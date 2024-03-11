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台中平價咖啡廳推薦 台中CP值超高的咖啡廳「無敵咖啡Woody Cafe」，是台中火車站附近巷弄裡的可愛小店， 手沖咖啡超平價竟然只要70元起 ，一壺還會送一份小點心， 甜點蛋糕只要30元起， 這裡還有全台中最特別口味的「無敵雞蛋糕」，特別推薦桂圓口味雞蛋糕，現做的熱呼呼真的好好吃！無敵咖啡非常適合閨蜜來喝咖啡聊聊天，台中不限時咖啡廳、台中在地必訪咖啡廳推薦！

無敵咖啡Woody Cafe｜台中車站咖啡甜點推薦

無敵咖啡Woody Cafe位在台中火車站附近，距離火車站只有10分鐘左右的路程，附近有很多知名景點，轉角處有洪瑞珍三明治，走路就能到宮原眼科、台中市第四信用合作社，吃飽喝足再去逛逛臺中驛鐵道文化園區，完美的台中半日遊推薦給大家！

無敵咖啡Woody Cafe｜店內環境開箱

無敵咖啡Woody Cafe隱藏在巷弄裡，藍色店面很搶眼，門口擺放舒適的露營椅，給人很CHill的露營風格，店內沒有過多的裝潢，白色牆面、開放式吧檯、露營風氛圍感角落，搭配自然光灑落店內，環境舒服很放鬆，是遠離城市喧囂的好去處。

無敵咖啡Woody Cafe很適合和閨蜜約來喝咖啡，提供精品手沖咖啡、手作甜點、現烤雞蛋糕，最棒的是「不限時」提供免費插座，帶著電腦去無敵咖啡喝咖啡工作也很棒喔！

無敵咖啡Woody Cafe｜平價精品手沖咖啡

無敵咖啡Woody Cafe是由咖啡師經營的咖啡廳，每一杯咖啡都是老闆親自製作，從咖啡豆選豆到烘豆，在用心沖煮每一杯咖啡，非常用心經營的年輕老闆，店內也有販售「精品咖啡豆、濾掛式咖啡」，喜愛咖啡的人千萬別錯過，真心推薦大家來品嚐一杯好咖啡！

無敵咖啡Woody Cafe店內提供各式手沖單品咖啡，有各式各樣的風味：淺焙果酸、中焙甘甜、深焙濃郁 通通都有，重點是單品咖啡價格很便宜，平時在咖啡廳喝單品都200元，在Woody Cafe竟然只要70元就能喝到單品咖啡！也太便宜了吧！

我們今天兩個人來喝咖啡，點了一壺手沖咖啡，貼心的老闆咖啡上桌時提供兩個小杯子，還有提供聞香瓶讓你深度享受咖啡香氣，這深沉繚繞的香氣底蘊，有一種時光放慢的錯覺，值得慵懶坐上半天在此盡情地享受咖啡。

手沖咖啡超平價，一壺咖啡還會送一份小點心，今天的小點心是無敵咖啡招牌的雞蛋糕，也太幸福了呀❤️

現在生活步調緊湊，我跟媽咪喜歡在繁忙的日常中，安排來到Woody Cafe度過下午茶時光，品一口咖啡香，在這能喝到老闆好手藝用心現沖的咖啡，咖啡愛好者激推「台中咖啡店推薦」！

無敵咖啡Woody Cafe｜甜點下午茶推薦

無敵咖啡Woody Cafe除了咖啡之外，最有名的是每日現烤出爐的「無敵雞蛋糕」，也推薦大家來吃早午餐，點心都是銅板價格， 現烤外酥內軟厚片吐司只要40元起，點心甜點30元起 ，價格好親民，太幸福了呀！

無敵雞蛋糕

無敵雞蛋糕 必點！雞蛋糕每一份有三顆，都是現點現做熱呼呼上桌，超萌的犬掌造型，口味超多超特別，像是奶酥、桂圓、牽絲起司、鮪魚玉米都是必點！

我最愛吃的是QQ桂圓口味，入口外層酥脆、雞蛋香濃郁，加入蝶豆花成分中間是很特別的藍色，吃起來帶點濕潤的雞蛋糕，ＱＱ桂圓口感很加分，桂圓香氣又很濃郁，滿足感直接爆棚，香甜柔軟的好滋味大家一定要吃吃看，內用外帶都可以唷！

鮪魚起司厚片

厚片土司也是銅板價，甜口味只要40元，厚片土司上面鋪滿滿的鮪魚再放上一大塊乳酪，早餐來一份開啟美好的一天吧！

無敵檸檬塔

老闆娘手作甜點也是必點！每日品項限量供應，大家來喝咖啡一定要問「今天有什麼甜點？」運氣好就能吃到，手工製作的平價甜點唷！

我超愛無敵咖啡的「無敵檸檬塔」，這份蛋糕只要80元，酸酸甜甜的自然檸檬果香風味、香酥紮實口感的餅皮，入口甜而不膩，可以吃到檸檬的酸度喔！

無敵焙茶拿鐵

除了手沖咖啡，店內也有其他飲品，像是義式咖啡、茶拿鐵、鮮奶茶，還有D&B有機花茶，台中下午茶的好選擇！

無敵焙茶拿鐵 的焙茶很濃郁，不甜又香濃，熱熱的很幸福。

無敵抹茶鮮奶

無敵抹茶鮮奶 冰的漸層很美很好拍照，喜歡拍照的女孩，可以點一杯抹茶鮮奶，再來一份無敵雞蛋糕，就能拍出美美的網美照囉！

無敵咖啡Woody Cafe真的是我心目中第一名高CP台中咖啡廳，手沖咖啡、點心甜點都是必點，店內愜意的放鬆氛圍，拿本喜歡的書一個人來喝咖啡也很chill唷～

無敵咖啡Woody Cafe｜店家資訊