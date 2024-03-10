肉多多火鍋宵夜場180分鐘自助吧無限放題，讓你宵夜聚餐尬聊3小時！！今晚特別冷就想吃鍋，來網友一致推薦的宵夜名店『肉多多火鍋 台南東寧店』吃年輕人最愛的湯”肉多多酸菜魚“。

(活動目前到3月底，是否加碼延長以肉多多粉專為主)

肉多多火鍋一直都是大學生最愛選擇的自助吧吃到飽宵夜名店，一般用餐時段90分鐘，除了平日午餐可用餐3.5小時外，接著就是宵夜時段的180分鐘，也是夜貓子大推的深夜火鍋名店。

肉多多火鍋優惠活動，功課先作起來！！

來肉多多火鍋用餐，有很多好康好禮，像是新會員、壽星都能享有加菜優惠活動～

1、加入「樂多多APP會員」送入會禮

只要加入樂多多APP會員，所有樂多多集團相關餐廳分店皆能積分(100元1點)，還會送入會禮「梅花豬 or 無骨鮮雞腿」2選1，我們選的無骨鮮雞腿這份量~好大方！！肉質香嫩，連女兒都稱讚。

2、壽星肉蛋糕，慶生好所在

肉多多火鍋對壽星相當禮遇，只要是樂多多會員出示身份證件，當月壽星就送你一份吸晴的生日肉蛋糕，。

肉多多火鍋台南東寧店｜地點。環境空間

肉多多火鍋台南東寧店位於南紡購物中心的斜後方（東寧路上），開車過來可停放在永固東寧停車場，不過騎車過來會比較方便。

用餐空間是1F+2F，1F看起來座位不多，其實主要用餐會在2F，感覺2F客滿才會開放1F。

1F也有自助吧，但2F自助吧較齊全，坐1F的食客也可上2F自取，霜淇淋也在2F。

哇~2F客滿只剩剛好1桌可能剛走的座位，難怪1F也坐了2、3桌，宵夜場能吃180分鐘，果然很夯！！

我們吃很久應該有160分鐘，好多桌也換了1、2次，好不容易趁著有客人離開的短暫時間，快拍幾張大景照與座位照。

座位有4~6人座位，採用安全的IH爐，調整火力在座位正下方，還貼心設計USB充電插座，太了解大家吃鍋愛滑手機的習慣。

肉多多火鍋台南東寧店｜菜單。蔬菜火鍋料.飲料冰品自助吧

如何快速餐呢？！

選好湯底➤ 再選主菜肉品海鮮➤ 加碼單點品項來加菜➤ 自助吧無限享用

正常時段用餐90分鐘，優惠時間：平日午餐3.5小時、宵夜時段180分鐘(目前到2024.3月底)

低消一人一鍋，沒有點鍋的自助吧收費（共鍋費）：141cm以上低消268元，91~140cm共鍋收150元(不可抵單點)，90cm以下免費，不提供打包湯品與自助區食材服務。

