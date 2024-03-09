桃園龜山區美食，外帶烤鴨一鴨二吃吮指回味！

美味的誘人烤鴨，在地人的口碑大推薦排隊超人氣外帶烤鴨

深耕桃園龜山28年以上，家香北平脆皮烤鴨

在萬壽路二段以及大同路交叉路口旁

綠色招牌味家香北平脆皮烤鴨車水馬龍的大馬路邊

門口可以臨停，路邊也有停車格

烤鴨可買半隻或是一整隻，建議電話預訂才不用排隊

片鴨大塊的好處莫過於口感的呈現，

咀嚼透出肉汁、鴨皮帶著微微的脆口，超級好吃！

說真的老顧客就是我！總是在特定節日或聚會才會吃烤鴨

偶爾周末買個烤鴨一鴨兩吃就感覺超幸福

在萬壽路二段以及大同路交叉路口家香北平脆皮烤鴨

店門口有滿滿的綠色植物 一片綠意盎然

假日排隊超人氣外帶烤鴨，建議可以先電話預約再來取貨

家香北平脆皮烤鴨２０２３年度嚴選商店

在店門口外看到打卡禮活動，只要你臉書打卡送荷葉餅1份

家香北平脆皮烤鴨新穎的裝潢，

店內環境乾淨完全沒有一般烤鴨店的油膩感

廚房採取半開放式，可以看到師傅掛鴨、片鴨，

他們也非常細心衛生方便師傅切片鴨，手上戴上兩層手套

透明玻璃檯掛著琥珀烤鴨，烤鴨看起來好誘人

一整排泛著油光的鴨鴨讓人光用看的就忍不住快流口水

透明的大玻璃窗能從各個角度看到烤鴨的烹飪過程，

先觀賞表演，再品嘗美味

家香北平脆皮烤鴨菜單價位，多元化選擇1~6號餐

提供基本全鴨餐、半鴨餐和多款烤鴨料理

除了一鴨二吃、鴨餅和醬炒最基本，還有還有白斬鴨





進入店內自行填單結帳，付款方式除了現金還可以LINE PAY

可以依照自己的需求加點，價格都不貴

這回我們一樣購買1號餐一整隻烤鴨，

包含鴨切片、炒骨鴨架（小辣）、荷葉餅(1包10片)

甜麵醬、蔥段、小黃瓜、蘿蔔，另外又多買了一份荷葉餅，

小黃瓜也有加量，醬炒鴨我們選擇加高麗菜

家香北平脆皮烤鴨提供外帶文青紙盒包裝直接就有提把，

取餐就可以直接提著走不用擔心

油膩膩或配料多拿少拿，真的是方便度滿分！

不管到朋友家聚會或者野餐都非常方便的

設計簡約小文青風格手提盒，一拎就走好方便

與坊間使用塑膠袋的烤鴨店相比，

更具環保意識，質感也相對提升

打開紙盒之後就能看到片好的烤鴨排得整整齊齊，

旁邊的紙盒凹槽放上配料剛剛好一個蘿蔔一個坑，

就算回家途中稍微晃動到也不會整個東倒西歪

打開盒子裏頭共有2層，上面一層是放置片鴨肉一盤，

旁邊的醬汁跟醃白蘿蔔，

下面是炒鴨架與荷葉餅，也太貼心盒裝好很方便

家香北平脆皮烤鴨店家，下次可以選擇線上點餐

另外店家講究愛地球包裝盒可以重複使用，

店家還會多送你一包荷葉餅

全隻的１鴨２吃內容包含鴨片、蔥爆鴨及高麗菜鴨架，

鴨比一般坊間還要更加的大隻

上桌時，可以看到油亮亮的外皮，看起來還滿吸引人的

整桌看起來超澎派！完全可以讓你大滿足

炒鴨骨架份量也不少，九層塔給得相當大方，

倒出盤中就聞得到微微辣香了

特調醬汁經過大火快炒後，香氣真的是超誘人

一口咬下不會只有骨頭，能吃到部分鴨架肉質

微微辣，裡面有蒜末、九層塔，香氣十足

讓鴨架香氣濃郁，而調味恰到好處的鹹甜加分很多

炒鴨架很夠味，一定要加辣才好吃，

邊啃邊吸醬汁挺過癮的，

鴨架上的肉還算多，不會覺得都在啃骨頭，

而且啃完不會覺得嘴巴刺刺或太鹹喔！

啃食起來的口感相當過癮

後來乾脆弄碗白飯來拌著醬汁吃根本是白飯殺手！

另外還可以選炒高麗菜，

讓炒鴨骨增添清脆的高麗菜與清甜的滋味

整個鴨肉滿滿的醬汁，吃起來就是爽快

口感濕潤的炒鴨架邊吃還會邊滴汁，

一邊啃著鴨骨、吃著充滿醬香的鴨肉，

真的會讓人忍不住吮指回味

重頭戲當然就是這盤片全鴨啦！

一打開盒子看到烤鴨每一片都擺得整整齊齊就覺得療癒，

小鴨片的師傅刀功不錯，每片的厚度都恰到好處，不會有厚薄不均的問題

片鴨的擺盤好誘人，鴨皮烤得油油亮亮，

大啖肥美又酥脆的鴨肉與鴨皮

鴨片的烤鴨吃起來外皮帶有脆度，

一口咬下鴨肉軟嫩帶有肉汁，

搭配烤鴨表面逼出的鴨油，

經過咀嚼香氣融合在一起的滋味很棒！單吃就滋味很迷人

鴨皮豐富的油脂讓人著迷，咬下去酥酥香香香的，

不沾醬吃原味也很棒，鴨肉也不會過柴，

鴨肉本身鮮甜，沾醬更好吃！

烤鴨最經典的方式當然是要搭配餅皮和蔥段、甜麵醬，

家香北平脆皮烤鴨，特別的是多了小黃瓜，增加口感豐富度

另外還有醃白蘿蔔脆可搭配解膩感唷～脆脆甜甜好吃

荷葉餅是手工製作，餅皮稍微有點厚度，

會比較有口感和麵粉香

捲起來一口下，先是軟Q的荷葉餅，接著是香軟的片鴨

小黃瓜的清脆多汁又中和了刺激感，

甜甜鹹鹹的滋味交織，有鴨油香氣和蔥段的嗆辣，

整個口味能吃到不同層次，多層次口感，越嚼勁越美味

口感有脆有Q很豐富，覺得小黃瓜是個驚喜！

片鴨搭上手工荷葉餅，就是超契合的美味

整個味蕾都被這道神奇的烤鴨料理給征服了

體來說，家香北平脆皮烤鴨真的好吃！

不管是店裡環境和包裝都很簡單大方又新潮，

紙盒包裝好拿取超方便，不用大包小包油膩膩的！

家香北平脆皮烤鴨 FB

電話：03-3298255

地址：桃園市龜山區萬壽路二段880號

營業時間：10:30～19:00／公休：每週一

個人純粹喜愛分享給大家,

以上親自體驗分享,僅供參考

以上內容皆為本人實際體驗心得

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