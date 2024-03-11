在捷運永安市場的四號公園周圍滿滿都是美食餐廳，其中這間「大師兄銷魂麵舖」是熱門的排隊美食，光聽到名字的銷魂麵就十分引人注意，每款餐點都是以套餐的組合方式，一碗銷魂麵搭配另一碗湯，其中湯底又有分為清燉跟麻辣，不管哪種口味都有各自的愛好者，這樣的搭配方式不只飽足感滿分吃起來的美味更是加分，也讓這間餐廳成為附近的超人氣美食。

餐廳資訊

大師兄銷魂麵舖 名稱 : 大師兄銷魂麵舖(四號公園店)

電話 : (02)2926-4754

地址 : 新北市中和區中安街50號

營業時間 : 週一~週日 11:30-14:30、17:30-21:00

官方網站 : masterspicy 大師兄銷魂麵舖

粉絲專頁 : 大師兄銷魂拌麵

Instagram : 大師兄銷魂麵舖(@spicynoodle9545)

Youtube : 大師兄銷魂麵舖總公司

從捷運永安市場站步行大約4分鐘左右就可抵達，位置在國立臺灣圖書館正門口斜對面

餐廳環境

店內的環境不大座位，最多可以容納20位左右的客人

門口的左側牆上有各種料理包展示，如果喜歡可以直接詢問櫃檯店員

再往前走就是茶水區，提供的開水是檸檬水，淡淡的檸檬香也能適當的轉換主餐的味道

桌上除了衛生紙外不會擺放其他東西非常整潔，餐具會跟餐點一起附上來

菜單

主要的餐點都是以套餐的方式，一碗麵+一碗湯+鴨血，如果不吃肉還有無牛肉套餐可以選

現在還有半菜半肉的組合，原本湯裡面都是以牛肉為主，想多吃一點蔬菜的話就可以選擇半菜半肉的套餐

餐點介紹

這次一共點兩份套餐，一份是清燉牛肉，另一份是半菜半肉

第一份是「清燉半菜半肉+銷魂麵」，湯的部分就是一半蔬菜一半牛肉

麵的部分不會有過多的配料，是以簡單的醬料調配為主，吃起來就非常有味道

每碗麵都會附一顆溏心蛋，蛋心的部分還是呈現液態狀吃起來軟嫩香濃

一開始以為銷魂麵的名字只是為了吸情，吃了後才發現麵條的Q彈跟獨特醬料的搭配讓人一口就上癮，真的會不知不覺一口接一口很快就吃完整碗麵

牛肉片的部分新鮮軟嫩，在口中咀嚼時牛肉的香氣會不斷散發出來

高麗菜燉煮的口感剛剛好，軟嫩中還帶有微微的脆度，吸飽湯之後吃起來更是多汁

第二份是「清燉牛肉片+銷魂麵」，跟前一份主要的差別就是湯裡面的牛肉量不同

麵條跟溏心蛋基本上都是一樣的，不過這一份拿到的溏心蛋蛋心顏色比較淺一點，不曉得是不是剛好雞蛋的品種不太一樣，不過吃起來的味道一樣美味

鴨血的部分是套餐都會附，每一份都會有兩大塊，裡面還會附上些許的湯汁

鴨血吃起來飽滿多汁完全不會有腥味，微辣的湯頭搭配起來非常過癮

湯頭熬煮到食材的甜度都融合在湯裡面，喝起來香甜濃郁，一口麵條一口湯會有種說不出來的幸福感

肉片的部分除了直接吃原味外還可以搭配店家特製的醬料，沾一點後肉片的味道完全不同，吃起來口味比較重一點非常涮嘴

結語

以套餐為主要的餐點模式，雖然份量會比較多但可以一次吃到麵跟湯的美味，會取名為銷魂麵不是沒有道理，簡單的醬料調配就可以讓整碗麵充滿靈魂，一口接一口讓人欲罷不能，湯的部分也不惶多讓，熬煮出來的濃郁感香甜順口，配上鮮嫩的牛肉跟蔬菜真的非常滿足，如果食量大一點的人內用可以免費加湯加麵不用擔心會吃不飽。