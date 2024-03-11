台北鵝肉推薦！不得不說，這家南港的阿春鵝肉真的很厲害，先前最常買他們家的鵝肉麵以及鵝腸湯當晚餐，還真沒切過鵝肉來吃，這次跟朋友來吃晚餐心血來潮切了一盤鵝肉來吃吃，沒想到驚為天人，未免也太嫩了吧，比什麼鵝肉名店都還要厲害，平常真的是小看阿春鵝肉了，沒想到吃到最好吃的鵝肉近在眼前就在家附近！

阿春鵝肉 營業資訊

阿春鵝肉

評分： / 4.3

/ 4.3 地址：台北市南港區研究院路二段3-10號( 地圖 )

電話：02 2788 1362

營業時間

星期一: 16:30 – 23:00,

星期二: 16:30 – 23:00,

星期三: 休息,

星期四: 16:30 – 23:00,

星期五: 16:30 – 23:00,

星期六: 16:30 – 23:00,

星期日: 16:30 – 23:00

星期一: 16:30 – 23:00, 星期二: 16:30 – 23:00, 星期三: 休息, 星期四: 16:30 – 23:00, 星期五: 16:30 – 23:00, 星期六: 16:30 – 23:00, 星期日: 16:30 – 23:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

阿春鵝肉 位置

阿春鵝肉位於研究院路二段上，距離最近的是南港展覽館站五號出口，步行約十分鐘，附近不太好停車，可以路邊繞繞有沒有停車格。

阿春鵝肉 環境

環境算蠻乾淨的，就是一般傳統鵝肉店的樣子，店家態度很好，阿嬤很親切，自行畫單點餐，餐後結帳。

阿春鵝肉 菜單

價格都寫在櫃臺上頭的看板上，紙本菜單沒有價格，不過價格都不算貴，很實在，個人尤其愛他們的酸菜鵝腸湯，滿滿一碗都是鵝腸價格才五十元，根本光喝湯吃鵝腸就飽了，上次在台中點了鵝腸湯，湯裡的鵝腸真沒幾根，價格還賣60元，阿春的價格實在是太便宜了！

阿春鵝肉 餐點

鵝肉切盤

點的這一盤鹹水鵝價格270元，也有煙燻口味，不過個人偏好原汁原味。鵝肉切的大片口感又鮮嫩，肥肉適中，吃起來水分很夠味道很鮮甜，鵝肉咬起來好嫩就連皮的部位都好好吃，味道真的很驚艷！

切仔麵

湯切仔麵，加了肉燥提味，個人覺得肉燥加的有點多，吃起來偏油一點，不過搭配的湯是很清爽的，建議可以肉燥不加那麼多會更好吃。

酸菜鵝腸湯

個人心頭好就是這一碗鵝腸湯，每次一定必點！鵝腸口感脆脆的，咬起來不會過老過硬，酸菜的酸度也很適中，非常開胃，重點是湯頭很棒，一點都不油非常清爽，整碗份量非常足夠，光吃酸菜跟鵝腸就飽了。

太晚發現原來阿春鵝肉的鵝肉切盤那麼厲害，價格實在外口感味道都一流，喜歡吃鮮嫩鵝肉的人一定不能錯過！

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