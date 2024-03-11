桃園市區美食│泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋(桃園店)近火車站周邊-超浮誇的泰式叢林造景-當月壽星幾歲就送幾隻蝦

終於迎來泰滾Rolling Thai泰式火鍋全台第四號門市於2024年3月1日在桃園火車站前商圈正式開幕了！內用環境採南洋風格般熱帶叢林裝潢，加入現代燈飾、時尚設計與新鮮美味食材完美結合。主要販售單點精緻火鍋，提供多款泰國主廚研製特色鍋底以及新鮮豐富食材，憑證桃園人3月7日前幾歲就送幾隻蝦，錯過的話當月壽星享有同等優惠，不必出國也能享受道地泰國火鍋料理。

店家：泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋(桃園店) 電話：03-347-3333 營業時間： 週一至週日11:00-凌晨1:00

店家臉書專頁連結

官方網站連結

24H線上訂位 地址：桃園市桃園區中華路10號2樓

泰滾Rolling Thai│地理周邊

泰滾Rolling Thai(桃園店)位於桃園中華路上，鄰近桃園火車站周邊商圈，斜對面即是統領廣場，開車前往附近多有收費停車場頗是便利，樓下為一条通-桃園門市，可選擇搭乘電梯或爬梯，建築大樓外觀看似老舊、幸好店門口與內用環境明顯全面翻新過，假日用餐人潮不少，建議提早預約訂位以免久候。

泰滾Rolling Thai│環境介紹

繼台北南京、台中朝富、台中崇德店後，泰滾首度插旗桃園並正式試營運。營業時間由中午11點至凌晨1點，時間長無午休，不喜多人可避開用餐巔峰時段。貼心推出平日限定的四人商業午餐($1599元+10%)，下午三點前限定，拉高CP值超划算。

把整座茅草屋、棕梠樹都搬進店內，打造出南洋時尚風，讓人推開門一瞬間彷彿秒飛泰國！

調飲櫃台上一字排開的泰國啤酒(泰象/勝獅)在店內也有提供，角落堆疊的則是泰國知名三花煉乳，調製泰式奶茶必備。

泰滾桃園店共可共可容納約189席，用餐環境寬敞舒適，店內裝潢採濃厚南洋風格，滿室盎然綠意襯托出嬌貴花朵粉嫩，整體充滿泰國風情又兼具現代時尚風格，既好拍又吸睛。

天花板懸掛的燈飾以放射狀線條向外、有如絢爛花火般綻放。

餐廳裝潢跳脫火鍋店刻板的黑搭紅常見色調，大量暖木色系搭配著令人放鬆解壓植栽、處處充滿異國風情與迷人氛圍。除了一般區座位外，還規劃了適合四人以下的半開放式小包廂，布簾增添各自添隱密性。

多人聚餐也不怕空間擁擠，圓桌空間設計更有圍爐、吃火鍋的歡聚氛圍。

尋找洗手間時誤打誤撞發現超浮誇的叢林風裝飾走道，可惜正值用餐巔峰時刻、店員不時忙碌穿梭，不太方便佔位拍照，另外貼心提醒廁所其實是位於店門外側(電梯旁)。

後方有兩間約可容納八至十人的獨立大包廂，用餐空間寬敞且裝潢低奢有質感，不必擔心與鄰桌相互打擾，在此用餐相信會是個美好的體驗。

泰滾Rolling Thai│用餐須知

餐點需加收10%服務費

共鍋湯底四人以上(第五位)需收$90元費用

孩童身高110公分以下不計價。

部分餐點可選擇一份/半份。

用餐時間為兩個小時。

使用手機掃專屬QR code自助點餐，消費總金額以及點餐紀錄可隨時複查，臨時想加點也容易便利，若是不擅操作可請店員桌邊服務點餐。

泰滾Rolling Thai│菜單 MENU

菜單取自店家臉書專頁

共四頁可右滑詳觀

人氣排行榜/鍋底/前菜/肉品/海鮮/蔬菜與菇類

丸滑/餃類與豆製品/鍋料/炸物/主食/飲料/酒飲/甜品









泰滾Rolling Thai│套餐推薦

消費採單點式，人少不必擔心選擇困難，貼心配置多款雙人排餐，夢幻奢華($2099元)，20盎司暴龍鍋($1388元)、澎湃海鮮鍋($1488元)以及四人經典泰泰鍋($1188元)，不夠另可再加點。









