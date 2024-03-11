

阿布潘水產 在台中可以說已經是個知名台中海鮮市場+台中親子景點，更有台版築地市場美稱，每到假日可見爸媽都攜家帶眷來阿布潘水產掃貨挑貨，想吃尚青的海鮮好料直接來阿布潘水產準沒錯！除了海鮮應有盡有最生猛最新鮮，現在還多了假日限定的「假日海鮮市集」，生猛巨無霸烤龍蝦、炙烤鰻魚串、酥炸日式魚排各種海鮮現烤現炸料理琳瑯滿目，等不及回家再大快朵頤現場就能趁熱開趴吃起來，我自己身邊不少朋友也很愛去阿布潘水產採買捕貨，來這邊不管生食熟食都能一站滿足不用再東奔西跑！

【原文發表來自 橘子狗】https://orange-dog.com/abuseafood/

【阿布潘水產│位置及停車資訊】



阿布潘水產 是台中相當知名的水產海鮮超市，就在74號快速道路旁邊，常常假日我們也都當好市多、家樂福在逛，不只我們，假日也有不少人都全家大小一起來這邊補貨，人多到要等著進停車場的車子經常在阿布潘水產門口大排隊，



也算是水產超市的奇觀了，但看看GOOGLE評價多達7703則有著4.7超高分，也就不難理解這個受歡迎程度。

【阿布潘水產│假日海鮮市集】



最近新開設的戶外現烤「假日海鮮市集」，讓人還沒開始進阿布潘水產掃貨荷包就先失守，









巨大麵包蟹、巨無霸烤龍蝦、炙烤鰻魚、培根干貝串、日式現炸魚排、炸魚薯條還是韓風釜山海鮮鍋也都有，現場看著師傅炙烤過程隨著火焰炙烤香氣四溢，油脂在鰻魚上沸騰有夠吸引人，更不用說烤檯前一字擺開的巨無霸烤龍蝦賣相更是誘人。





每樣看了都想吃，現炸魚排我也很推薦。每樣料理都是限量供應晚來就搶不到了。



在戶外燒烤海鮮攤的對面也是阿布潘水產的人氣熱賣區「現撈泰國蝦/蛤蠣」．經常失心瘋推出限時特賣，阿布潘粉絲專頁最常看到網友留言詢問的就是「今天有泰國蝦嗎？」的留言，可見有多受歡迎，每次優惠開賣也是大排長龍千萬不要錯過。





走進阿布潘水產超市裡更是臥虎藏龍，現在的陳設跟我去年過來有點不同，左邊會先看到活體海鮮區，生猛鱈場蟹帝王蟹、波士頓龍蝦、麵包蟹、生蠔在這邊都看得到也買的到，新鮮直送現撈。

【阿布潘水產│現殺漁鮮海產區】





在往後一點是現殺漁鮮海產區，就像你到魚市場看到那樣全部鮮魚都擺在碎冰中標明各種品名，現場可以幫你宰殺處理方便又乾淨，回家就可以直接料理。整個透明櫥窗完全看得到處理過程。在旁邊還有一些冷藏魚獲特價，像是龍虎斑、皮皮蝦。



還有新鮮鮭魚頭跟彭湖透抽都很便宜。店員姊接介紹超熱情，壓箱寶直接整尾端起來給我們看，有夠巨大的。

【阿布潘水產│壽司熟食餐盒區】







這個是阿布潘現在超受歡迎的商品之一，琳瑯滿目的各種日韓海鮮料理餐盒/壽司組合看了都好想買，價格也划算。現在還有像是獨家研發的三角飯糰、綜合握壽司組、綜合生魚片還有各種超吸引人的餐盒，常常都圍滿人，



簡直是假日海鮮市集以外阿布潘最受歡迎的熱門專區，看到喜歡的要先放進菜籃裡不然很快就沒了。現在還有壽司、熟食第二件8折的優惠喔！

【阿布潘水產│現切生魚片/海鮮食品】









這邊是最有築地感覺的區域，新鮮現切處理裝盒的各種生魚片、海膽組合擺在透明櫥窗裡好像精品一樣每樣都想吃，透明櫥窗也看得到專業師傅製作新鮮生魚片、鮭魚丼飯、海鮮盒跟壽司等等，可以買了就現吃，站在櫥窗前不要發呆太久，想吃的可能別人會搶先。

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【阿布潘水產│海鮮肉品食材】



有整排冰箱賣現成的烤肉串跟火鍋食材也太方便，不用自己處理就可以輕鬆買到像居酒屋燒烤店的串燒，火鍋食材也是應有盡有，還連湯底都有賣完全懶人一站買足。現在現場還有賣調味料跟湯包，想吃火鍋想吃燒烤根本來阿布潘就全部搞定。

【阿布潘水產│餐點介紹】



門口假日海鮮市集這三樣絕不能錯過，炸魚麵衣不厚，魚肉紮實好吃又嫩，也完全不油膩。另外培根干貝串根炙烤鰻魚邊涮上特製醬汁邊燒烤，鰻魚油脂肥美肉質嫩，干貝串也很好吃，相當推薦帶一組現場馬上吃最棒！



