調味粉，後方螢幕下方有餐具自取區，如果要欠碗筷、調味料之類的東西都能到那邊自由拿取。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

桌上的立牌有顯示兩個好康；星期日到星期四只要PO IG或FB限動或抖音酒能享有啤酒買3送1，掃QR CODE 加入LINE會員韓會送一個紅蝦兌換券、可免費兌換一隻大紅蝦喔！

本著好東西要跟好朋友分享的精神，來柒息地三重自強店用餐只要在IG PO限時動態馬上籍有四大優惠：

1.串燒一律95折

2.生啤酒買3送1

3.鯖魚券一張(限下次使用)

4.50~100元折價券(限下次使用)

吃完覺得有合口味願意做Google 五星評論，也能馬上獲得 一顆鮮美的生食級大生蠔。

只要PO個限時動態就能獲得一張鯖魚或者是紅蝦、肥腸的兌換券，之後再來用餐就能額外加菜了。

比起用菜單去選串燒，這樣直接把串燒排出來，能讓人縮短選擇的時間，看到哪個喜歡地都能自己夾、不用會因擔心文字理解力不好而選錯。

在夾的時候能感覺串燒地食材很新鮮，19元起跳的銅板價串燒真的有夠超值！而且店家超貼心，櫥櫃裡的串燒不只有分類擺放整齊，還跟燈箱價目表的串燒陳列順序都一樣，這樣更方便選擇和取用！

相較於串燒直接放在盤子上，串燒這樣放玻璃櫥櫃裡可以提供多一層保護，避免串燒受到外界空氣、塵埃等汙染，保持食物的衛生安全，也讓客人可以輕鬆看清每種串燒的種類，提升用餐的便利性及效率。

