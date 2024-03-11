初酸那個魚是去年10月新開幕的個人獨享酸菜魚

除了有酸菜魚、麻辣魚等多種選擇之外 還有口味獨特的全台首創螺螄魚

也可以加點各式肉類、海鮮，甚至還有螃蟹、龍蝦等活體海鮮可以加

讓你吃的奢華又吃飽飽~

初酸那個魚位於台中黎明路三段，附近福科路路口就有兩個收費停車場，還蠻方便的

也因為好吃又方便，雖然在去年底才剛開幕~但是在google上就已經近1500則評論!高達4.9分的評分!

店外有顯眼的雙招牌，並用木作門面搭配中式匾額呈現中式風格，店內只有用餐桌數不多，但是用餐空間舒適溫馨，家庭聚餐或是1個人來吃都很友善。

菜單的部分就如文頭講的有酸菜魚、螺獅魚等等5種

都是以套餐方式提供，主食還提供飯跟粉絲兩種

意圖讓你飽到走不動XD

另外也可以加點各種肉類、海鮮、小菜

會直接幫你加進鍋裡!讓你的鍋看起來超級澎派!

這次三個人來用餐~分別點了螺獅魚、酸菜魚、跟麻辣魚

當然也沒有在客氣的加了螃蟹跟龍蝦~看起來是不是很浮誇阿~

螺獅魚的配料有豆角、花生、腐竹、酸筍等等，吃起來包含了螺獅粉的酸臭辣特色~非常夠味

而且鍋裡還還加了好幾顆鳳螺~很豪邁

搭配的魚肉也是風味一絕

龍蝦看起來浮誇~吃起來享受

龍蝦肉味道鮮甜~口感Q彈，螺獅鍋底的酸辣味道也不搶戲，吃起來又鮮又香

麻辣魚也是香辣有勁~魚肉片很厚實，吃起來帶點Ｑ彈口感

豬肉片吸附了麻辣的湯汁吃起來也很夠味

另外加點的超高人氣炸蛋~炸得微酥的荷包蛋沾上湯汁一起吃~真的舒服到要炸了

酸菜魚酸辣鮮香，帶花椒麻香十分開胃

魚肉薄片厚薄度很剛好，吃起來很鮮嫩

加點的螃蟹也是蟹膏豐富~蟹肉飽滿

白飯可以加價升級成蔥花蟹膏蓋飯或鮭魚卵蟹膏蓋飯

厚厚一層的香濃蟹膏，表面特別經過微微炙燒，搭配爆汁的鮭魚卵，整碗鮮甜海味

這麼有特色又新鮮的酸菜魚鍋難怪會有如此高的人氣

想要來朝聖的朋友記得挑好時間跟多點耐心排隊喔^^

【初酸那個魚】

地址:台中市西屯區黎明路三段335號

電話號碼：04-24528235

營業時間：1100-1400，1700–21:00(星期五、六到2230)

官方網站: FB

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