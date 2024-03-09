【花蓮食記】中一豆花

這次入住花蓮煙波飯店，難得有機會探索美崙濱海公園一帶的美食，這附近除了必吃的家咖哩、府前食坊、花中榕樹下臭豆腐外，這間中一豆花也是很有名的在地老店，在google地圖擁有2000則4.1顆星的好評，豆花口味品項也非常簡單，只有花生、珍珠和綜合可選，對我這種常有選擇障礙的人是莫大福音，吃看看吧！

開車前往可停路邊停車格，豆花店周圍還算好停車。

▲中一豆花位在民權五街和民權四街轉角，紅色的招牌已退色不是很明顯。

▲豆花店的用餐區域大都在騎樓，座位還蠻多的。

▲中一豆花菜單：豆花有珍珠、花生和綜合三種可選，另外還有紅茶的選項。(當天忘了拍菜單圖片轉自google如有侵權請告知)

▲店內有提供洗手台可洗手，用完餐需自行將免洗餐具回收分類。

▲綜合豆花 45元：豆花是使用紙杯裝的，熱的可免費加薑汁，湯底的糖水味道不錯不會有黏膩感，豆花口感水嫩扎實，不會舀起來就散掉。

▲配料的花生非常香，已煮至軟爛但仍保有顆粒感，珍珠有Q度，搭配糖水一起吃整個就是搭。

雞蛋糕短評：豆花只有珍珠和花生兩種口味，可點綜合兩種都能吃到，豆花綿密，珍珠有Q度花生也很香，內用使用紙杯裝，用完餐需自行回收餐具。



用餐環境★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★



【中一豆花美食資訊】

地址：花蓮縣花蓮市民權五街2號

電話：038343302

官網：無

線上訂位：無

營業時間：10:00–22:00

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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