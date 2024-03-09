台南超人氣餐廳「狂一鍋 台南仁德店」每次來吃或經過總是客源不斷，在大台北是排隊名店1天8次翻桌，已成為台潮火鍋的指標品牌。

目前全台有13間分店，在各縣市都能吃到這美味的台式爆炒火鍋，狂一鍋湯頭口味一次做足，從一開始吃火鍋到最後的味道都一樣，自助吧多種蔬菜火鍋料、飲料、霜淇淋通通無限量供應，不怕你吃，受到廣大食客的喜愛。狂一鍋把台菜入火鍋成為創意台味火鍋是一般火鍋店都學不來的，尤其是排骨酥鍋在其他火鍋店也幾乎看不到！！並且與名廚台菜王子黃景龍師傅合作開發的客家鹹湯圓鍋！！

狂一鍋 台南仁德店｜位置＆停車資訊

狂一鍋台南仁德店就位於家樂福1F的美食街內，來享用午餐或晚餐再來採買日常用品…一次搞定。

午餐用餐時段一定是人很多…緹爸排隊，我和緹緹在門口新潮台的味霓虹燈打卡區拍照。

狂一鍋 台南仁德店｜最新優惠活動

1、平日午餐&每日宵夜時段，三款霸榜台味狂鍋 限定體驗價299元起！！

只要平日午餐（非例假日）或每日宵夜時段 ，三款霸榜台味狂鍋（藥膳大雞腿、功夫排骨酥、剝皮辣椒蛤蠣雞）限定體驗價299元起。

提供宵夜場分店有：中和永貞店、新莊復興店、新莊八德店、三重重新店、淡水北新店、北大學成店、、台中漢口店、高雄台鋁店

(以官網最新公告為主)

現在熱門時段可提前到場領號，才不用等候太久。

2、樂多多會員限定 新會員禮

新會員有專屬見面禮「軟嫩雞腿or活力梅花豬（二選一）」，用餐還能累積點數。

（點數60天內，到集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期）

3、限定活動：【要爆要炒才夠狂】

來店消費錄炒鍋影片發IG限時動態，即免費招待軟嫩雞腿or梅花豬一份

(活動有時效性，詳情請洽門店服務人員)

狂一鍋 台南仁德店｜用餐環境

真的不誇張！！我們大約11點半到~店內客人就已經達到7分滿，只剩一區還未坐滿。

不過我們點好菜，沒滿的那區也陸續坐滿客人，座位大多是四人座位、少量二人座位，用餐桌面很大~舒適不怕碗盤多太擠。

狂一鍋很講究爆炒的鑊氣，大部份鍋物都需要爆炒，會由服務人員桌邊現炒，感覺他們都好強哦！明明這麼忙服務態度還是親切客氣。

桌面使用安全乾淨的IH爐，開關在座位正下側邊，可自行控制火力大小。

座位側方提供放衣服、包包的位置。

狂一鍋 台南仁德店｜菜單

如何點餐呢？！

很簡單…先選「台式湯底」→「主菜」

狂一鍋共有5款經典鍋物、5款新鍋駕到、3款TOP人氣鍋物，主菜有各種類的肉品、海鮮拼盤(海上花)任你選，想吃得更豐富可再單點肉品、海鮮加火鍋或點單品料理、炸物來加菜。

每人低消一份火鍋，如果不點會收取”共鍋費”$199也就是食用自助吧的費用，共鍋費無法折低消費會再加收10%清潔費=$219，兒童共鍋費為：141公分以上$199、121~140公分$149、101~120公分$99，再加收10%清潔費。

自助吧主要提供蔬菜、火鍋料、醬料、飲料、霜淇淋、麵食、飯。

自助吧包含飲料麵食有近40種食材無限量供應，重點當然是蔬菜火鍋料區，就有近30幾種食材，每樣新鮮看得見，高麗菜、玉米、白菜、南瓜、芋頭、木耳、杏鮑菇、百頁豆腐、魚餃、燕餃、丸類…等等，好多都是我喜歡吃的食材，光看就滿意。