泰滾Rolling Thai│壽星優惠

當月壽星，幾歲送幾隻！

單點金額滿$2000元即贈(兩人滿$1600元)

需前三天前預訂

一桌僅限一位壽星，並出示本人相關證件

慶祝泰滾桃園店開幕，即日起至3/7日止，出示桃園人相關證明、立馬送今年(民國)歲數的蝦子，當日我們本是來慶生，但得知有此活動後當然要派出年紀最長者出戰，若錯過此活動日期也可參加當月壽星贈蝦活動(詳細當月壽星活動規則請見連結)。

泰滾Rolling Thai│餐點分享

入位時桌面已備妥三款沾醬，與常見自取沙茶、蔥花不同，分別是最左邊的泰式辣醬(嗜辣者最愛)、青檸醬(適合搭配海鮮)、泰式甜辣醬(適合蘸肉類)，三種沾醬各有特色、建議都淺嚐看看，個人最喜歡清爽能解膩的青檸醬，用完可請店員再續。

泰泰蝦片($98元)，泰國原裝進口，香脆蝦餅用餐過程中可無限續加，現炸不僅無油耗味十分唰嘴且每一口皆能感受到濃郁蝦香氣，人多點來分食很划算。

鴛鴦鍋組合，選擇了泰滾招牌冬蔭功+檸檬香茅($488元+第五人共鍋$90元)，本擔心不嗜辣的一家人吃不慣泰式重口味、因此選了不辣與可素食的檸檬香茅，不料大夥卻覺得滋味過於清爽(適合用來滾煮蔬菜與轉換厚重麻鈍味蕾)，反而對招牌冬蔭功(泰式酸辣蝦湯)青睞有佳。

漂浮著蝦紅素的湯頭橘紅帶亮，因加入椰奶中和了辣度、溫潤順喉與醇香便成了喉下餘韻。微酸辣無嗆感的湯頭不論涮肉或海鮮皆合適，看來下回可進階品嚐椰奶雞湯或綠咖哩。另外一開始店員會先開火讓湯微滾、請客人淺嚐一口原湯看辣度與鹹度是否合適，用餐過程中皆加原湯亦可調整。

漫活野蔬($238元)，有單項選擇、也可直接來份綜合，略顯粗獷的木質提籃既別緻又具質感。

福山萵苣、高麗菜、娃娃菜、花椰菜、水蓮、黑木耳、台灣A菜…等，款款新鮮賣相佳。

逍遙響菇($220元)，金針菇、袖珍菇、鴻喜菇、杏鮑菇…，若無特別喜愛、也是來份綜合最方便。

主食共有六款可選，其中銷魂雞油飯($38元)，在台灣香Q米飯上淋滿鹹香古早味雞油以及油蔥酥。

拌勻後銷魂誘人、忍不住低頭猛扒，眼瞅著湯都還沒滾、就已先空碗就知其美味。

泰式米粉($60元)，感覺米粉已先泡過、滾煮一會便能享用，口感細緻，很容易吸飽湯汁。

泰式媽媽麵($35元)，意外發現把媽媽麵丟入冬蔭功鍋裡超級合適(小心內調味包別入鍋)，滋味酸爽又帶有獨特Q彈勁，本僅想微嚐一口、不知不覺又攝取過量碳水完食了！

海藻花枝漿($248元)，看得出來真材實料，新鮮的彈牙花枝與魚漿完美結合。

翡翠鮮蝦滑($228元)，顯而易見蝦滑裡不是剁至細碎的蝦泥、而是充滿彈性的大尾鮮蝦。

平時習慣了快節奏的90分鐘用餐時間，於是不管什麼食材上桌都不自覺想趕緊丟下鍋去滾煮、囫圇吞棗幫店家拚翻桌率，但在泰滾可以悠閒享用兩小時，深感能放鬆神經、細慢咀嚼才算是在享用美食。

