2024台南最新熱門景點出爐了～全台最大玫瑰花園-雅聞湖濱療癒森林試營運免費參觀，現在正值浪漫玫瑰花季，上萬朵玫瑰同時盛開美極了，不僅有各式各樣色彩繽紛玫瑰花，還有最近超夯的黃花風鈴木、花旗木等，佔地一萬五千坪，園區必拍英式脈輪玫瑰花園、法式玫瑰花園香榭大道、熱帶雨林森林、古典玫瑰園等，一年四季都有不同的美，走進湖濱療癒森林，到處都充滿濃濃玫瑰香，讓我們在台就能享受異國風情～

可同時欣賞歐風泥作小屋與與手作藝術品～

數大就是美，整座園區超大超好拍的，數以萬計的玫瑰花同時盛開，美極了～影片分享

園區必拍：法式玫瑰花園

現在就跟我一起進入雅聞湖濱療癒森林欣賞花卉之美～

園區必拍：英式脈輪玫瑰花園

到處有設置座位區可以休憩～

還有小朋友戲沙區。

到處都是最佳美拍景點。

園區必拍：熱帶雨林森林

2024/2/28最新花況分享

園區必拍：古典玫瑰莊園

現在正值黃花風鈴木盛開的季節，這裡有一整排黃花風鈴木，下面還設有座位區相當浪漫～

雅聞室內用餐區。可惜11:00才開門。

園區必吃：霜淇淋，美式咖啡，憑發票半價優惠。

雅聞戶外彩虹洋傘座位休憩區。

整個園區比想像中大又好逛，充滿各式各樣花卉，重點是免費入園，成為台南超人氣拍照打卡景點。

雅聞湖濱療癒森林：台南市後壁區上茄苳里12之66號；營業時間：8:30~17:00

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