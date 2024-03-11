早安！福壽山農場～

今天的天氣果然晴朗！所以早上睡飽飽之後，先前往餐廳用餐，這裡是簡易的中式早餐，不過依舊可以吃得飽飽的！

📸地點：福壽山農場

📧地址：424台中市和平區福壽路29號

☑入園有料｜有料停車🚗｜廁所 🚾。

📸地點：福壽山農場｜天池

📧地址：424台中市和平區福壽路29號

⏰營業時間：

每天 07:30–17:30

☑入園有料｜有料停車🚗｜廁所 🚾。

福壽山農場國民賓館前，蘋果樹｜梨樹｜以及桃樹，在陽光照耀之下跟昨天呈現不同的色彩～

大地萬物花兒的色彩，還是要有陽光的陪襯，才能夠展現出最美的一刻。

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千櫻園的時間是早上07:30開始，（入園有料），憑著昨天入園的統一發票，便可以無料入園。

如果時間上允許的話，也可以再度前往天池走走；也就是說1張票可以連續2天接著玩，真是一個貼心的服務。

因為地理位置的關係，整體的陽光會在9點過後才會把千櫻園給逐一照射，所以不需要太早的時間前來。

不過相對性9點過後，人潮陸續湧入，在平日時刻也不輸給菜市場模式，真是佩服大家的毅力，在這一個遠的要命的福壽山，沒有想到喜愛花卉的人一樣多。

📸地點：福壽山農場｜千櫻園

📧地址：424台中市和平區福壽路

⏰營業時間：

花季期間 07:30–17:00

☑入園有料｜有料停車🚗｜廁所 🚾。

記得在2019年之前千櫻園的名聲還不是很大，而是近幾年在遊客的口耳相傳之下，人氣突然的飆漲，因此福壽山農場的千櫻園，一直是子陵的口袋名單，可惜！今年的花況提早，最美時刻是在今年的2月26號，而如今晚了一個禮拜，粉紅花瓣已經掉滿片地。

因為是高山的關係，雖然有陽光照耀，不過拂面而來的卻是一陣清涼的山風，令人感到有點冷但舒爽宜人。

從停車場步行走入千櫻園後，便被眼前的景色所震撼，沿著山坡地栽種的櫻花樹群，構成了一幅幅粉嫩的畫卷，彷彿置身於仙境般的美景之中。

在陽光的照耀之下，千棵櫻花盛放，好似把人們帶入了夢幻般的氛圍中。

這裡的步道｜景觀台個人覺得設計十分的有巧思，可以讓遊客漫步的欣賞櫻花的美景，而且每一個角度都是最佳的觀賞位置。

在漫步的行走中，來到了休息的涼亭，這邊上面還有LOVE的字樣，搭配著粉紅色彩的櫻花，就讓人們覺得格外的浪漫。

像是被粉紅的浪漫氛圍給圍繞，靜坐下來欣賞大自然的美景。

除了漂亮的櫻花之外，身處於高海拔位置的福壽山農場，在這裡可以遠眺四周綿延的山脈，感受到大自然不同的美景。

這裡四季有春天粉紅色系的櫻花桃花開，夏天的貓耳葉菊花海，秋天的繽紛多彩楓葉，冬天的雪國白景。

雖然這一次前來，昭和櫻花｜富士櫻花，都已經過了最大值。

不過還有大島櫻花｜霧社櫻花在綻放，因此一眼望去，粉紅的粉紅，白的白，呈現不同的色彩交錯，在陽光的照耀之下，視覺呈現多層次色彩。

▼白耳畫眉。

謝謝園方每天精彩的FB現場直況轉播，讓各地遊客知道即時的花況。

這一次前來，雖然已經過了粉紅櫻花的最大值，不過整體上還蠻有可看性，那就留一絲地遺憾在這吧！期待明年有緣再訪～

延伸閱讀：

2019福壽山農場，十里桃花夢幻絕美盛開｜水蜜桃的故鄉在福壽山農場｜遠在遙遠的山那一邊。

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下山準備回家囉！在前往梨山賓館的路途中，發現一處紫藤花正在盛開，算是一個小小的收穫吧。

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中午依舊就在梨山賓館附近吃中午，吃飽之後，再前往梨山賓館附近走走。

📸地點：梨山賓館

📧地址：424台中市和平區中正路91號

☑無料停車🚗｜廁所 🚾。

而在和平梨山郵局這裡▼梨花正在盛開中，果然在陽光的加持之下，拍攝起來很漂亮。

▼和平梨山郵局。

▼​梨山賓館。

📸地點：梨山賓館

📧地址：424台中市和平區中正路91號

☑無料停車🚗｜廁所 🚾。

⛽地點：台灣中油｜梨山站

📧地址：424台中市和平區中正路224號

⏰營業時間：每天07:00–18:00

▼亞爸的山一景。

就這樣子一路上開往新北，中繼站是亞爸的山｜宜蘭南山以及何家三星蔥餡餅休息。

前往何家三星蔥餡餅，購買現做蔥油餅，熱熱～果然好吃～

📸地點：亞爸的山

📧地址：267宜蘭縣大同鄉泰雅路七段363之1號

⛽地點：台灣中油｜宜蘭南山站

📧地址：267012宜蘭縣大同鄉泰雅路七段363之1號

⏰營業時間：每天08:00–18:00

🍜地點：何家三星蔥餡餅

📧地址：266宜蘭縣三星鄉三星路八段2號

⏰營業時間：

星期六～日 10:00–17:00

星期一～五 11:00–17:00

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中繼站武暖石橋頭福德廟休息，平日的國5果然好開，回到新北不到晚上7點，結束2天1夜的台中之旅，期待下次有緣再訪～

📸地點：武暖石橋頭福德廟

📧地址：262宜蘭縣礁溪鄉武暖路

⏰營業時間：

每天 06:00–19:00

☑無料停車🚗｜廁所 🚾。