為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【花蓮食記】中一豆花 - 美崙濱海公園附近的40年老店，只賣兩種口味

【花蓮食記】中一豆花 - 美崙濱海公園附近的40年老店，只賣兩種口味

2024-03-09 21:38:53 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：172
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：658篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 花蓮市

造訪商家：中一豆花
phone03-8343302
place花蓮縣花蓮市民權五街2號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

 

【花蓮食記】中一豆花

 

這次入住花蓮煙波飯店，難得有機會探索美崙濱海公園一帶的美食，這附近除了必吃的家咖哩府前食坊花中榕樹下臭豆腐外，這間中一豆花也是很有名的在地老店，在google地圖擁有2000則4.1顆星的好評，豆花口味品項也非常簡單，只有花生、珍珠和綜合可選，對我這種常有選擇障礙的人是莫大福音，吃看看吧！

 

開車前往可停路邊停車格，豆花店周圍還算好停車。

【花蓮食記】中一豆花

▲中一豆花位在民權五街和民權四街轉角，紅色的招牌已退色不是很明顯。

 

【花蓮食記】中一豆花

 

【花蓮食記】中一豆花

▲豆花店的用餐區域大都在騎樓，座位還蠻多的。

 

【花蓮食記】中一豆花

▲中一豆花菜單：豆花有珍珠、花生和綜合三種可選，另外還有紅茶的選項。(當天忘了拍菜單圖片轉自google如有侵權請告知)

 

【花蓮食記】中一豆花

▲店內有提供洗手台可洗手，用完餐需自行將免洗餐具回收分類。

 

【花蓮食記】中一豆花

【花蓮食記】中一豆花

綜合豆花 45元：豆花是使用紙杯裝的，熱的可免費加薑汁，湯底的糖水味道不錯不會有黏膩感，豆花口感水嫩扎實，不會舀起來就散掉。

 

【花蓮食記】中一豆花

 

 

【花蓮食記】中一豆花

▲配料的花生非常香，已煮至軟爛但仍保有顆粒感，珍珠有Q度，搭配糖水一起吃整個就是搭。

 

 

雞蛋糕短評：豆花只有珍珠和花生兩種口味，可點綜合兩種都能吃到，豆花綿密，珍珠有Q度花生也很香，內用使用紙杯裝，用完餐需自行回收餐具。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★


【中一豆花美食資訊】

地址：花蓮縣花蓮市民權五街2號
電話：038343302
官網：無
線上訂位：無
營業時間：10:00–22:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
中一豆花 中一豆花菜單 花蓮美食 花蓮小吃 花蓮甜點 花蓮豆花 美崙濱海公園
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
#花蓮美食
morechevron_right
文章關鍵字
中一豆花 中一豆花菜單 花蓮美食 花蓮小吃 more
檢舉
share
chevron_left

【宜蘭食記】鐘氏肉羹-位在礁溪的文青風在地老
延伸閱讀
台中銅板美食｜在地人才會吃的豆花！還有現點現做的熱壓吐司～
 單眼皮der吃貨日記
花蓮 液香扁食
 Bart Tsai
【親子遊】花蓮~佳興冰果室檸檬汁好涮嘴喔!!!(4y7m18d+10m7d)
 幸福的林古太太
小南門豆花
 Rita Lin
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up