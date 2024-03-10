身為一個吃貨，被大家推選成公司福委，除了可以自肥？啊，不是！是幫同事們謀

福利😊～來跟著Mio一起挑選辦公室下午茶點心，讓沉悶的辦公室整個活絡起來吧！

這次來開箱，由台中伴手禮人氣店"鴻鼎菓子"推出全台唯一獨創，熟成檸檬酥！

精緻質感禮盒包裝，一盒七入，每顆都有獨立的小包裝，送禮～大方又體面❤️！

為什麼會選擇鴻鼎菓子？因為台中知名的鴻鼎菓子從2021-2024年，連續四年，

榮獲世界美食大獎 A.A TASTE AWARDS 全球純粹風味評鑑，最高殊榮🌟🌟🌟認證！

⬇️鴻鼎菓子-熟成檸檬酥の特色-熟成黃金三要素⬇️

1⃣️🍋熟-秘製熟成檸檬醬

2⃣️🍋香-清爽天然檸香

3⃣️🧈綿-黃金酥綿餅皮

每顆獨立小包裝，出遊也方便攜帶の下午茶點心， 減糖減油配方,吃起來不甜膩，也能減輕身體的負擔。

熟成檸檬酥，有著小巧可愛的檸檬造型🍋，嚴選香水、四季、無籽，三種檸檬

製作而成。

打開包裝，一股清爽誘人的檸檬清香，撲鼻而來！鴻鼎菓子對於製作食材的選擇，

完全不馬虎！使用紐西蘭天然發酵奶油製作餅皮，再以屏東綠翡翠青檸汁、冬瓜餡、

鳳梨，經慢火提煉，獨家熟成工法～製作檸檬醬，內餡與餅皮搭配多層次豐富的口感

，值得細細品嚐！

經過繁瑣的工序：清洗=>萃取=>提煉=>熟成，釋放檸檬天然酸甜，美味獨門的秘訣

就是-熟成時間！

秘製熟成檸檬醬，加入手刨翠綠檸檬皮入餡，到底厲不厲害呢？

就讓我們在家泡杯咖啡☕️，輕鬆享受愜意的下午茶時光，來吃看看吧！😘

一口咬下，金黃色的餅皮～口感細緻又酥軟，奶香濃厚，帶有手刨翠綠檸檬皮微微的

苦味，爆餡熟成檸檬醬那自然酸甜，果香四溢的檸檬味,讓整體吃起來更清爽～不甜膩，

還會回甘～齒頰留香，不愧是經過時間提煉的好滋味！

上班族每到下午就覺得昏昏沉沉、想睡覺嗎？這時候就小歇片刻，來場辦公室下午茶

時光，振奮同事們的精神！把酸甜的好滋味，熟成檸檬酥分享給小夥伴吧！

俗話說：『送禮送到心坎裡』，"禮尚往來"是一門學問，甜點是廣受許多人喜愛的

禮盒，拜訪送客戶禮物就是要送不一樣的熟成檸檬酥，給客戶留下深刻印象！

檸檬+冬瓜+鳳梨，細火慢煮的秘製熟成檸檬醬，是酸甜的戀愛滋味！檸檬控們

來場充滿夏日果汁感の下午茶時光吧！

吃貨感想：送禮，還在送鳳梨酥or鳳凰酥？實在太落伍了！該換換口味送

全台唯一，創新不一樣的禮盒-熟成檸檬酥，把充滿戀愛滋味の少女心甜點

，分享給親朋好友們！

產品資訊

鴻鼎菓子-熟成檸檬酥

地址：台中市豐原區圓環北路二段399號

電話： 04-2513-1188

營業時間： 週一~週六 9:00-19:50，週日 9:00-17:00

官網：https://www.idodo.com.tw/product/detail/1717980

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