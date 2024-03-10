艾佳牛排館是一家位於桃園大興西路上的平價牛排館，

只要250元＋10%，就可享週邊炸物、熱炒、沙拉、水果、涼拌小菜、甜點、

冰淇淋、冷熱飲、冰沙、餐包吐司等，近百種自助吧吃到飽，品項多元又豐富，

而且炸物種類超多，根本媲美夜市鹹酥雞了，

另再加20元，就有豬排、雞排、牛排排餐，可以吃得更飽足，相當超值！

艾佳牛排館位於桃園大興西路上，紅色扛棒相當顯眼，走過路過很難錯過！

雖然沒有特約停車場，但一旁有收費停車場，不用擔心停車的問題～

走進艾佳牛排館，一旁是待位等候區，

大型玩偶可愛又吸睛，小朋友可以打卡拍個照，一定會很喜歡！

舒適寬敞、光線明亮的用餐空間，讓人以為來到了咖啡廳吔！

一點也沒有牛排店的油膩感，

座位大部份都是4-6人的沙發座椅，桌距動線還算寬敞，

不會太過擁擠，不用擔心會跟取餐的客人擦撞到～

艾佳牛排館最低消費沙拉吧為250元，

90-120公分酌收120元，90公分以下酌收60元，

排餐價位270元至519元，

雙主餐價位370元至500元，

另外也有雙人海陸大餐999元，很超值唷！

用餐時間為90分鐘為限，以第一人入場為準，

同行者需一半以上點排餐，

以上均加收10%服務費～

艾佳牛排館的自助吧區位於整個餐廳中間的位置，所以不管座位在哪，都不會距離太遠，

取餐設計動線很不錯，可以很快看到餐枱上補的新菜色，

就是一邊用餐，一邊聊天，還要一邊眼睛盯著餐枱，深怕錯過沒吃到的菜色這樣，哈哈哈！（是有多想吃回本啦 😆 ）

水果區

各種當季水果，火龍果切得蠻大塊的，很甜，吃了好幾塊！

餐期間只要空了就會有換上不同水果的唷！

喜歡吃水果的朋友，可以注意一下～

旁邊提供有花生粉、葡萄乾、話梅粉～

生菜沙拉區

當季時蔬，新鮮爽脆，還沒吃排餐前，先補充些纖維～

涼拌小菜區

涼拌小菜有海帶、雞胗、無骨雞爪，

這雞胗、無骨雞爪，我之前在市場買回家啃，一點點就不便宜吔！

這裡可以吃到飽，是不是很過癮！

冰淇淋區

提供6種口味的冰淇淋～

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