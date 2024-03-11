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高雄市仁武區吃。高雄市｜仁武區。「三十早人羽''仁武總店''Han's coffee」新店報報!!!! 門面氣派複合式咖啡廳，全台唯

2024-03-11 19:20:04 樂天小高&樂天人生 人氣：105
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2380篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 仁武區

造訪商家：三十早人羽 仁武總店
place高雄市仁武區鳳仁路21-8號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在鳳仁路上高聳黑白相間門面很顯眼。

「NakamuraFumi中村文御手作」是網路知名專門做喜餅禮盒店家，成立10多年去年創立「三十早人羽hancoffee」全新咖啡品牌，這店名是發想來自老闆名字有個「瀚」字，第一家店打著平價甜點吃到飽闖出名號，今年選在車流量繁忙鳳仁路開啟這旗艦店，小高網路爬文發現許多格友都分享過文章，原來這家旗艦店就是明誠店放大版，當我踏入餐廳就被這舒適空間給吸引，寬敞挑高的歐洲復古工業風超舒服的，裡面甜點自助吧約有30幾樣可供挑選，每人320元甜點吃到飽雖然誘人，最後因還未吃正餐才選擇其他的餐點，但裡面顧客約7成選擇甜點吃到飽喔！小高品嚐完覺得還不錯吃定價合理，值得樂天小高推薦給您品嚐看看。

店面外有放置桌椅供顧客坐下來休憩，也有停放一台優雅的餐車來裝飾門面。

玻璃門貼著用餐注意事項供客人參考，低消是每人一杯飲品，不能攜帶寵物、不能吸菸、禁帶外食....等等。

電動門打開迎面而來是這樣用餐空間場景，鐵皮屋經過裝潢修飾就變成美美的空間，入口處這歐風櫃子是甜點自助吧台。

大門兩側櫃子陳放著店家喜餅跟餅乾商品，小高大概觀看手工餅乾定價是很親民喔！

這裡是造型歐風點餐、結帳及取餐櫃檯，裡面站滿員工各司其職忙碌中。

櫃檯上有放置試營運活動優惠供客人參考。

櫃檯冷藏冰箱裡各式甜點跟飲品供挑選（菜單裡沒有的）。

這高雅又氣派的吧台全景照片供各位欣賞，吧台內有超正的妹妹敬請自行尋找。

許多顧客就想要來吃甜點吃到飽才前來用餐。

這裡甜點以手工餅乾系列為大宗，還有瑪德蓮、布列塔尼、松果布朗尼、巴斯克乳酪、巴斯克檸檬、橙園蛋糕、老奶奶檸檬蛋糕、堅果塔、曲奇餅...等等。

餐台旁邊有放置白開水供顧客自行飲用，這飲料杯子使用專屬的飲料冰沙杯。。

這是餐廳全部空間照片供各位分享，小高覺得裡面最漂亮地方就是櫃檯。

這裡用餐採取是自助式的用餐模式，取餐至櫃檯而用完餐就把餐具拿到回收區。

小高猜這餐廳空間原本是傢俱工廠吧！裡面塑膠地板沒有平整關係，因此桌子使用起來有點不平穩。

這獨立用餐空間很適合闔家聚餐使用的場所。

桌面上街有放置號碼牌供辨認，畫完菜單餐點至櫃檯結帳，服務員會給您這取餐叫號器。

這張是店家菜單供客人自行畫選，菜單主要分類有甜點吃到飽、早午餐拼盤、木盆沙拉、義大利麵、燉飯/燴飯、貝果、可頌、熱壓吐司、炸物/湯品、現做甜點、咖啡、精品手沖咖啡、茶飲、奶茶及果香氣泡飲等，菜單品項可真多定價稍微偏貴。

結完帳服務員會給您這章節帳單供參考，兩人用餐總共花費830元（偏貴），幸好試營運有打7折優惠喔！

今天小高就點經典美式炒蛋拼盤300元、香煎奶油義大利麵320元、拿鐵咖啡130元及日式昭和布丁80元等。

這是經典美式炒蛋拼盤300元。

這盤早餐拼盤全部食材跟佐料放在一起，因此這白色瓷盤上視覺感真豐富啊！瓷盤上有烤土司、生菜、炸馬鈴薯、火腿、起司炒蛋及四樣佐料等，這佐料分別有美乃滋、油醋醬、番茄醬及凱薩沙拉醬等，這沙拉醬整體調味是比較重口味喔！

這吐司表面焦香很紮實還不錯吃。

這生菜皆採用品質較好的蔬菜，盤中大概有羽衣甘藍、蘿蔓萵苣、美生菜....等等，這生菜整體很清脆爽口好吃。

這馬鈴薯很厚實不油膩爽口好吃

這炒蛋起司濃郁很開胃好吃

這火腿肉切很厚實軟Ｑ不油膩真好吃

附餐飲品應該是水果茶淡而無味唷！

這盤是香煎奶油義大利麵320元。

這義大麵表面鋪上油煎雞胸肉，雞胸肉焦香鬆軟很好吃，其中黑黑一顆顆是魚子醬。

這麵條奶香濃郁軟Ｑ滑順很好吃

這是義大麵所附上同樣飲品。

這是日式昭和布丁80元。

這布丁很小粒上面擠上奶油再放香草葉。

這布丁很濃郁滑嫩微甜非常好吃

這杯是拿鐵咖啡130元，這拿鐵比較平順還算不錯喝而已。

樂天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：三十早人羽''仁武總店''Han's coffee」用餐空間很時尚高雅真舒服，服務很親切，整體口感有水準定價稍微偏貴，值得樂天小高推薦給您品嚐


檢視較大的地圖

店家資訊：三十早人羽''仁武總店''Han's coffee

地址：814高雄市仁武區鳳仁路21-8號

營業時間：10:30–19:00

電話：07-375-3065 

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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