泰滾招牌魚漿($158元)，使用當季鮮魚打成細緻魚漿、加上蝦卵的經典搭配，由店員幫忙桌邊下鍋，其實三款手工漿都很Q彈扎實帶咀嚼勁，以價格來說這款招牌魚漿最為超值。

超浮誇2公升泰奶塔($588元)上桌時絕對吸睛，能感受到泰滾餐食皆講求美味與視覺兼具。

單杯是$120元、多人建議直接點巨無霸塔較為划算，嚴選泰國進口茶葉製作、與三花煉乳採黃金比例調製，茶香醇厚滋味稍甜，但因裡頭碎冰量不少、建議放置稍後再飲用較不顯膩。

歲數南美白蝦上桌！雖為免費贈送但新鮮度與擺盤裝飾可絲毫不馬虎，誠意十足。

此次正巧遇上「桃園人幾歲送幾隻蝦」活動，此時發現鄰桌客人也大多帶著自家父母、甚至爺爺奶奶來吃鍋，既能多吃蝦、又能闔家團聚、增進家人間情感，環顧周邊皆置身於溫馨歡樂氛圍中。

三隻小豬($688元)，一切都往綜合盤選準沒錯。

嚴選梅花豬、上選五花豬、西班牙伊比利豬三款，20盎司的實在份量讓大口吃肉不成問題。

現切肉片色澤粉嫩、肥瘦油脂均勻，涮熟後帶有原始鮮甜與嚼勁，無腥味且絲毫不顯乾柴。

細嫩鴨血($60元)，另外同屬泰麻鍋料內還有老油條、Q米血糕、泰麻三寶(滷牛筋、蜂巢牛肚、滷大腸頭)可選，美食當前、只恨胃容量不夠大啊。

日本山藥($150元)，水份含量高、口感細甜爽脆帶點黏性，不必滾煮太久即可享用。

當日完全捨棄了鍋餃丸子類與豆製品，僅單點這咬下會爆漿的龍蝦沙拉丸($120元/6顆)，提供泰拳擂台拼盤與金三角樂園拼盤，光聽品項名稱就挺有趣，感覺已經迫不及待的想再訪。

狂犇三拼($788元)，本以為高品質肉盤量應給不多、但沒想到依舊是實在的20盎司、大大拉高整體CP值，伴隨著雲霧繚繞般乾冰上桌增添視覺效果。

軟嫩多汁去骨鮮牛、低脂Prime板腱牛肉、薄脆爽口牛舌，一次滿足味蕾與不同需求。

當日共續了三回蝦片，現炸就是唰嘴，使用造型竹編籃盛裝更加令人愛不釋手。

南椰奶凍($240元)，每日限量，本以為平平無奇的奶凍為何賣得如此高價，沒想到竟是用整顆椰子製作，還插上繽紛小傘更顯南洋風。淺嚐Q彈奶凍、椰奶味混醇奶香氣濃厚，最後還可把椰子內壁新鮮清甜椰肉挖下來享用，份量約可兩人分食。

泰滾Rolling Thai│餐後感想

泰滾-桃園店擁有南洋風造景與氛圍、簡直是把熱帶島嶼叢林搬到室內，茅草屋以及盎然大型植栽做擺飾，彷彿一秒飛至泰國！座位由基本四人、小聚餐的六至八人、以至團體十人都不是問題，消費採單點模式，需收10%服務費，當日五人共計$4788元，不論環境寬敞乾淨度、餐點擺盤與食材品質、服務態度…等皆符合價位，用餐兩小時可不急不慌、細慢品嚐，當月壽星送歲數蝦十足有誠意，整體值得推薦。

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