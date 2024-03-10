花蓮特色星巴克又來了！最近理想大地園區開了間新的特色星巴克，外觀仿造歐洲童話小屋，不用出國也能置身於歐洲鄉村的場景，除了參觀特色星巴克，也可順道欣賞湖邊美景或搭船遊湖，下次來花蓮玩一定要安排一下這個新景點。

星巴克有提供戶外停車場，但車位不多建議平日造訪，假日人潮很壯觀...。

▲星巴克外觀為獨棟歐式小屋，不管是配色和細節還原度都很高阿！

▲從不同的角度看都很美，跟台灣常看到"假假的童話小屋"差很多。

▲小屋的每個細節都值得細心品味欣賞。

▲除了室內用餐區，也有戶外用餐區域，欣賞湖景喝杯咖啡真的非常愜意。

▲湖景周圍都是落羽松，到了秋天想必是紅紅的一片美景。

▲逛了一下馬克杯商品區，星巴克理想門市也有出屬於自己的馬克杯，讓人忍不住想買一個回家收藏。

▲用餐區域的座位很多，有靠窗的湖景座位區，另一區為大型彩繪牆的座位區。

▲最熱門的座位就是個靠窗的沙發區，用餐配著窗外的美景真的非常享受。

▲雙果果汁星冰樂(大) 135元：為芒果及百香果的雙重水果果汁，芒果的果香和百香果融合得非常好，冰沙打得非常綿密入口即化口感不錯，甜度也剛剛好。

▲抹茶紅豆生乳捲 130元：使用抹茶口味的戚風蛋糕，蛋糕體極為柔軟，內層夾了生乳陷和紅豆鮮奶油，紅豆吃起來甜度適中，與抹茶的淡淡的香氣相互呼應。

雞蛋糕短評：位在理想大地園區內的特色星巴克，外觀為歐式童話小屋，周圍是河道和落羽松林景色很不錯，有提供停車場還有專人指揮，建議平日造訪人潮少很多。

用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【星巴克花蓮理想門市美食資訊】

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

電話：038650895

官網：星巴克

線上訂位：無

營業時間：08:00–20:00

停車場：有

服務費：無

廁所：有

刷卡：有

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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