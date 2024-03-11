今天前往台中福壽山，因此中繼站休息選擇了宜蘭清水地熱公園，這是一個充滿活力｜自然美景的地方。

來到這邊除了可以溫泉煮食之外，還有泡腳｜泡湯的區域，可以在這裡盡情的放鬆和享受美食，是來宜蘭的一個好趣處～

📸地點：清水地熱公園

📧地址：267宜蘭縣大同鄉三星路八段501巷150號

⏰營業時間：

每天：09:00–17:00

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

入園停車之後，真的不誇張！一大早而已～遊客就已經頗多。

這裡的溫泉煮食區總計有3大區域，可以讓眾多的遊客一起在大自然中同時煮食，算是一個獨特的體驗。

我們也帶了自己喜愛的食材：玉米｜小玉米筍｜雞蛋，另外在這邊租借▲竹籃（有料），在購買筊白筍｜花生。

想省麻煩的朋友，這邊也有販賣部，可以購買自己喜愛的美食，煮食種類頗多～

另外天氣冷冷，還有泡腳專區可以下來浸泡；當然也有清水泉湯屋，可以來這洗澎澎泡溫泉，享受全身的舒暢。

這邊也有詳細告知各種美食烹煮時間，可以輕鬆的來享受▼▲溫泉中煮食的樂趣。

將食材放入竹籃中，在計時抓時間，隨著溫泉的溫度慢慢將食材煮熟，一會兒便可以享受到美食～

果然經由溫泉烹煮出來的▲玉米，色澤漂亮，而▼雞蛋挑準時間之後，也可以吃到溫泉蛋口感。

就這麼簡易的烹煮動作，難怪可以吸引到許多人們前來朝聖！

在這一邊享受溫泉烹煮出來的美食，一邊又可以享受大自然的美景，還真是一個奇妙的體驗。

後續前往台中福壽山，中途在宜蘭南山稍做休息，這邊也有全家｜7-ELEVEN｜加油站。

⛽地點：台灣中油｜宜蘭南山站

📧地址：267宜蘭縣大同鄉泰雅路七段226號

⏰營業時間：每天08:00–18:00

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就這樣子～一路行駛到梨山賓館，在這邊稍作休息以及吃午餐。

吃飽飯之後，前往梨山賓館｜梨山遊客中心走走，這邊一樣有全家｜7-ELEVEN｜加油站。

📸地點：梨山賓館

📧地址：424台中市和平區中正路91號

☑無料停車🚗｜廁所 🚾。

⛽地點：台灣中油｜梨山站

📧地址：424台中市和平區中正路224號

⏰營業時間：每天07:00–18:00

這邊有梨山觀景臺，可以俯瞰山谷美景，近期正值梨花盛開，就在山坡邊，一眼望去～一片雪白美景。

而附近攤販也有在賣雪梨｜蜜蘋果以及乾燥的水果乾。

記得上次前來的時候，這邊的和平梨山郵局，那時紫藤花正在盛開，目前是呈現花苞狀態，不過前方的梨花也在綻放中～

前往福壽山的途中一定會經過：梨山賓館，算是梨山地區的中心位置，也是當地的指標性建築。

這座賓館算是台灣歷史悠久的高山代表性建築之一。

來到這邊走走，彷彿像是穿越時空，可以來感受一下台灣過往的歷史。

在梨山賓館前面，這裡也有▲▼蘋果王子樹，竟然是1株嫁接了43種蘋果的蘋果王，真是厲害的農業技術。

梨山賓館算是一座獨特的建築物，外觀以大紅色為主調，充滿了古典華麗的氣息，讓人在觀賞之餘，彷彿置身在宮殿之中。

而四圍的美景更加的漂亮，一眼望去都是連綿起伏的山峰，近看卻有蒼翠高大的樹林，在這裡空氣清晰，景色壯麗。

雖然是第１天的旅程，天氣不優，不過好加在明天才是重點！(嗯！握拳～

而這邊也有販賣高山的高麗菜｜娃娃菜｜蜜蘋果，而一旁的山坡也是梨花盛開中～

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終於抵達了福壽山農場，在大門口處購票之後，先前往天池走走。

福壽山的天池，擁有終年不竭的池水，在這裡好像有無盡的神秘傳說，抵達時候正在飄薄霧～

📸地點：福壽山農場｜天池

📧地址：424台中市和平區福壽路29號

⏰營業時間：

每天 07:30–17:30

☑入園有料｜有料停車🚗｜廁所 🚾。

聽說只要繞著▼天池走左三圈、右三圈，就能實現願望。

因此來訪的遊客，總是會沿著池邊漫步，此時天空之中漸漸起了濃霧，更增添大自然的神秘感，希望來訪的遊客，都可以願望成真。

而在福壽山農場｜靜觀亭▼，觀望遠方卻是晴空高照，和現在山中的迷霧相比，呈現2個不同的世界。

下山途中也有許多漂亮的粉紅櫻花盛開，可惜沒有豔陽高照下的美感，不過～這樣子拍拍～觀賞，也算是一種小確幸。

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Check in之後，入住福壽山農場｜國民賓館▼，在前方的小廣場，這裡的桃花｜梨花｜蘋果樹，也正在開花當中...

📸地點：福壽山農場

📧地址：424台中市和平區福壽路29號

☑入園有料｜有料停車🚗｜廁所 🚾。

一入房間之後，整體設備不錯，房間明亮有暖氣空調，打開落地窗之後，竟然還有一個小露臺，可以俯瞰百櫻園。

而浴室也超大間，附有免治馬桶｜浴室暖機，真是貼心的服務，浴室採乾｜濕分離，熱水流量大，洗澡起來超舒服。

趁著時間還早，趕緊前往福壽山農場｜百櫻園走走，這裡感覺比千櫻園人氣來得少，不過反倒是可以更加清幽的來賞櫻。

百櫻園就在福壽山農場旅遊服務中心後方的蘋果園旁，從國民賓館走過去時間約4分鐘，雖然這裡的吉野櫻｜富士櫻正在凋謝，不過大島櫻正在盛開中～

而陽光三不五時的照耀，花兒時而粉紅，時而雪白，像是置身在一片粉色的海洋，這樣子的美景，更加的美麗動人。

就這樣子～沿著小徑漫步在櫻花林之間，再享受微風吹來的冷感。（真的粉冷！）

看見櫻花瓣飄落在地面，如同粉色雪花撲滿大地，讓人置身像是在一幅夢幻般的明信片美景。

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延伸閱讀：

2019福壽山農場，十里桃花夢幻絕美盛開｜水蜜桃的故鄉在福壽山農場｜遠在遙遠的山那一邊。

而這裡的蘋果樹▲▼已經漸漸在冒花苞，花期預估是在33月底4月初左右，屆時這裡將會呈現一片粉紅色的美景。

之前在2019年也曾經來這邊欣賞過桃花，今年花期也預估在3月底4月初左右。

（以上均屬個人不負責任之推估。）

▼梨花。

▼梨子樹｜梨花，聽說今年的花期紊亂，都提早了！本來預估櫻花盛開應該落在3月初，今年都提早的10天。

▼蘋果樹。

晚上還有音樂會可以聆聽，不過天氣真的有點粉冷，吃飽後外出走走，真的要穿外套，此時仰頭仰望天空，夜空星星粉漂亮。

晚安囉，福壽山農場！千櫻園~你要等哥啊！