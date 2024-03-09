宜蘭員山鄉的金車噶瑪蘭威士忌酒廠是在地老字號且熱門的觀光工廠，也是台灣第一座威士忌酒廠，由於免門票又有停車場，館內也有導覽和試喝的活動，加上美麗寬敞的園區和舒適的環境，所以總是吸引許多遊客前來參觀休憩，來過這麼多次偶爾也會到二樓的伯朗咖啡館喝一杯咖啡，不過享用陽光早午餐倒是頭一回的體驗

金車葛瑪蘭酒廠 | 簡介

噶瑪蘭是宜蘭的舊地名，金車創建時便以此為名，金車噶瑪蘭威士忌酒廠利用中央山脈與雪山山脈的純淨水源，打造出第一支台灣自行生產的威士忌，並以「KAVALAN」為品牌，2006年金車先至蘇格蘭引進二組年產量200萬瓶的蒸餾器，2008年再到德國添購設備，又於2016年擴大建廠(蒸餾二廠、熟成二廠) 同時引進8組蘇格蘭蒸餾器，目前年產量高達1000萬瓶，是世界前十大威士忌酒廠。

金車酒廠連續多年在世界競賽中榮獲世界最佳蒸餾酒廠的大獎，更於2017年拿下IWSC酒廠最高殊榮「世界年度蒸餾酒廠冠軍」，噶瑪蘭威士忌在各大競賽中不斷締造佳績，改寫全球威士忌歷史，如今已經銷往70多個不同國家，使台灣宜蘭成為威士忌的新故鄉。

(以上節錄於 宜蘭觀光工廠發展協會)

金車噶瑪蘭威士忌酒廠名字很長，這裡就簡稱為金車酒廠，讓大家唸起來比較順口，酒廠的廠區非常大，包含有行政會議中心、酒堡咖啡館、蒸餾廠、天然水生產廠、威士忌瓶裝廠等等，通常一般遊客會直接到酒堡及咖啡館參觀和試飲，除非事前預約導覽活動，才會有專人帶領並解說釀酒的製成。我這次與朋友相約前往吃早午餐，所以直接開車到第三停車場，就是酒堡的入口了。我每次來金車酒廠心情都會很美麗，漂亮乾淨的園區加上歐式風格的城堡建築，綠草茵茵、青天白雲，這附近的空氣也特別好，一早過來真是神清氣爽 💕庭園外的KAVALAN酒桶更是大家必拍的打卡點

金車酒廠裡這一棟酒堡集結了最多的遊客，好在酒堡建築相當寬敞重點是冷氣也夠涼 (夏天超適合)，一樓是品酒大廳與商品部，二樓則是伯朗咖啡館，從二樓往下拍可以俯瞰整個空間，高聳壯觀的樹狀燈飾矗立於大廳中央

KAVALAN橡木酒桶 整齊排列於大廳，作為空間的區隔也恰好是最吸睛的裝飾品

這一個三角燈飾直達城堡屋頂，閃亮亮又好氣派

伯朗先生 必拍 !! 是要拍幾次 😆

誰教伯朗先生這麼慈祥可愛

金車葛瑪蘭酒廠_伯朗咖啡 | 環境

來很多次所以就不跟遊客一起品酒和試飲，直奔二樓伯朗咖啡館，早起的姐姐要等到十點營業才能吃早午餐，肚子也餓了一段時間，這時候腳步不知不覺加快速度

二樓咖啡廳的遊客顯然比一樓少了很多，可以安靜悠閒的用餐當然是讓人格外喜愛。樓梯上來的左側便是點餐櫃檯，除了有一般早午餐也可以在這裡點個蛋糕和咖啡享受下午茶，我上來好幾次都不會客滿，所以應該不必預約，到了現場找個喜歡的座位再到櫃台點餐就行囉

▼入口處有餐點的圖文說明讓大家參考

▶️ 館內禁止攜帶外食

▶️ 每人低銷 $100 (未滿七歲不列入)

▶️ 點餐單請自行取用

伯朗咖啡館的環境我真的太喜歡了，不但屋頂高、座椅大、走道寬，乾淨又明亮，屋頂上方的彩布鮮豔活潑，多了一點南洋渡假風的感覺，這邊遊客不多不會太吵雜，反倒可以舒服享受這樣的時光

▼中央圓柱沙發區有伯朗咖啡的彩色圖騰

舒服的藤椅還有乾乾淨淨的桌面

座位很多吧~ 可以隨意選超開心啦

窗邊的那一排座位是客人的最愛，

大家都喜歡一邊用餐一邊欣賞窗外的美景

大面積的落地窗看起來就是舒服，和煦的陽光穿透進來，心情是特別愉快，尤其是外頭的綠色草地和一排落羽松，春天是綠意盎然，冬季則是璀璨金黃，不同的季節有不同的景色，無庸置疑的可以讓餐點增加不少分數

▲春天落羽松翠綠一片的窗景

▲冬天落羽松轉紅季節的窗景

金車葛瑪蘭酒廠_伯朗咖啡 | 菜單

★飲料類 有 風味義式咖啡、滴濾式咖啡 、各式風味茶 、伯朗特選咖啡拿鐵 、奶昔、燕麥奶…等等

★餐點類 有 早午餐、輕食三明治 、烤/炸物點心、主餐、其他點心

2023/8/16 餐點

費城牛肉帕里尼、煙燻牛肉三明治 、火腿起士可頌堡、手沖衣索匹亞 、檸檬美式咖啡

我與好友坐在窗邊位置，一桌的美食搭配著令人歡欣的溫暖陽光，絕對是充滿能量與活力滿滿的一天，即使餐點簡單卻也蘊含幸福

這裡的點餐流程是

➡️自取點菜單圈選 ➡️到櫃檯點餐

➡️領取叫號機等候➡️鈴響至櫃檯取餐

➡️使用推車自行將餐點送至座位處

➡️推車放在一旁會有服務人員收回

推推車的時候感覺自己好像列車送餐服務小姐，挺有意思的

費城牛肉帕里尼 附餐有生菜沙拉、優格

手沖衣索匹亞

煙燻牛肉三明治 有生菜沙拉及脆薯

2024/1/23 用餐

辣安都臘腸義大利麵 味道濃郁，麵條也Q

煙花女墨魚義大利麵

表現不錯，家人也喜歡

美式脆薯 現點現炸的脆薯又熱又酥很好吃

這次到員山的伯朗咖啡館用餐，餐點方面不算特別驚豔，但是用餐環境和氣氛非常舒適，是可以與友人休憩聊天的好地方

金車葛瑪蘭酒廠_伯朗咖啡館｜資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉員山路二段326號

■ 電話 : 03 9229000

■ 營業時間 9:00-18:00

■ 免門票、附停車場

■ FB官方網站: 金車葛瑪蘭威士忌酒廠

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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