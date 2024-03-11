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青埔寵物友善餐廳

莫平方寵物友善餐廳店內有一隻柯基和三隻貓咪！店貓加店狗一共有四隻😲

以他們家小空間來說其實寵物還滿多的🤣

因為店裡同時有貓和狗～消費者想帶貓咪來或是狗狗來都適合唷🥰

要注意的是莫平方寵物餐廳有搬過家～已經不是在是以前的位置！

而且店內環境也小了許多，如果想帶大型狗狗可能會有點擁擠🤣

要出來前要記得看一下Google 的地址唷❤️

莫平方寵物咖啡廳 店面地址、交通資訊

莫平方寵物咖啡廳的新地址為桃園市中壢區文昌路225巷32弄16號。

現在的店面位於小巷子中，建議先在大馬路旁的停車格停車在走進來唷～

巷子比較狹小，沒有甚麼停車的空間～機車的話應該是可以騎進來畢竟體積不大🤣

莫平方寵物咖啡廳 用餐環境

搬家後店內的環境變得比較狹小一點～但是坐起來是舒適的，不會很擁擠❤️

加一加可能只能容納5-6組顧客，過來前建議先打個電話詢問一下

但它外面還有一部分的座位和貓咪的遊樂區，如果沒位子也可以考慮坐外面唷～

只是環境就沒有裡面那麼好，夏天也會熱一點

那我很喜歡莫平方寵物餐廳的一點就是它店內有免費提供狗狗的便袋和尿布的租借～

如果真的忘記帶或需要的額外的便袋是可以拿取的唷🥰對寵物算是蠻友善的！

莫平方寵物咖啡廳 菜單

莫平方的菜單現在變得很簡單和單純了～

之前網路上看到的早午餐系列都沒有了😭好可惜QQ

現在大多以咖啡茶飲、甜點、炸物和丼飯為主，想吃正餐的話還是有～只是選擇不多😢

但如果是想吃下午茶和甜點及想來摸摸貓咪這裡就很適合喔❤️

他們家的店貓乖又可以請摸👍可以假日來這好好擼貓🤣🤣

官方IG有完整菜單唷👉莫平方完整菜單

莫平方寵物咖啡廳 餐點分享

企鵝和朋友本來就抱持著來吃午餐的心情～

所以各點了一份主食、雞翅和飲品，吃起來還算不錯👌

但沒有到很讓人充滿記憶點🤣有點可惜～

但餐盤的設計倒是蠻用心的，到處有著店家的Logo貼紙和狗狗的圖案🐶

看了讓人覺得蠻開心的😆

下面來跟大家分享莫平方的餐點：起司歐姆蛋咖啡飯、唐揚親子丼飯、墨西哥炸辣雞翅🍗

起司歐姆蛋咖喱飯

起司歐姆蛋的咖啡和飯各分成一半，可以整個攪拌後一起吃，也可以沾著咖喱飯吃～

然後又另外提供一份泡菜可以搭配一起吃，口感會更豐富🥰

以咖啡飯來說口感算不錯，香濃的咖啡搭配白飯不管是早上吃還是晚上吃都超讚😍

但歐姆蛋的部分就一般般🤣可以再加強有點XD

唐揚親子丼飯

唐揚親子丼飯個人覺得普普🤣 整體偏向濕潤的口感～

味道屬於比較清淡，適合清淡飲食的朋友～

如果向企鵝喜歡吃點味道的可以試試看別道菜🤣🤣

但這道菜倒是蠻適合小朋友的～口感濕潤又清淡

炸雞的肉質是鮮嫩的，口感不錯😋

可惜就是外皮不夠酥脆～可能放在親子丼飯裡太久？ 外皮有點軟了，不然會更好吃😆

墨西哥辣雞翅

墨西哥辣雞翅企鵝就還蠻喜歡的🥰

墨西哥的味道很明顯，雞翅都有濃郁的香料味～ 加上鮮嫩的雞肉，企鵝覺得這個還蠻好吃🤤

然後搭配清爽的飲品，整體口感會更好，既解膩又開胃👍

莫平方寵物咖啡廳 評價

莫平方的用餐環境還蠻不錯的～對於狗狗和貓咪都很有友善❤️

近期也推出很多狗狗和貓咪的蛋糕、甜點、零食等⋯很適合家裡有養寵物的朋友～

但可能隨著餐點的調整，個人覺得來這邊坐著喝下午茶比較合適🤣

正餐的部分普普，不雷但也沒有記憶點XD 而且整體的選擇性也少了一點～

但對於假日來桃園青埔青塘園和書法公園散步的民眾還是可以來這坐坐放鬆一下順便擼貓🐈

莫平方寵物咖啡廳 詳細資訊

🍽：莫平方寵物咖啡廳

📍：桃園市中壢區文昌路225巷32弄16號

⏰：12:00–17:00 (公休日看粉專)

☎️：03 287 2487

💌：莫平方寵物咖啡廳粉絲團、莫平方寵物咖啡廳IG

👉：莫平方線上訂位

備註：每人低消150元、用餐時間90分鐘