蔬菜、火鍋料、麵飯類自助區，近40多種食材任你吃，超過癮！！

點完餐就開始進攻自助吧！！光是”蔬菜火鍋料區”就很厲害，我數了數有30幾樣耶~

自助餐台明亮乾淨，因為用餐客源多~青菜脆綠、食材都非常新鮮，重點是好多我喜歡吃的好料~開心。

自助台也不要漏掉上排的豆製品與麵食類區哦。

把喜歡吃的食材通通都夾進來，店內無提供打包湯品與自助食材，請務必夾吃得完的量。

大推絕對要品嚐的虱目魚漿，看網路有不少新吃法。

我最想嚐試的是蓮藕虱目魚丸，造型也吸晴！！兩樣加在一起真的好吃，不過煮太久會有容易分家的危機(分散開來)。

這區的自助吧，加上冬粉、手工拉麵、刀削麯、蒸煮麵、2款王子麵、白飯、肉燥飯~足足有40種以上食材，180分鐘無限量供應給你。

黃金粹滷肉燥飯一定要來上一碗。

肉多多的醬料區也好強，除了一般常見的佐料，還有調製好的：日式檸香柚汁、銷魂海皇醬、泰式燒雞醬、岡山豆乳醬、川府椒麻醬、日式胡麻醬。

飲料冰品30幾種品項也是通通任你食！！

想喝冰飲或熱飲都有，而且品項相當多，不怕沒有喜歡喝的飲料。

清涼冰沙有解膩的冬瓜檸檬冰沙、優酪思果冰沙、可口可樂系列飲料、芭樂汁、煉糖烏梅、楊桃汁、茉莉綠茶。

想喝拿鐵也有，這裡的茶品與咖啡足足有15種以上。

冰品區有霜淇淋與Mingo明果頂級冰淇淋，明果頂級冰淇淋有4種口味：白玉荔枝、黃金榴槤、熱帶椰子、芒果騷莎。

冰淇淋好挖不費力，我最愛的還是黃金榴槤，其他3種口味也好好吃哦！！

霜淇淋口味不定期作變化，今日吃到的是：草莓起司、北海道牛奶。

可單選口味也可吃綜合口味，一旁有多款糖果餅乾配料讓你創意加~製作出自己的專屬霜淇淋。

一看我的技術等級就知道都能到超商打工了！！

肉多多火鍋台南東寧店｜餐點分享

爆炒招牌石頭湯＋活力梅花豬

爆炒招牌石頭湯可選擇雞肉或豬肉，由服務人員專業爆炒，預備好的爆炒食材很多。

乾魷魚、蕃茄、碎蒜、蔥花、洋蔥絲、豬肉片、特調沙茶醬、高湯，一場華麗的爆炒秀就此展開。

色香味俱全的懷舊石頭鍋，是迷人蒜香與沙茶香的汕頭火鍋風味。

私房酸菜湯＋活力梅花豬

「私房酸菜湯」選用雲林產天然酸菜，酸香脆口，辣度偏中小辣，鹹香酸辣的湯頭在煮鍋時的酸香氣味，聞得會不由自主的吞嚥口水。

「活力梅花豬」每份有15大片，厚度與油花分佈得恰到好處。

活力梅花豬鮮嫩小有嚼勁，梅花是大眾喜愛的部位，不會過油又口感佳的人氣肉品，無論是煮石頭鍋或酸菜鍋都有不同的風味，兩種我們都很喜歡，還輪流換位吃得很滿足。

鮮嫩福氣魚片（單點）

私房酸菜湯當然就是要配「鮮嫩福氣魚片」，近幾年很受年輕人喜愛的酸菜魚鍋，肉多多酸菜魚也是榜上有名。

酸溜溜的酸菜鍋配上片好的福氣魚片，味道一絕！福氣魚片特別醃製過，所以煮好的魚片會更軟Q不易散開，口感特別鮮美，這酸香鹹美的滋味…不愧是人氣「肉多多酸菜魚」，我也好愛~

藍鑽蝦（單點）

藍鑽蝦每份有6隻是大蝦尺寸等級，居然還有貼心的剝蝦服務，這次就不要再吵著誰剝蝦了。

想吃重口味…拿來煮石頭鍋，剝好的蝦很快就能煮熟，肉香飽滿又彈牙，微微緊實口感、蝦味濃郁，太鮮美惹！！

生日肉蛋糕（培根豬）

我是當月壽星，當月壽司的樂多多會員出示證件就送一份驚喜生日肉蛋糕。

跟你說哦！！這肉蛋糕的培根豬肉超適合涮私房酸菜湯，酸菜魚酸爽入口，酸菜豬五花也是令人讚不絕口~

肉多多是家人朋友來慶生的絕佳餐廳，肉多多酸菜魚更是一吃就愛上，宵夜場180分鐘慢慢聊天開心吃，相當超值！快揪朋友來晚晚吃、幸福吃到飽！！

肉多多火鍋-台南東寧店

連結：官網 | FB | IG

地址：台南市東區東寧路508號(Google地圖)

電話：.06-200-5818

營業時間：11:30~03:30

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