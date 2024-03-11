桃園熱炒合菜選擇又多一家，這家鄰近桃園戶政事務所的三街海鮮屋可是附近上班族、居民聚餐的最愛，在地老饕超推的私房平價熱炒店，google評論就高達4.6顆星，我們隨便點都很好吃，不僅份量大，價格也相當平易近人，內用還有免費的自製鵝油拌飯吃到飽，附近也有特約停車場，停車相當便利，真的是高CP值，是聚餐的首選之一

菜單有新鮮魚物、開胃冷盤、自製小菜、熱炒下酒菜、海鮮、湯鍋、雞豬牛鵝羊肉、蔬菜等，價位落在$120~$899之間，餐點都是現點現做，所以需要耐心等待唷！！

三街海鮮屋 在哪？

三街海鮮屋位在靠近龍安街的龍鳳三街上，在桃園戶政事務所付近，距離南桃園交流道開車大約4分鐘車程，附近都是紅線不建議亂停，不過有提供三個特約停車場，停車也相當便利

特約停車場

思夢樂的特約停車場車位較多，比較建議停這個停車場，因為是車牌辨識，所以記得停好車先拍張照片，結帳時給店家看照片才會退停車費唷！！如果是停車卡則是直接退費，不需要拍照證明～

店內空間

店內空間以長型空間為主，幾乎都是圓桌的設計，這裡的客人大多是合菜聚餐居多，所以圓桌也比較方便，平日才剛開店就已經有客人了，我們用餐結束要離開大約有七成滿，沒想到平日人潮也是不少，店裡好像也有包廂的位置，大家如果有需要包廂可以事先預訂唷！！

菜單MENU

菜單有新鮮魚物、開胃冷盤、自製小菜、熱炒下酒菜、海鮮、湯鍋、雞豬牛鵝羊肉、蔬菜等，價位落在$120~$899之間，選擇相當多元，小黑板上也有不少招牌菜、特色菜以及排行榜，第一次來可以看小黑板入手比較快唷！！鵝肉是店家的招牌，不過也只有假日才有，想吃建議假日來才點得到，餐點都是現點現做，所以需要耐心等待唷！！

自助區

店內有提供內用白飯免費吃到飽，使用的是全國冠軍米，一旁還附有鵝油醬油可以加，是店家自製的鵝油，可以依照自己喜歡的量盛裝

鵝油拌飯真的超香的，光是這樣吃就可以吃上好幾口～

餐點

我們四個人總共點了五菜一湯才花了$1600，平均一個人才$400，芋頭米粉鍋還吃不完打包，價格真的是超級佛

文昌油雞

文昌雞的肉質意外超愛，與其他家的文昌雞作法不同，保留了雞肉的鮮嫩甘甜，還帶有肉汁，吃起來清爽不油膩帶點鹹香，還貼心地去骨，吃起來更加方便，沾上金桔醬口感多點酸味，更加開胃好吃

皮蛋地瓜葉

地瓜葉沒想到還可以搭配皮蛋下去煮，吃起來帶點皮蛋的特殊香氣，地瓜葉梗不會太粗，整體吃起來相當不錯

脆皮肥腸

脆皮肥腸處理的也很好，沒有奇怪的味道，外皮炸得酥脆，內裡軟嫩，中間包入了青蔥，簡單沾胡椒鹽就非常好吃，很適合當下酒菜

椒麻粿條牛肉

真的不要小看上面的辣椒，這道真的是超辣，愛吃辣可以試試，入口麻辣感十足，不過粿條相當Q彈吸附了湯汁相當涮嘴，牛肉口感也很軟嫩，但像我這種吃微辣的人就要灌水了，哈哈！！

酥炸紅糟鰻魚

這道意外的好吃，外皮炸的香酥，鰻魚肉質軟嫩細緻，裡面幾乎無刺，還帶點酒香與鹹度，很適合配飯當下酒菜～

芋香米粉鍋

這一鍋真的超大鍋，我們四個人完全吃不完還打包，一鍋竟然只要$360，真的很超值，裡面的配料也是毫不手軟，芋頭相當大塊，而且裡面放的也不少，湯頭更是有著蝦米、香菇、芹菜的香氣，味道濃郁又好喝，米粉吸附湯汁也不會太乾，真的超推

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