「無敵海鮮拼盤568元」這個根本和辦桌的冷盤沒有兩樣，甚至更加豐盛，醬燒鮑魚片、五味章魚、蝦卵小干貝、鮮燙白蝦每樣都大片好吃，



特別是鮑魚片跟小干貝我很愛，白蝦也相當新鮮。



「炭烤巨無霸龍蝦550元」戶外假日海鮮市集的招牌菜色，比整個手掌還大的半隻活龍蝦，蒸熟後直接加上明太子醬燒烤，



直接挖出來就是大塊厚實的龍蝦肉，這一大尾夠兩個人一起吃了。數量有限要買要快，我中午看到傍晚還想來多買就已經沒了。





「黃金寶海洋總匯披薩199元」這個披薩應該是熟食裡CP值最高的選擇，上面有滿滿起司、鮮蝦、炸吻仔魚、章魚塊等，用料有夠豐盛到根本沒空隙，披薩餅皮較厚，但吃起來不會乾口，野餐全家大小買一份方便又滿足。



「綜合手抓海鮮499元」拿在手上非常沉甸甸，打開裡面有不少淡菜、整隻麵包蟹、白蝦加上玉米、蘿蔔等蔬菜，



特調的海鮮醬料裹滿每種食材，濃郁風味帶點微微辣香，相當開胃，我特別喜歡淡菜好大顆新鮮，麵包蟹的蟹肉也不少。





「蒸鱈場蟹腳/蒸活龍蝦」這兩個我私心大推，鱈場蟹腳份量相當夠，家庭聚餐買這盒準沒錯，每根蟹腳肉量飽滿，水份也夠吃起來相當鮮甜，真的是吃了欲罷不能很想一個人私心嗑光整盒。





蒸活體波士頓龍蝦是整隻，最愛就是龍蝦螯裡整塊Q嫩的蝦肉，蝦身肉量也不少還有帶龍蝦頭的蝦膏更加鮮美。



「稻荷天王特盛壽司145/鮮蝦莓果莊園沙拉168」這兩種我也覺得不能錯過，像我女朋友是不愛吃生食又愛吃壽司的人，所以豆皮壽司就是她的最愛之一，五款口味的稻禾壽司上面有烤牛肉、鮮蝦、醬干貝、龍蝦沙拉跟韓式泡菜等，吃起來不單調又充滿口味變化，而且放料完全不小氣。



另一款是對我不特別愛吃生菜沙拉的人也覺得意外好吃的「鮮蝦莓果莊園沙拉」，盒子塞的超滿，看得到藍莓、草莓、滿滿小干貝跟生菜，我很喜歡這份沙拉調製的醬汁，可以說完全滲沁小干貝入味，我又蠻喜歡這個醬汁味，一整盒當一餐吃剛剛好飽足又健康。



「傳奇龍蝦堡」美味龍蝦料理還推這個龍蝦堡，半隻龍蝦蝦肉滿滿夾進熱狗堡麵包裡，佐搭點酸菜更味更棒，但我自己私心推薦更奢侈的吃法就是買盒阿布潘的北海道鮭魚卵，豪邁爽快的把滿滿鮭魚卵倒上去，



每一口都能吃得到Q彈龍蝦肉跟鹹香大顆鮭魚卵的雙重美味，大推可以試試。





「松露果漾黃金蝦壽司199元」一整個長條賣相好吸引人，每個壽司捲中間都有夾進炸蝦好吃，但重點是推薦一半壽司捲可以搭配黑松露一起吃，更增加濃郁松露香。



「西西理油醋海鮮沙拉158元」是蠻適合當午餐餐盒的沙拉盒，裡面有生鮭魚片跟透抽卷，還有滿滿生菜、紫萵苣、番茄、水煮蛋等，淋上自製油醋醬酸香味足，生鮭魚片有點厚度但相當Q嫩新鮮好吃。





「龍華富貴炙燒壽司盛合258元」整盒壽司的豐盛華麗程度果如其名龍華富貴，裡面有花枝、鮮蝦、煙燻鮭魚、白燒鰻魚、沙梭魚等，重點的白蝦握壽司特別大隻又更鮮甜，一整盒誠意滿滿看得到也吃得到，這樣258元11貫真的便宜要買。



而不得不提一下我也很推的綜合生魚片，裡面有鮪魚、鮭魚、海鱺跟旗魚，每塊魚肉片切得厚實好吃，新鮮度也好，筋的部分更是處理得乾淨口感相當不錯。



「白切大鮑魚」兩大顆醬煮鮑魚撒了點魚子醬，鮑魚雖然看起來厚，但口感其實相當嫩Q入味又不鹹，蠻好吃的。



不斷進化的阿布潘水產，除了總有驚奇優惠價格的海鮮以外，現在連熟食/壽司都超豪華又豐盛，更不用說還有熱鬧的假日海鮮市集各種新鮮現烤現炸海鮮料理根本吃不完，也難怪開業多年依舊這麼受歡迎，喜歡吃海鮮、買海鮮的人都非常推薦來阿布潘水產超市挖寶喔！

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◎介紹店鋪：[阿布潘水產超市│台中北屯區]

◎地址： 台中市北屯區環中東路二段125之3號

◎電話：04-24391456

◎營業時間：10:00Am-09:00Pm

◎線上購物：http://www.seafoodpan.com.tw/product

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