柒息地三重自強菜單。

除了銅板串燒之外，柒息地三重自強店也提供燒烤海鮮、私房菜、湯品跟拉麵，餐點的價格也很平實，讓人能吃得滿意又飽足

如果想點這類較特別的餐點跟酒類，可以透過手機掃QR CODE點餐，不用等服務生過來畫單就能快速點餐，還可降低因誤解而弄錯餐點的風險，讓整個點餐過程更簡便、迅速。

串燒要好吃的關鍵除了食材要新鮮之外、燒烤時的醬料也很重要。

柒息地的秘製醬汁據說是以十幾種配方及烤肉粉花費大半天熬製，獨門醬汁能創造出外面吃不到的好滋味喔！

柒息地三重店的廚房很乾淨，客人可以透過透明玻璃看到工作人員在裡面忙碌的狀況，透明的料理過程也讓人能吃得安心。

我和朋友是剛開店的時間就過去所以有拍到比較少人的空景，我們才入座沒多久就陸續有客人來，柒息地三重店生意很不錯耶！

柒息地三重店出餐的速度感覺還蠻快的，我才和朋友小聊一下，沒多久的功夫餐點就上齊了。

串燒發出的誘人燒烤香氣超級勾人食慾、讓人口水猛吞，鹹鹹甜甜的秘製醬汁配每樣食材都好搭喔！

梅花豬肉串49。

因為帶有點油脂、烤過的梅花豬口感嫩，吃起來不會太乾柴也不會很油膩，香而不腥的梅花豬肉搭配黑胡椒的辛香，吃起來口感很不錯。

豬五花包番茄55。

豬五花包番茄不只造型誘人、口感也超好！帶有油花香氣的豬肉跟皮薄多汁的烤番茄超契合，咬下去時番茄還會在嘴裡爆汁，番茄的酸甜平衡了豬五花肉的油脂，吃起來口感一級棒！

秘醬燒豬血糕19。

柒息地的豬血糕沒有臭臭的腥味，烤過的米血糕外表微酥、內在軟嫩，搭配鹹甜的秘製醬汁，讓本就愛吃米血糕的我吃得很開心。

秘醬燒豆皮29。

先炸後烤的豆皮料理得很香酥，帶有豆香的豆皮吃起來有喀滋喀滋的酥脆口感，搭配風味獨特的秘製醬，真的會越嚼越香。

秘醬燒甜不辣25。

Q軟的甜不辣.吃起來口感豐厚，搭配秘製烤醬帶有點甜甜的鹹香滋味，口感就是讚！

秘醬燒花枝丸39。

飽滿的花枝丸很有嚼勁，搭配味道獨特的鹹甜秘製醬，豐富的層次讓人吃得欲罷不能。

秘醬燒杏鮑菇30。

厚實的杏鮑菇吃起來Q彈、多汁，刷上秘製烤醬口感更鮮美，好吃到不行！

秘醬燒花椰菜30。

口感爽脆、清甜的花椰菜串燒搭配鹹甜秘製醬能享用到加乘的美味，常常外食的朋友很建議點這道趁機均衡一下。

日本生蠔(3顆)火烤190。

帶殼一起烤的生蠔整個精華都會鎖在裡面，營養跟每位一點都不會流失喔！

這種是可直接生食等級的日本生蠔，所以只有稍微簡單的火烤就很好吃，擠上幾滴新鮮的檸檬汁也能襯托出生蠔本身的甘甜。

大大的日本生蠔肉質很細嫩肥美，能品嚐到飽滿多汁的迷人口感，帶有奶香感的海味鮮甜讓人吃得好幸福！

天使紅蝦(2隻)130，

喜歡吃蝦的我們點了2隻阿根廷天使紅蝦，碩大肥美的烤天使紅蝦比手機還要長，這樣吃起來才會過癮！

因為蝦子很新鮮，烤過的天使紅蝦蝦肉口感很Q彈，吃起來很鮮甜、甘美，肥美的蝦肉，讓人吃得超爽！

鯛魚下巴60。

柒息地的鯛魚下巴跟我去別的居酒屋吃的烤鯛魚下巴很不一樣，裹粉先炸後烤地鯛魚下巴口感層次更豐富，這道也超適合當下酒菜。

外皮香酥、裡面的魚肉很鮮甜軟嫩，不管是直接吃或搭配酸香檸檬、鹹香胡椒鹽都很好吃。

烤香酥肥腸100。

因為處理得很乾淨所以肥腸沒有噁爛的臭味、外皮酥脆、內在軟嫩的烤香酥肥腸吃起來帶點嚼勁卻不會韌到難咬、肥嫩鮮香的口感讓人吃得好滿足！

飛魚卵香腸(2支)130。

因為有兩支的量，這盤飛魚卵香腸份量還不少，香腸的肥瘦度感覺也很適中。肥瘦剛好的豬肉吃起來口感扎實、脆中帶甜，肉汁豐盈的香腸裡面還有會在口中跳動的飛魚卵，真的會讓人一口接一口吃不停！

來居酒屋吃燒烤當然要配酒才爽快，所以店裡有酒神寄酒活動，買10杯送2杯、買20杯送5杯、買30杯送10杯，買了可以寄放在店裡慢慢喝，Kirin生啤酒(可與沙瓦混搭)、1 664 白生啤酒、沙瓦都適用這活動。

酒神寄酒活動超適合常常來的常客或是多人聚餐，付款後店家會跟購買客人留電話、資料，沒有喝完的部分可先寄放店裡，之後來用餐時若想要喝的話，就直接跟店家報姓名、電話，核對之後店家就會把剩餘的杯數還給客人，而且沒有限制寄放時間喔！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

Kirin生啤酒的口感清爽滑順，1664白生啤則帶有甜美花果香，這兩款生啤酒喝起來都很很順口，邊聊天邊喝或配餐點喝都很不錯。

柒息地拉麵原味160。

柒息地酸然是串燒居酒屋，但他們的餐點水準不錯，而且還有提供好吃的拉麵給客人享用，柒息地拉麵裡面有很多肉片和青菜、料超多的耶！而且上面還放了一片大大的金黃起司，真的讓人不禁垂涎欲滴。

柒息地拉麵可以選辣或不辣的口味，這次我們選了不辣的原味。

將起司攪拌、融化之後湯頭會變得更濃郁，香濃起司也會讓裡面的肉片和蔬菜口感更溫潤、好吃。

柒息地拉麵的面條式使用Q度很夠的韓國泡麵，即使久泡也不會太軟爛，不用擔心因為顧聊天就吃到爛爛的麵條，吸飽湯汁的麵條吃起來超夠味的啦！

店裡還有很有趣的助興遊戲，因為知道台灣人就是要拼一下大小，所以只要跟店員說" 来一場吧！"他們就會拿出碗跟般子拼一場比大小，客人跟店員都手搖三顆骰子，打開後骰子總和比較大的話就算贏了，客人赢了後就可以獲得一杯shot。

像我們當天雖然沒有贏、但也是玩得很HIGH、很高興！

來柒息地三重自強店用餐氣氛輕鬆歡樂，東西不貴又好吃，不論是與好友暢飲聊天，還是特殊節日要慶祝，都能吃喝得盡興。(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

柒息地三重自強店的用餐環境舒適，餐點美味又超值、店內的餐點沒有一道雷的，對於想要大口吃肉喝酒又不想花大錢的朋友來說CP值超高。到柒息地串燒居酒屋花小錢就可以吃飽也能吃巧，交通又很方便，IG發限動還能有許多優惠。不管是獨自一人想讓生活更有儀式感、或是三五好友要相約聚餐，柒息地串燒居酒屋三重店都是不錯的選擇喔！(貼心提醒：未成年請勿飲酒、酒後請勿開車)

柒息地 三重店

地址；新北市三重區自強路一段230號(捷運三重國小站約8分鐘)

電話；02-29717717

營業時間；週一～週日18:00～01:30

店家IG；@qixidi_sanchong

FB；https://www.facebook.com/qixidi4

延吉店

地址；台北市大安區延吉街99號(捷運國父紀念館站1號出口步行約5分鐘)

電話；02-27771157

營業時間；週一～週日18:00～01:30

店家IG：@qixidi_2

長春店

地址；台北市中山區長春路128-1號(松江南京站步行5分鐘)

營業時間；週一～週日 18:00～01:30

電話；02-25671770

店家IG：@qixidi_3

士林店

地址；台北市士林區小北街3號(捷運士林站步行8分鐘)

電話；02-28815670

營業時間；週一～週日18:00～01:30

店家IG：@qixidi_1

永和店

地址；新北市永和區中正路576號(捷運頂溪站約15分鐘)

電話；02-29267320

營業時間；週一～週日17:00～12:00

店家IG：@qixidi_5

文章轉自 三重燒烤居假屋-柒息地三重自強店，好吃三重串燒外送、外帶，獨門醬料超美味的三重串燒居酒屋，選擇多元且不怕預算爆表 (三重柒息地菜單、訂位) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