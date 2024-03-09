2024最新 嘉義美食探險 》塭ㄚ烤蚵呷通海：烤蚵吃到飽與海鮮饗宴全記錄！嘉義必訪蚵仔吃到飽餐廳

大家都知道，理智派是土生土長的嘉義海口人。最近真的越來越多人私訊理智派關於烤蚵吃到飽的餐廳。除了之前介紹的，今天要來開箱另一家嘉義美食，塭ㄚ烤蚵呷通海！如果你喜歡吃快炒’、海鮮或蚵仔，那麼這篇文章你絕對不能錯過。準備好跟著理智派一起深入海鮮的饗宴吧！

嘉義蚵仔吃到飽 塭ㄚ烤蚵呷通海 店家照

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【嘉義隱藏美食】塭ㄚ烤蚵呷通海初體驗：獨家烤鮮魚與手工蚵捲！

會來開箱塭ㄚ烤蚵呷通海，是因為它在google評論上獲得4.8顆星的超高評價，評論總數更是超過2900則。烤蚵吃到飽的特色，主要就是餐桌與環境很像半戶外辦桌形式，簡簡單單的。

嘉義蚵仔吃到飽 塭ㄚ烤蚵呷通海 環境照 嘉義蚵仔吃到飽 塭ㄚ烤蚵呷通海 蚵仔吃到飽

而桌上中間就是一個烤爐，專門讓你烤蚵仔的。除了蚵仔外，其他餐點都是快炒餐廳會有的，喜歡海鮮或快炒的一定會很喜歡。最特別的大概就是他們家的烤魚吧，這裡的烤鮮魚和手工蚵捲是當地的招牌，大多數的google評論上都有提到。烤鮮魚的每一片魚肉都經過精心挑選，烤製後的魚肉既保持了鮮嫩，又帶有獨特的炭火香味，真的是讓人一試難忘。而手工蚵捲，更是把位於海邊的地理位置發揮的淋漓盡致，新鮮到不行的蚵仔!

【嘉義美食開箱】塭ㄚ烤蚵呷通海必吃推薦：鹽焗胡椒魚、海鮮炒麵與炸蚵捲！

。鹽焗胡椒魚

嘉義蚵仔吃到飽 塭ㄚ烤蚵呷通海 鹽焗胡椒魚

當這道鹽焗胡椒魚端上桌時，聞到那撲鼻而來的蒜香，真的讓人瞬間被那濃郁的香氣所吸引。魚肉經過精心的鹽焗處理，表皮微鹹帶脆，一咬下去，裡面的肉質卻出奇地嫩滑。

。海鮮炒麵

嘉義蚵仔吃到飽 塭ㄚ烤蚵呷通海 海鮮炒麵

這碗海鮮炒麵，仿佛在告訴你：“我是從海邊來的。對，就是這樣的新鮮XD。麵條彈牙之餘，散落其上的海鮮，無論是蝦還是花枝還是其他海鮮，都非常新鮮，仿佛剛從海水中打撈而上，帶著海的味道直接跳進你的口中。

。炸蚵捲

嘉義蚵仔吃到飽 塭ㄚ烤蚵呷通海 炸蚵捲

當炸蚵捲出現在你面前時，那金黃酥脆的外皮就像是秋日的陽光，讓人忍不住想要一口咬下(?，有沒有覺得理智派的形容詞越發誇張，可以朝向特級廚師了吧我XD。一口咬下，滿滿的肉汁與鮮蚵瞬間充滿口中，配上微微的青蔥香，讓人回味無窮。理智派吃完只有一個感想，該來杯啤酒了吧XD。

。肉絲炒水蓮

嘉義蚵仔吃到飽 塭ㄚ烤蚵呷通海 肉絲炒水蓮

這道肉絲炒水蓮真的蠻厲害的，水蓮炒清脆、搭配上絲絲分明的肉絲，一口咬下那麼的清新爽口。水蓮的清甜與肉絲的鹹香很搭，非常適合蚵仔或海鮮吃得太多的時候來上一盤。

。烤蚵吃到飽

嘉義蚵仔吃到飽 塭ㄚ烤蚵呷通海 蚵仔

當你面前擺滿了一盤又一盤的烤蚵，那是一種怎樣的奢華XD。在北部生活久了，印象蚵仔在北部的價格都非常貴，這次回來嘉義東石看到這樣豪邁的擺法，真的是偽奢華(?。嘉義的烤蚵吃到飽，真的是外食族的福音，當你發現到錢因為通膨關係變得難用的時候，吃到飽只要200這件事真的會讓人很感動。

【嘉義美食總結】塭ㄚ烤蚵呷通海：不僅是烤蚵吃到飽，更是美食的極致享受！

總的來說，塭ㄚ烤蚵呷通海絕對是嘉義美食的一大亮點。不僅因為它的美味，更因為這裡的每一道菜都充滿了對食材的尊重和熱愛。如果你和理智派一樣，是個對食物有著無限熱情的美食探險家，那麼這裡絕對值得你來一探究竟。記得帶上你的胃，來這裡享受一場屬於你的海鮮盛宴吧！

【塭ㄚ烤蚵呷通海】店家資訊

名稱：塭ㄚ烤蚵呷通海

時間：10:00~19:00(周二公休)

電話：0979 588 985

地點：嘉義縣東石鄉塭仔村塭子113-2號

粉專：https://www.facebook.com/z0979588985/

IG：@ z0979588985