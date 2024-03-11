泡完湯秒飛京都吃拉麵非山嵐拉麵安通店莫屬，百年老屋改造而成的日式拉麵店，一開幕就成了人氣拉麵店之一，以前是日本警察廳的招待所，重新整修後給予老屋新生命與新氣象，保留了原有的檜木與日式庭園造景，宛如來到日本京都般即視感，有時間的話還可以租借浴衣，輕鬆拍出偽出國美照唷！！

山嵐拉麵 安通溫泉店 在哪？

山嵐拉麵安通溫泉店位在玉里安通溫泉飯店的後方，這條溫泉路可是有不少溫泉飯店，山嵐拉麵在台灣開業已有7年時間，而開設在安通溫泉店的拉麵店不同於一般拉麵店的裝潢，開車的話有專屬停車場可以停放，停車相當便利

山嵐拉麵就在位在第一停車場往內走就可以看到指標，跟著指標走一點小山坡就可以看到了，相當好找尋～

門面保留了舊有的警政廳日式風格，招牌則是沿用安通溫泉大旅社的招牌～

點餐機點餐 菜單

特別的是這裡採用點餐機點餐，點餐方式就像日本一樣，不需要跟店員點餐，有需要介紹可以詢問店員唷！！

拉麵湯底以豚骨湯底為主，提供白湯（原味）、赤湯（辣味）、海湯（魚介）三種湯底可以選擇，湯底選完則是選擇配料，有原味、叉燒、豐盛、蔥爆彈四種組合，不定期會推出特殊的限定口味，價位落在$250~$360之間，也可以加購小菜類～

拉麵還可以選擇油量、麵條、辣度等，不愛吃太油可以選擇0%~30%，最特別的是麵條選擇，麵條可以選擇粗麵、細麵還有在地的玉里麵，不過都來吃拉麵了，這次我就沒有選擇玉里麵了XD

機器點餐結完帳後將餐券給店員，店員就會幫忙帶位～

店內環境

這裡的建築是日式昭和五年也就是民國19年建立，至今已有百年歷史，後來溫泉飯店業者不忍荒廢，重新整修後打造成拉麵店，讓整個空間環境可以更有效的利用，保留了舊有檜木與榻榻米包廂，不僅讓旅客可以在榻榻米用餐外，還能飽覽窗外的日式庭園美景，真的有一種置身在日本的氛圍感

包廂式的榻榻米座位需要脫鞋，如果人少的話會需要與其他人併桌唷！！人多建議事先打電話預約訂位比較妥當

最愛的是這裡保留了日式庭園的造景，每一區都相當有特色，還有小小長廊，可以欣賞庭園日式老屋外，也可以拍拍美照～

後面這一區則是不需拖鞋的座位區，不想脫鞋的旅客可以詢問店員可否坐這區唷！！

就算不是榻榻米座位，這區座位也很有日式感，日式庭園與拉門相當加分

戶外庭園造景

後方的日式庭園更是好拍，滿滿的各種日式元素，真的讓人一秒飛日本，這裡的日式平房可以供遊客們參觀唷！！有不少遊客好奇走進來瞧瞧拍拍美照，真的是相當好拍～

入口旁的小橋流水鯉魚池相當宜人，吃著拉麵聽著流水聲超有fu的，整個整理得相當乾淨整潔～

浴衣租借體驗

想要在此留下美照的話，這裡有提供浴衣體驗，內容包含浴衣、腰封、髮飾、頭花、木屐等，花色現場挑選，一次60分鐘唷！！

現場備有冰水，調味料、餐具等等，在桌上可以自由取用

餐點

豐盛白湯

白湯就是原味的豚骨湯底，裡面有叉燒、溏心蛋、海苔、蔥花、高麗菜等，喜愛蔥多一點可以選擇蔥爆彈白湯，整晚滿滿滿的蔥唷！！

原味豚骨湯底相當濃郁醇厚，油量選擇30%相當剛好，喝起來順口香甜不油膩，麵條則是細麵，軟硬度也很高好～

豐盛海湯

豐盛海湯則是白湯加入了鰹魚的湯頭，有著豚骨的香氣與鰹魚的鹹香，雖然是30%的油量，不過這晚的油感更加明顯，喜愛重口味可以選擇海湯，叉燒肉有四片，叉燒肉帶有厚度，雖厚口感卻是軟嫩好入口，完全不會太乾柴，油脂分布恰到好處，相當不錯～

炒角

忘記完整名字，炒角肉質相當軟嫩，不過整體偏鹹，很適合當下酒菜

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