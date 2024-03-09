豺狼影音介紹 https://youtu.be/cHBdL7X6VKo

整體用餐環境很乾淨明亮,座位多為2~4人桌,桌與桌進出空間也很方便不會干擾,發現了嗎?我好喜歡他的椅子橘色跟綠色交錯擺放~可愛!!

椪一下超級酷的三大特色!!

1.一個人也可以吃同時吃兩種口味~~麻辣.牛奶.昆布...鴛鴦鍋,雙重滋味一次滿足

2.蔬菜吧吃到飽~~喜歡吃菜.吃菌菇.火鍋料...都可以自己選擇搭配

3.超專業的鍋底~~闆娘的長輩製作湯底已有十幾年的歷史,原本是供應給各大火鍋店及自己電商平台銷售,現在在實體店火鍋店都吃的到,且喜歡還可以直接購買帶回家享用唷!!

椪一下 個人鴛鴦鍋菜單及價位

首先主廚推薦的招牌菜我覺得這是一定要點不可以錯過的~~錯過你會後悔!!

再來每個人可以點兩種不同口味的湯底~~只要其中一種包含(昆布)則另一特殊口味就不用加價唷!(例如起司牛奶.麻辣)~~是不是很划算

主食不管雞.豬.牛.海鮮都可以依照個人口味選擇喔!(肉量還有不同選擇唷!)不怕你是小鳥胃,當然還有很多喜歡的單品是可以單點的喔~

重點是蔬菜自助吧@!吃到飽還有各種飲料可以喝唷~

椪一下主打健康吃火鍋所以自助吧!除了火鍋丸類還有菇類及各種綠色蔬菜.山藥.南瓜.蒟蒻.洋蔥...等而且品質很讚!很鮮甜清爽,連飯.王子麵也都吃到飽,男生都可以吃好吃滿唷~

豺狼及小幫手食記及菜色推薦



今天我們點了兩種不同口味的鴛鴦鍋(麻辣/昆布.麻辣/起司牛奶+$98)

麻辣鍋:我個人超喜歡的,他們的口味非常清爽不油膩不像部分鍋物店是直接加辣油的那種辣卻帶著油感, 椪一下感覺是用數十種中藥材熬煮帶著花椒的麻香,煮蔬菜不會太吸辣跟油,而且這麻辣湯底是可以直接喝的那種,整個椒麻香一直在舌間打轉的好口味!!

起司牛奶:很喜歡非常濃厚的奶香味,煮出來的蔬菜都帶著甜味奶香很讚,起司可能只有一片我比較沒有感受出來~哈!

主餐點了台灣黑毛梅花豬套餐$488,另一種是海王大補帖套餐$688

台灣黑毛梅花豬:梅花豬本身是比較瘦的肉品,但黑毛豬又是油脂比較多的所以搭配起來油花分配剛好,椪一下的肉品切的蠻大塊又有厚度,我喜歡拿來用麻辣鍋涮肉片,吃起來口感很讚又帶香麻我超愛!!

海王大補帖的內容很豐富,裡面的花枝漿.墨魚漿手工丸真的超讚的,裡面的花枝跟墨魚不只看的到而且是咬下去就可以看到整片整片,覺得料比魚漿多,魚漿只是配角...這可以單點很推薦大家必點!!

海王大補帖的小卷跟草蝦非常新鮮吃起來很Q新鮮吸滿湯汁可以吃到滿滿的海味,鯛魚及沒有膨發的巴沙魚切有一定的厚度口感很讚!可以吃到魚的甜味,蛤蜊雖然不是那種超級大顆的但品質很好滿滿的海味..好滿足!

再來我們一定要推薦椪一下的主廚招牌菜~

麻辣鴨血豆腐$79:這是他們官網熱賣的商品之一,對於超愛鴨血跟豆腐的我是一定要品嚐的,椪一下每一塊都很厚實,鴨血吸滿湯汁一口咬下會爆汁那Q彈軟嫩超級讚的!豆腐要開就可以看到孔洞還有佈滿湯汁就可以看的出來是經過長時間熬煮才會有的美味,重點是雖然Q軟但帶有彈性筷子夾還不會破碎才是厲害...真心推薦!!

滷味拼盤(五選三)$199:這價格真的太佛心了,我選了椒麻毛肚.椒麻牛腱.椒麻大腸真心說這每一款都超級入味軟嫩又帶Q度非常好吃,當下豺狼就說這很可以喔!可以買外帶回家,他們的椒麻口味主打『麻而不辣』，麻麻的口感留在唇上，每一種都經過食材嚴格篩選油脂比例恰好,厚實的口感，每一個角落都分配到滿滿的滷汁真的超級好吃~~必點!必買!



今天整體用餐不論是環境的清潔度及食材用心度.美味度我們都很喜歡也很推薦唷!這裡離捷運幸福站及中港大排走路大約都只需要5~8分鐘,

近期中港大排還有光雕展,很推薦大家可以先來這裡用餐,吃飽再到中港大排欣賞光雕展唷!詳細的資訊在下方有介紹唷!

2024新莊中港大排光雕展分享

新莊中港大排光雕展 活動資訊

光雕展期：3/1～3/24

點燈時間：每日18：00～22：00

交通：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘；搭乘公車99、299至財源廣場步行約2分鐘

圖片及相關資訊取自聯合新聞網報導 https://udn.com/news/story/7205/7792830

椪一下個人鍋及官網販售資訊

營業時間：11:30-15:00/ 17:00-22:00（最後點餐時間 21:30）

訂位專線：02-2996-3577

地址：新北市新莊區幸福路577號

FB粉專:https://www.facebook.com/profile.php?id=100070523603769

IG:https://www.instagram.com/ponisia.spicy?igsh=MW12bThhN3ltMzkwYQ==

椪一下店商平台(官網):https://www.componnation.com.tw/?fbclid=IwAR1AXEFQ1MoPfVMdec1o0yIPDn4Rl4nS-0RaHI9S8iwfGwmqpJPCh7MH1BM

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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