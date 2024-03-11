萬華冰店「杏玥冰坊」招牌手工圓仔和粉粿冰常常在網路被推薦，草莓布丁牛奶冰季節限定才出沒，這次就為了這新鮮草莓冰來吃囉！

玥注音：ㄩㄝˋ

在萬華有名的拿捏喬打萬華店按摩才發現原來「杏玥冰坊」就在對面。

萬華冰店 杏玥冰坊 位置

杏玥冰坊位在萬華寶興街，看地圖附近比較大的地標就是環南市場，大眾運輸可從捷運龍山寺站搭大台北公車38區間車至寶興街站下車，騎機車比較方便，門口就有很多機車停車格了。

杏玥冰坊

電話：02-23033159

地址：台北市萬華區寶興街129號

營業時間：12:00–22:00（星期二公休）

食記：【萬華冰店】杏玥冰坊招牌手工圓仔粉粿冰，季節草莓布丁牛奶冰推薦

粉絲團：杏玥冰坊

萬華冰店 杏玥冰坊 內用

門口的玻璃上面貼了很多店裡產品的資訊。

「杏玥冰坊」店內燈光明亮

環境相當乾淨整潔，桌子也有用酒精消毒擦拭過

疫情過後要看到這樣堅持的店家很少了

冰櫃裡擺放各種食材

有些冰品可以自行選料



萬華冰店 杏玥冰坊 菜單價錢

杏玥冰坊 菜單價錢

菜單就在櫃檯後面牆上的看板

想吃什麼直接跟老闆點

草莓布丁牛奶冰是冬季限定

手工圓仔冰、古早味手工麵茶冰和招牌八寶冰看起來也都不錯呢

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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萬華冰店 杏玥冰坊 冰品推薦

草莓布丁牛奶冰 (時價)

外觀相當吸睛的草莓布丁牛奶冰

每年只有冬天草莓產季會限量推出

售價隨草莓價格而有所調整

這天來吃一盤要245元，加粉圓多10元，總共255元

光看價格可能覺得很高，但裡面滿滿的草莓都是大顆又漂亮的草莓，就覺得這定價其實很合理。

草莓布丁牛奶冰的草莓超大顆

除了外觀吸晴的大顆草莓，上面還有ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的布丁，整盤冰甜而不膩，加上草莓的酸香氣息跟布丁滑嫩的口感，層次豐富，冰的份量也非常多，建議可以2人食用。

裡面還有糖水和煉乳，建議可以加10元粉圓添加口感。

杏玥冰坊的招牌聽在地人說是黃粉粿和黑糖粉粿

這次為了季節限定草莓布丁牛奶冰而來

下次再來試試其他冰品

杏玥冰坊

電話：02-23033159

地址：台北市萬華區寶興街129號

營業時間：12:00–22:00（星期二公休）

食記：【萬華冰店】杏玥冰坊招牌手工圓仔粉粿冰，季節草莓布丁牛奶冰推薦

粉絲團：杏玥冰坊

萬華美食還有

歐仔麵線

地址：台北市萬華區西園路一段302號

捷運：龍山寺站

電話：無

營業時間：08:30–12:00（週一休息）

粉絲團：歐仔麵線

食記：【萬華美食】歐仔麵線蚵仔大腸麵線，萬華火車站小吃推薦

金好吃純正花枝羹

地址：台北市萬華區廣州街116號

捷運：龍山寺站

電話：02 2332 6071

營業時間：7:00-19:00

粉絲團：金好吃純正花枝羹

食記：【萬華美食】金好吃純正花枝羹，龍山寺美食小吃推薦

周記肉粥店

地址：台北市萬華區廣州街104號

捷運：龍山寺站

電話： 02 2302 5588

外送：無

營業時間：06:00-16:30

食記：【萬華美食】周記肉粥店，紅燒肉是其必點美食(菜單)

艋舺大豐魚丸店

地址：台北市萬華區三水街62號

捷運：龍山寺站

營業時間： 08:00–14:30 (週一休息)

電話： 02 2306 0532

粉絲團：艋舺大豐

食記：【萬華美食】艋舺大豐魚丸店 炸物也推薦，東三水街市場必買

蒸好吃佛跳牆

地址：台北市萬華區華西街觀光夜市185、186攤位

捷運：龍山寺站 步行約八分鐘

營業時間：11:30–20:00

電話： 0939 013 773

食記：【萬華美食】蒸好吃佛跳牆 真的好吃！華西街美食推薦

源芳刈包

地址：台北市萬華區華西街17-2號

營業時間： 11:30–20:00 (星期一休息)

電話： 02 2381 0249

食記：【萬華美食】源芳刈包，華西街夜市美食推薦 (菜單)

粉絲團：無

服務：外帶和內用，無外送

悠鱻麵線(華西街人氣腸蚵海鮮創作麵線)

地址：台北市萬華區華西街攤位184號

捷運：龍山寺站

營業時間：12:00–19:00，賣完提早收(週一週二公休)

電話： 0955 705 416

粉絲團：悠鱻麵線

食記：【萬華小吃】悠鱻麵線 搬家新地址，華西街美食推薦



萬華美食：30間西門町美食餐廳小吃推薦，西門必吃美食

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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