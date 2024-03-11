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灶腳古早味蒜香烏龍豆干|竹北夜市推薦美食|蒜香米血烏龍豆干|蒜香蘭花干|蒜香米血|蒜香豆皮|蒜香杏鮑菇|蒜香車輪|夜市必吃美食!! 大辣推薦!!

2024-03-11 13:00:13 新竹林依晨 人氣：108
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新竹林依晨

發表篇數：93篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：灶腳古早味蒜香烏龍豆干
place新竹縣竹北市320環北路五段6號8樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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週日下班，和同事邀約一起逛竹北夜市；看到這攤紅通通的招牌《灶腳古早味，蒜香烏龍豆干》遵循古法、味傳千里，好多人排隊；就跟著排排看!!

灶腳古早味蒜香烏龍豆干|竹北夜市推薦美食|蒜香米血烏龍豆干|

攤位看起來和一般夜市攤位雷同!! 紅色的招牌頗有讓人食慾大增!!

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排隊人潮真的是絡繹不絕!! 老闆娘快手的接待完畢這群，隨之又有客人緊忙著排隊!! 我們就是衝著這種買氣，也殺來跟著排隊!

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老闆在後面照顧著滷汁與蘭花干、豆皮、米血等；這些產品也很好吃喔!! 不輸招牌的蒜香烏龍豆干與米血!!

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這個是老滷汁，沾附豆干、車輪圈、米血、蘭花干，真的好好吃!!

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灶腳古早味蒜香烏龍豆干，品嘗起來很新鮮!! 豆干的軟嫩適口、咀嚼感十足!! 米血過滷汁之前有蒸熟，更是柔軟Q彈!! 可以接受辣口味的朋友，真的可以大辣點起來!! 很是過癮!!

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食材很新鮮；豆干品嘗的出豆香氣、相當清爽!! 搭配滷汁、青蔥、蒜末、辣椒等，真的十足夜市美食!!  100%回頭率!!

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咀嚼感十足的車輪圈，吸飽滷汁精華!! 入口咀嚼豆皮香氣滿溢，爆汁的湯汁讓人回味無窮!!

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豆皮軟嫩，真的QQ咀嚼感十足；這碗我點的是小辣，想說與朋友分食!! 回家開吃之後，大辣真的更有勁!! 很推薦適辣者可以點上品嘗!!

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杏鮑菇脆爽，和整碗的軟軟嫩嫩口感略有不同；可以點上一點讓口感更多元!!

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最喜歡米血了!! 軟糯Q彈，沾附大辣的滷汁，品嘗後回味無窮；下次路過竹北夜市真的可以再來上一回!!

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脆爽的杏鮑菇，增添晚餐的多元口感!! 

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豆皮與車輪，吸飽了蒜頭、青蔥、辣椒、老滷汁的精華；真的讓剛下班的我卯起來吃!! 各種腐皮軟軟嫩嫩，爆汁的咀嚼感!! 都讓人忘卻維護身材!! 哈!!

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喜歡腐皮滷味、豆干滷味的朋友；蒜末、青蔥、辣椒老滷汁；這攤真的很值得排隊品嘗!!


灶腳古早味蒜香烏龍豆干
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