狂一鍋的手工虱目魚漿…我最推，拿起旁邊的小冰淇淋勺挖，每次都至少要吃個2球以上。

一下子就拿滿一盤，我們也不貪心，這盤吃得完再來夾~

大收納餐盒有豆包、油條、冬粉。

午餐尖峰時間坐到客滿，醬料區還能如此乾淨，一直看服務人員忙碌在自助餐台補菜就知道今日”SO草”了。

餐廳沒有提供打包湯底、自助吧食材的服務哦！僅打包單點食材或肉品，所以要夾吃得完的量才不會浪費！！

飲料有2台，7種選擇：纖採蔬果汁、多酚無糖紫茶、低糖薏仁水、芭樂汁、冬瓜菜、鮮桔汁、茉莉綠茶。

記得壓一下就好…就是一杯的量，機台反應有時需要點時間，不要太急。

今日霜淇淋口味吃到的是焦糖風味，就是像布丁下方焦糖的香氣，香甜好吃。

麵食白飯區在延伸的另一邊自助餐台，不僅有白飯，還有王子麵、關廟麵、意麵、米粉，想吃冬粉就在剛剛的大收納餐盒夾。

狂一鍋 台南仁德店｜餐點分享

我們火鍋點了2鍋：「功夫排骨酥鍋」與「蒜香蛤蜊鍋」，加碼單點：功夫排骨酥、紅吱吱魷魚~來加菜。

功夫排骨酥鍋+翼板霜降牛

功夫排骨酥鍋用柴魚高湯當基底，排骨酥香嫩、肉大塊，白菜頭煮到軟香入味，排骨酥味道整個融進湯頭裡，帶有胡椒香氣，越喝越迷人。

「翼板霜降牛」油花會比翼板牛豐富，我就喜歡這樣的油花！！口感香嫩多汁、肉香味足~

蒜香蛤蜊鍋+海上花

「蒜香蛤蜊鍋」雖不是像火焰香辣鍋或燒酒烏骨雞蛤蜊鍋那樣…有浮誇的30公份火焰，但也是爆炒系列鍋物。

有服務人員桌邊爆炒，放上隔板…快速爆炒，相當專業！！從放碎蒜、蔥花、調料…等，再放進蛤俐悶熟~

最後把熟後開口的蛤俐夾出，再倒入火鍋高湯就完成爆炒作業。

顆顆飽滿的蒜香蛤蜊，蒜味濃郁…完全吃出台菜爆炒的鮮度。

不想吃肉就選海鮮，「海上花」是小豪華海鮮三拼盤，有鮮蝦、鱸魚片、蛤蜊。

蔬菜、火鍋料、海鮮…通通下鍋煮，打算海鮮一起煮熟開吃。

鮮蝦肉質鮮甜有彈性，鱸魚肉片鮮美細緻，蛤蜊清甜新鮮。

吃到一半需要加湯，桌上有高湯、飲用水自己來，煮到後面會太鹹就可以加點飲用水，單純想補湯就加高湯。

功夫排骨酥(單點)

我們還加碼點一份「功夫排骨酥」來品嚐，排骨先醃後炸…鹹香對味，外酥內香就是這傳統好滋味，果然是下足功夫的招牌排骨酥。

紅吱吱魷魚(單點)

「紅吱吱魷魚」自從吃過一次就每來必點，外面的炸物攤魷魚大多都很貴，狂一鍋這份量不只不貴還更好吃，美味度不輸台菜餐廳。

狂一鍋台味火鍋滿足想吃重口味台菜的饕客，是一吃就中的好味道，下次假日想採買家用，可以像我們一樣先來吃完狂一鍋再逛家樂福，還沒來吃過的朋友，記得先領入會禮哦！！

狂一鍋 台南仁德店

連結： FB | IG

地址：台南市仁德區中山路711號家樂福仁德店1樓(Google地圖)

電話：06-279-7321

營業時間：11:00~15:00、17:30~22:00

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