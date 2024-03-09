知汐 Tidal Cafe｜來自國境之南恆春的愜意慢活｜西屯下午茶甜點｜新開幕台中咖啡廳景點｜家的味咖哩來一份

知汐 Tidal Cafe｜來自國境之南的愜意慢活☕️

從國境之南恆春遠遷而來的知汐 Tidal Cafe，除了招牌放夏奶茶，來到台中後還多了咖啡、甜點與鹹食可選擇；

像是西西里咖啡與家的味唐揚雞咖哩，粉粉的評價都不錯，闆娘親切的招呼聲響，將南台灣的熱情奔放和慢活，一併帶了過來呢～

知汐 Tidal Cafe｜店家環境

西屯的秘境咖啡再添一，位於寧夏東一街的新開幕咖啡廳知汐 Tidal Cafe，咖啡喝完，還能到隔壁條街的質感酒吧PARALLEL 平行續續攤，後來發現兩間老闆還是同學呢！居然相認在台中還在隔壁街，世界就是這麼巧！

知汐 Tidal Cafe除了室內空間，也有戶外庭院座區，今日想要什麼氛圍感受，請自行挖掘～

櫥窗可以很好的連結內外氣息，還能感受忙碌身影的歡快流動，意外捕捉到了野生大本本～

得天獨厚的角間厝，將庭院自然拆成了兩個愜意小國度，各有自己的舒心小景，

這美好午後，當然是要選庭院呼吸一下摟

雖說是室內座區，卻也有著明亮採光，當暖陽越窗灑入，身心好緩和平靜。

老闆是黑膠愛好，樂友們快來交流交流，透過音樂來暢聊一番吧

感謝人潮稍緩的空擋，讓闆娘得以偷閒領著我與友人探奇整理中的二樓，空間結合選物尋寶、手作教室與自習室，

期待開幕後再訪細品。舒服的台中咖啡廳底加～

知汐 Tidal Cafe｜菜單MENU

▎MENU：點我

(取自 知汐 Tidal Cafe 官方)

知汐 Tidal Cafe｜餐點介紹

✿ 知汐鮮檸咖啡｜＄160

綠植共生的閒情戶外，配著冰心咖啡與鮮爽檸香，讚的甚好甚好

✿ 放夏奶茶｜＄140

黑潮純茶mix荷蘭淡奶，奶香茶感越攪越香醇

✿ 家的味-唐揚雞咖哩｜＄320

大塊且溢滿雞汁的炸雞，佐以甜香咖哩和口感具足的台梗九號，

家的味果然就是要料好實在肉滿滿啊

✿ 流心巴斯克｜＄130

點餐前，闆娘有帶歉意表示，今日巴斯克雖不太流，但口感綿密鬆柔，配著咖啡也不錯～

知汐 Tidal Cafe｜店家資訊

知汐 Tidal Cafe

評分： / 4.6

地址：40751台灣台中市西屯區寧夏東一街38號( 地圖 )

電話：

營業時間

星期一: 11:30-20:00,



星期二: 11:30-20:00,



星期三: 11:30-20:00,



星期四: 11:30-20:00,



星期五: 11:30-20:00,



星期六: 11:30-20:00,



星期日: 11:30-20:00,

星期一: 11:30-20:00, 星期二: 11:30-20:00, 星期三: 11:30-20:00, 星期四: 11:30-20:00, 星期五: 11:30-20:00, 星期六: 11:30-20:00, 星期日: 11:30-20:00, 備註：公休請洽官方

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知汐 Tidal Cafe｜店家地圖