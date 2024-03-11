台中冰穀咖啡草悟店｜台中西區懷舊咖啡館，模範市場周邊美食、近台中勤美綠園道

台中西區模範街周邊美食，冰榖咖啡草悟店，在西區模範街巷弄中，主打著懷舊風格的招牌，讓人喜愛不已！冰榖咖啡一直是Kiwi口袋名單美食，這天到台中黃家園蒸餃館 用餐後，往下走就到了冰榖咖啡，老闆是鹿港人來到台中開店，真的很厲害，開放式的座位空間讓這復古又懷舊感的咖啡館瞬間變得很耀眼，老闆很有親切感，招呼每個客人猶如朋友般的親切，這裡以自家烘焙咖啡為主，咖啡豆以淺中焙為主，主打北歐烘焙法，在甜食肉桂捲上也是主打～可以說真的是挺不錯的店呢！

台中冰穀咖啡草悟店在哪？

台中冰榖咖啡位在台中西區模範街裡，復古又懷舊感十足，google可以導航台中市西區模範街46 巷6號。

冰穀咖啡草悟店懷舊感十足，自家風格獨樹一格

台中西區模範街周邊美食，冰榖咖啡草悟店保留原有的五金行招牌，也請鹿港師傅重新書寫店家字樣，新舊的美感間找到了瓶恆點。

開放式空間讓這裡不自覺多了很多的客人來訪，想要坐外面或裡面都可以自己挑選座位。

老闆邊泡咖啡也會邊與客人聊聊天～

台中西區模範街冰榖咖啡自家的色彩，讓這裡形成一種不同的風貌，北歐的氛圍十足，也是老闆想要的呢！就連肉桂捲也是以北歐的口味為主，很具有特色。

台中美食冰榖咖啡販售咖啡的器皿，有需要都可以直接入手。

後來我們決定坐在高腳椅上，這也是個很不錯的位置！

台中美食推薦冰榖咖啡，他們家的綠色系是我喜歡的，主要連拍照也不吃色以外，這綠色給人有種大地感卻又帶點神秘。

這日我點了一杯美式冰咖啡跟一杯手沖，哥斯大黎加 音樂家系列 莫扎特 雙重發酵蜜處理 (伯爵紅茶/藍莓/甜香瓜/蜂蜜)

我自己還挺喜歡這味道，帶點甜味的感覺，也不想有點酸澀！

冰咖啡與熱咖啡的豆子本身就不同，不僅如此，喝起來的香氣與餘韻差異甚大，有機會都可以來試試看。

這是額外活動送的咖啡，冰咖啡的香氣與剛喝的手沖咖啡又不同了啦！

在台中冰榖咖啡時間過得很快，偶爾老闆走過去會聊一下天，了解到老闆對咖啡的那股赤誠之心，對於咖啡是很講究以外，每一款咖啡的都還不錯，有機會都可以來入手呦！

BeanGood Cafe冰穀咖啡草悟店

地址：台中市西區模範街46巷6號

電話：04 2305 5023

營業時間：週一10:00–17:30、週二到六10:00–21:0