今天胖達來到了板橋車站二樓的環球購物中心與一位久違的好友餐敘~!

起初約碰面之時，胖達還在煩惱要去哪邊用餐的時候，

她幾乎不假思索的推薦了我這家咖啡廳，可見其魅力所在~~~

那就跟著胖達一起來探探這家「成真咖啡」!

成真咖啡

上網瀏覽了一下成真咖啡的品牌故事，看了一下真的很不簡單!

創辦人以回饋社會與公益為公司經營的目的，

藉由新的商業模式來解決社會或環境問題的組織，

且攜手「台灣世界展望會」將其獲利的50%捐助「非洲潔淨水計畫」!

真的是令人動人的品牌背後的精神理念。

來到環球二樓走到底~就可以看到Come True Coffee的燈箱橫招，

往裡探過去可以看到一棵景觀樹木為中心的咖啡廳。

成真咖啡 環境介紹

外圍有放著不少的盆栽~增添了不少綠意，讓整個環境充滿著不少生機。

在入口處還有放著一本MENU與聯名廠商的商品喔!

座位區上方有著暖黃光的燈飾垂墬，打著黃光撒落的空間~氣氛格外溫暖；

座位區兩人座與四人座的座位皆有~最裡面也有一排的吧檯型座位喔! .

成真咖啡 菜單

成真咖啡採用 QR CODE點餐，可以先透過外面放置的MENU

了解後再進到點餐頁面點餐。餐點的種類極其豐富!!

有網路上拍照的熱門餐點「舒芙蕾 厚鬆餅」與「輕食系列」、「創意薄餅」、

「彩虹飯」、「創意咖啡」、「氮氣咖啡」、「義式咖啡」、「非咖啡飲品」等。

由於胖達今天是朋友招待用餐，朋友很快地幫我點了她這邊很推薦的招牌義大利麵

「黃金麻油豬義大利麵」與胖達想嘗試的「青森蘋果美式」~!

>>> 點我看線上菜單

成真咖啡 黃金麻油豬義大利麵

端上桌就是滿滿的黑麻油香撲鼻，加上九層塔的風味點綴，

讓整道義大利麵的香氣絕佳！一入口發現麵體比較偏乾硬，

建議吃之前要與碗底的黑麻油拌好再吃~整體味道與濕潤度會更剛好喔!

而豬肉的部分~菜單上是寫選用「僧帽肉」~

也是俗稱的二層肉，吃起來非常柔嫩鮮甜好入口。

成真咖啡 青森蘋果美式

加入了青森蘋果汁的美式咖啡，溢著一股水果香與咖啡香在杯口處飄散，

入口的甜美感，減少了不少美式咖啡的苦澀與酸，

而留著更多的是青森蘋果的甜甜滋味，

以美式系列來說~胖達喝起來的口感最後比較偏甜一點~。

成真咖啡 相關資訊

目前成真咖啡除了板橋環球店之外~也有許多的分店座落在台北，

雖然中南部較少~不過也都可以找到其身影，

整體吃起來餐點大概也有中上的水平，

也歡迎大家來支持成真老闆的理念~讓我們也默默地成為那50%付出~~~

成真咖啡懶人包~

店名:成真咖啡

地址: 新北市板橋區縣民大道二段7號二樓

電話: 02 8969 9996

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成真咖啡 IG : IG粉絲團