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【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了，來歐洲童話小屋喝杯咖啡吧！

2024-03-10 22:50:34 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：100
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窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：660篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：星巴克花蓮理想門市
place花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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星巴克.jpg

 

花蓮特色星巴克又來了！最近理想大地園區開了間新的特色星巴克，外觀仿造歐洲童話小屋，不用出國也能置身於歐洲鄉村的場景，除了參觀特色星巴克，也可順道欣賞湖邊美景或搭船遊湖，下次來花蓮玩一定要安排一下這個新景點。

 

 

星巴克有提供戶外停車場，但車位不多建議平日造訪，假日人潮很壯觀...。

【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

 

【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

▲星巴克外觀為獨棟歐式小屋，不管是配色和細節還原度都很高阿！

 

【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

▲從不同的角度看都很美，跟台灣常看到"假假的童話小屋"差很多。

 

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【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

▲小屋的每個細節都值得細心品味欣賞。

 

【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

▲除了室內用餐區，也有戶外用餐區域，欣賞湖景喝杯咖啡真的非常愜意。

 

【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

▲湖景周圍都是落羽松，到了秋天想必是紅紅的一片美景。

 

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【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

▲逛了一下馬克杯商品區，星巴克理想門市也有出屬於自己的馬克杯，讓人忍不住想買一個回家收藏。

 

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【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

▲用餐區域的座位很多，有靠窗的湖景座位區，另一區為大型彩繪牆的座位區。

 

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【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

▲最熱門的座位就是個靠窗的沙發區，用餐配著窗外的美景真的非常享受。

 

【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

雙果果汁星冰樂(大) 135元：為芒果及百香果的雙重水果果汁，芒果的果香和百香果融合得非常好，冰沙打得非常綿密入口即化口感不錯，甜度也剛剛好。

 

【花蓮食記】星巴克(花蓮理想門市) - 花蓮特色星巴克又來了

抹茶紅豆生乳捲 130元：使用抹茶口味的戚風蛋糕，蛋糕體極為柔軟，內層夾了生乳陷和紅豆鮮奶油，紅豆吃起來甜度適中，與抹茶的淡淡的香氣相互呼應。

 

 

 

雞蛋糕短評：位在理想大地園區內的特色星巴克，外觀為歐式童話小屋，周圍是河道和落羽松林景色很不錯，有提供停車場還有專人指揮，建議平日造訪人潮少很多。

用餐環境★★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★★


【星巴克花蓮理想門市美食資訊】

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號
電話：038650895
官網：星巴克
線上訂位：無
營業時間：08:00–20:00
停車場：有
服務費：無
廁所：有
刷卡：有
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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