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台北市中山區台北市中山區台北人氣老牌火鍋店全新店面、復刻美味，攻佔許多老饕的味蕾！

2024-03-11 17:24:21 Aga不專業食記&攝影 人氣：110
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窩客好文

Aga不專業食記&攝影

發表篇數：105篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：九寨十鍋 正宗川味火鍋
phone02-25111172
place台北市中山區中山北路二段6號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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台北老牌麻辣火鍋店「九寨十鍋 中山店」全新開幕

 
天氣冷颼颼，許多人的聚餐首選就是吃火鍋，暖胃更暖心！台北老牌麻辣火鍋店「九寨十鍋 中山店」慶開幕，雙人至店用餐即可贈送「七彩岩龍蝦」，肉質新鮮肥嫩且完全不用自己剝殼，相當大心！
 
 
九寨十鍋是台北老牌的麻辣火鍋店，之前連美食評論家胡天蘭老師都曾經特別撰文推薦，後來於2022年因租約到期暫時休息，並在今年以新地址重新出發！九寨十鍋中山店總共有三層樓，合計300坪，採用包廂式規劃，並以木隔屏以及雕花窗櫺點綴，不但具有隱私性，還兼具美觀及舒適性。
 
「九寨十鍋 中山店」創辦人交友廣闊，開幕當天多輛名車前往祝賀
 
新店復刻九寨十鍋老店的傳統美味，招牌湯底「四川麻辣鍋」採用用朝天椒、燈籠椒、滿天星等 5 種進口辣椒與豆瓣，並加入20種辛香料，每日熬煮出令人垂涎三尺的好味道，不吃辣的還可以選其他如天香蒙古鍋、酸菜白肉鍋、美顏蕃茄鍋、胡椒豬肚鍋、花膠干貝雞等，都各有擁護者；此外，高級食材也是九寨十鍋的堅持之一，不只有嚴選台灣溫體牛，另外還有澳洲牛、美國牛、日本牛等一應俱全，此外，此次還帶來特殊食材比如日本近江和牛、豬腦花、毛肚，豐富老饕的味蕾！
 
 
「九寨十鍋 中山店」共計有三層樓，合計300坪
 
此外，桌邊剝蝦服務也是亮點之一，完全無需自己動手，就有專人服務一次弄到好；營業時間從早上11點至凌晨4點，且距離台北捷運中山站只要2分鐘的路程，無論是午餐、下午茶、晚餐、宵夜甚至是朋友聚餐、公司聚會都相當適合，因此九寨十鍋中山店是許多人吃火鍋的首選！
 
「九寨十鍋 中山店」現場用餐環境衛生明亮，數個獨立包廂也適合團體聚會、聯誼
 
 
九寨十鍋 中山店店面資訊：
地址：台北市中山區中山北路二段6號、8號 (捷運中山站)
電話：02-2511-1172
 
 
 
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