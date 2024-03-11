幸福客家麵食館位在光復路上，鄰近清大交大學區和馬偕醫院商圈，餐廳以客家湯圓和米粉起家，使用台灣溫體豬、本地新社冬菇、手撥白蝦等高品質食材，讓顧客可以吃得更安心，除了經典的客家美食外，還提供了川菜和熱炒系列菜色，亦有個人套餐的選擇，130元起就能吃得很豐盛，不管是小家庭打牙祭或多人家族聚餐都很適合，在店內用餐還能享用免費的仙草茶和甜湯，讓來訪的顧客有滿滿的幸福感受。



開車前往可停附近的赤土崎停車場，離幸福客家麵館距離約200公尺。

▲餐廳外觀使用紅磚牆的文化石裝潢，招牌為黑底搭配彩色字體，字體還鑲入幾朵油桐花，有豐富的客家元素。

▲幸福客家麵食館菜單：有客家湯飯類、熱炒類、拌麵類、素食類、湯類、麻辣類、單點類還有個人套餐的選擇。

▲餐廳一樓和二樓都有用餐空間，用餐環境寬敞新穎明亮，色彩繽紛的椅子給人一種活潑又不失質感的意象。

▲二樓還有一道植生牆，喜歡拍照的朋友不要錯過了。

▲冰櫃內有提供各式小菜，小菜份量很多且都有清楚標示價格。

▲餐具放置在消毒櫃中讓人用餐更安心，還貼心的提供兒童餐具和小碗方便分食。

▲醬料台提供各式醬料，旁邊為免費的仙草茶可自行取用，仙草茶喝起來蠻濃郁的完全沒有苦澀味，甜度也很剛好。

▲另一邊為免費的甜湯，飽餐一頓後來碗甜湯幸福感馬上飆升。

▲麻辣拌麵 70元：使用較粗的寬麵拌上香辣的醬汁非常夠味，醬汁麻的成份大於辣，平常不吃辣的人也能接受，配料有炒香過的花生米和豆芽菜。

▲客家芋頭米粉 130元：這道是很經典的客家菜，使用切絲的台灣溫體豬、香菇搭配韭菜和油蔥酥，讓湯頭味道更有層次，米粉是使用較粗的類型，口感更為Q彈，並充分吸附了湯頭的精華，芋頭煮至糜爛輕輕一咬即入口即化。

▲牛五花雙蛋炒飯 160元：炒飯外觀呈現漂亮的金黃色，每一絲蛋液都有充分透進白飯間，炒飯粒粒分明，蛋香與蔥香在舌尖完美交織，牛肉是帶油花的牛五花，肉質軟嫩入味。

▲客家炒粄條 90元：炒粄條使用客家菜常用的爆香蝦米、香菇和溫體豬肉絲、大蔥，香菇和蝦米散發著濃濃的香氣，粄條Q彈口感很好，豬肉絲肉質也完全沒有乾柴感。

▲蠔油三寶(牛腱牛肚牛筋) 200元：一次可以吃到牛腱、牛肚和牛筋三種部位，牛腱滷得相當入味肉質厚實細嫩，牛肚有脆度，牛筋則有著滿滿的膠質含在嘴中馬上化掉，蠔油調製得很夠味，完全吃不出牛腥味。

▲三杯雞腿丁 130元：配料有玉米筍、紅蘿蔔，使用薑片、洋蔥、九層塔和大蔥調味，雞丁使用雞腿肉肉質鮮嫩多汁，醬汁甜甜鹹鹹的鑊氣十足，光是這道菜我絕對能配上一碗白飯。

▲宮保豬五花 130元：這道菜算是小辣程度，使用了川菜常用的乾辣椒調味，豬肉使用豬五花部位，油花分布得很均勻肉質也相當軟嫩，配菜竹筍吃起來清爽有脆度。

▲麻婆豆腐蝦仁 140元：他們的蝦仁是使用手剝白蝦沒有藥劑泡發，跟外面吃到那種脆脆的口感很不同，豆腐極為滑嫩，吸附了醬汁的麻與香很夠味，這道也絕對是白飯殺手阿！

▲四神湯 100元：四神湯又稱為四臣湯，使用薏仁、蓮子和豬肚等佐料，有提神增強體力的功效，湯頭呈現漂亮的乳白色，喝起來很清爽鹹度剛好，冬天來一碗超暖胃。

雞蛋糕短評：客家菜融合各式川菜，還有個人套餐的選擇，菜色相當有水準，內用可免費享用仙草茶和甜湯。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★



【幸福客家麵食館美食資訊】



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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