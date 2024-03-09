台灣東部是非常受歡迎的旅遊勝地，而包棟民宿更是當地旅遊的一大特色！因為包棟民宿的好處非常多，和傳統的旅館或旅社不同，台東 Villa 可以享受完全屬於自己的空間，沒有其他陌生人干擾，最大優勢就是隱私和自由度，其次好處是台東包棟住宿的價格經濟實惠，特別適合多人團體一起平分住宿價格，或是追求隱私和自由度的個人旅客。

台東包棟民宿

這間台東 Villa 距離台東火車站，只有 5 分鐘車程，步行即可前往公車站，可直達前往池上、關山、初鹿。樓下聚集許多美食餐廳、素食料理、當地特產甜點、7-Eleven、超市、咖啡廳、酒吧，可說是鬧中取靜的台東民宿。

這間台東民宿的特色是整個園區有 5 個足球場大！可以在開放式的大草皮上野餐，夜晚欣賞星空。民宿提供獨門獨戶的景觀房型，如同一座座獨立的小木屋，因此住宿環境相當隱密，其中圓頂景觀房型最具特色，以拱門圓頂的天花板設計，展現出可愛溫馨的木屋風格。

住宿期間民宿提供腳踏車可以免費借用，不管是園區內或園區外都可以自由活動。旅客滿意民宿環境讓人心寧安靜，同時距離車站與美食又很近！

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這間台東 Villa 就位於鯉魚山公園、鐵道藝術村附近，這是一間隱身在街道裡的民宿，沒有嘈雜的環境，四周卻聚集許多美食餐館、咖啡廳、7-Eleven、超市、早午餐、酒吧、禮品店，步行約 15 分鐘即可前往台東觀光夜市。

這是一間講求品味裝潢的質感民宿，以簡約的韓國風格營造舒適的環境，並設有戶外花園露台可以欣賞滿滿的綠色植栽，提供旅人遠離世俗紛擾的靜謐居所。民宿提供享有花園景色的單臥室 Villa 房型，雙人即可入住，房內空間小巧精緻，設有獨立陽台和用餐區。

民宿設有免費自行車租借服務，並在一樓設置公共廚房，早餐則是附贈摩斯漢堡的餐券。旅客滿意公共區域很寬敞，還有私人車庫可以免費停車！

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想不到純樸的鄉鎮也有五星等級的渡假村，讓放假出遊就是想要住好、吃好、睡好的人有了更奢華的選擇。此間池上飯店距離知名景點伯朗大道、金城武樹大約2.3公里，開車約12分鐘，騎腳踏車只需10分鐘。其佔地相當大，戶外光是游泳池就有三座，其他尚有熱水浴池、溫泉、SPA區。室內設施則有健身房、撞球間、兒童遊戲區、卡拉OK、中西式餐廳、商店、咖啡廳，待上一整天也不無聊。

房型選擇眾多，有雙人房、三人房、四人房，以及獨棟別墅。位於1樓的雙人房有專屬戶外庭園，2～5樓以上為露天觀景陽台；四人房則有規劃無障礙家庭房，體貼行動不便者的入住需求。別墅區附有私人泳池、獨立戶外區、小型廚房、花園和露臺，猶如一個小型私人渡假會所。而不論選擇哪一種房型，內部空間皆相當寬敞，雙人床一律都是加大尺寸，睡起來非常舒適；衛浴附有溫泉浴缸，打開熱水就是碳酸氫鈉溫泉，另有乾濕分離衛浴設施，各類用品完備。入住於此除了可盡情享受各種設施之外，也可參加渡假村所安排的活動，例如搭天牛號列車遊覽池上田野風光，或是租電動四輪車前往伯朗大道。

早餐是在向日葵餐廳享用，採自助式。中式、西式、日式等菜色選擇眾多，且可以在陽光與綠蔭陪伴下享用精緻餐點，整體的入住體驗絕對不辜負對渡假村的期望。

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