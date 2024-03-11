位在鳳仁路上高聳黑白相間門面很顯眼。

「NakamuraFumi中村文御手作」是網路知名專門做喜餅禮盒店家，成立10多年去年創立「三十早人羽hancoffee」全新咖啡品牌，這店名是發想來自老闆名字有個「瀚」字，第一家店打著平價甜點吃到飽闖出名號，今年選在車流量繁忙鳳仁路開啟這旗艦店，小高網路爬文發現許多格友都分享過文章，原來這家旗艦店就是明誠店放大版，當我踏入餐廳就被這舒適空間給吸引，寬敞挑高的歐洲復古工業風超舒服的，裡面甜點自助吧約有30幾樣可供挑選，每人320元甜點吃到飽雖然誘人，最後因還未吃正餐才選擇其他的餐點，但裡面顧客約7成選擇甜點吃到飽喔！小高品嚐完覺得還不錯吃定價合理，值得樂天小高推薦給您品嚐看看。

店面外有放置桌椅供顧客坐下來休憩，也有停放一台優雅的餐車來裝飾門面。

玻璃門貼著用餐注意事項供客人參考，低消是每人一杯飲品，不能攜帶寵物、不能吸菸、禁帶外食....等等。

電動門打開迎面而來是這樣用餐空間場景，鐵皮屋經過裝潢修飾就變成美美的空間，入口處這歐風櫃子是甜點自助吧台。

大門兩側櫃子陳放著店家喜餅跟餅乾商品，小高大概觀看手工餅乾定價是很親民喔！

這裡是造型歐風點餐、結帳及取餐櫃檯，裡面站滿員工各司其職忙碌中。

櫃檯上有放置試營運活動優惠供客人參考。

櫃檯冷藏冰箱裡各式甜點跟飲品供挑選（菜單裡沒有的）。

這高雅又氣派的吧台全景照片供各位欣賞，吧台內有超正的妹妹敬請自行尋找。

許多顧客就想要來吃甜點吃到飽才前來用餐。

這裡甜點以手工餅乾系列為大宗，還有瑪德蓮、布列塔尼、松果布朗尼、巴斯克乳酪、巴斯克檸檬、橙園蛋糕、老奶奶檸檬蛋糕、堅果塔、曲奇餅...等等。

餐台旁邊有放置白開水供顧客自行飲用，這飲料杯子使用專屬的飲料冰沙杯。。

這是餐廳全部空間照片供各位分享，小高覺得裡面最漂亮地方就是櫃檯。

這裡用餐採取是自助式的用餐模式，取餐至櫃檯而用完餐就把餐具拿到回收區。

小高猜這餐廳空間原本是傢俱工廠吧！裡面塑膠地板沒有平整關係，因此桌子使用起來有點不平穩。

這獨立用餐空間很適合闔家聚餐使用的場所。

桌面上街有放置號碼牌供辨認，畫完菜單餐點至櫃檯結帳，服務員會給您這取餐叫號器。

這張是店家菜單供客人自行畫選，菜單主要分類有甜點吃到飽、早午餐拼盤、木盆沙拉、義大利麵、燉飯/燴飯、貝果、可頌、熱壓吐司、炸物/湯品、現做甜點、咖啡、精品手沖咖啡、茶飲、奶茶及果香氣泡飲等，菜單品項可真多定價稍微偏貴。

結完帳服務員會給您這章節帳單供參考，兩人用餐總共花費830元（偏貴），幸好試營運有打7折優惠喔！

今天小高就點經典美式炒蛋拼盤300元、香煎奶油義大利麵320元、拿鐵咖啡130元及日式昭和布丁80元等。

這是經典美式炒蛋拼盤300元。

這盤早餐拼盤全部食材跟佐料放在一起，因此這白色瓷盤上視覺感真豐富啊！瓷盤上有烤土司、生菜、炸馬鈴薯、火腿、起司炒蛋及四樣佐料等，這佐料分別有美乃滋、油醋醬、番茄醬及凱薩沙拉醬等，這沙拉醬整體調味是比較重口味喔！

這吐司表面焦香很紮實還不錯吃。

這生菜皆採用品質較好的蔬菜，盤中大概有羽衣甘藍、蘿蔓萵苣、美生菜....等等，這生菜整體很清脆爽口好吃。

這馬鈴薯很厚實不油膩爽口好吃 。

這炒蛋起司濃郁很開胃好吃 。

這火腿肉切很厚實軟Ｑ不油膩真好吃 。

附餐飲品應該是水果茶淡而無味唷！

這盤是香煎奶油義大利麵320元。

這義大麵表面鋪上油煎雞胸肉，雞胸肉焦香鬆軟很好吃 ，其中黑黑一顆顆是魚子醬。

這麵條奶香濃郁軟Ｑ滑順很好吃 。

這是義大麵所附上同樣飲品。

這是日式昭和布丁80元。

這布丁很小粒上面擠上奶油再放香草葉。

這布丁很濃郁滑嫩微甜非常好吃 。

這杯是拿鐵咖啡130元，這拿鐵比較平順還算不錯喝而已。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「三十早人羽''仁武總店''Han's coffee」用餐空間很時尚高雅真舒服，服務很親切，整體口感有水準定價稍微偏貴，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：三十早人羽''仁武總店''Han's coffee

地址：814高雄市仁武區鳳仁路21-8號

營業時間：10:30–19:00

電話：07-375-3065

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com