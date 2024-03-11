大台北年度花卉慶典【2024台北杜鵑花季】來囉！每到冬末春初，賞完櫻花、鬱金香之後，台北杜鵑花季和台北玫瑰展將接棒登場，「花in台北」月月都有花！三月春暖花開，春意盎然的季節，想追花海不用跑太遠，在台北景點就能感受浪漫的氣息。春暖花開之際，一起來相約來台北賞杜鵑花、吃美食吧！本篇精選大台北杜鵑季賞花地點、活動資訊等一系列活動，讓我們來告訴你，台北杜鵑花季有那裡好玩、哪裡好買、那裡有超好康美食優惠券可以搶，快揪朋友來趟春季浪漫約會！

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台北全年花季資訊

台北花季 期間 地點 台北茶花展 2024/1/5-14 陽明山花卉試驗中心 樂活夜櫻季 2024/1/26-2/29 內湖樂活公園 北投三層崎花海 2/24/2/1-3/31 北投社三層崎公園 樟樹步道花海 2024/2~3月

2024/5~6月

2024/9~10月 貓空樟樹步道 陽明山花季 2024/2/7-3/17 陽明公園 士林官邸鬱金香展 2024/2/22-3/3 士林官邸公園 臺北玫瑰展 2024/3/1-3/31 花博公園新生園區 台北杜鵑花季x花伴野餐 2024/3/1-3/31 大安森林公園及城南地區 竹子湖海芋季 2024/3~4月 陽明山竹子湖地區農園 竹子湖繡球花季 2024/3~4月 陽明山竹子湖地區農園 台北河濱公園花海 2024/1~2月 古亭河濱公園 2024/6~7月 河雙21河濱公園 2024/10~11月 大佳河濱公園 2024/11~12月 延平河濱公園 關渡花海 2024/11月 北投區 士林官邸菊展 2024/11/29-12/15 士林官邸公園

台北杜鵑花季

杜鵑花期為每年3-6月，其中3、4月更是集中盛開的時候！而「2024台北杜鵑花季」展期為3月1日至3月31日。大安森林公園內的杜鵑花已陸續開花，預計盛花期為3月5日前後，而杜鵑花也將於3月中旬在南新路、仁愛路和中華路等道路分隔島上盛開。

2024年「台北杜鵑花季」以大安森林公園為活動主展場，公園內可觀賞到台北市市花杜鵑花與季節草花搭配佈置的節點，有活潑可愛小動物元素，也有浪漫的異國風情，同時舉辦各式音樂表演、走讀巡禮、手作課程等大朋友小朋友一同共樂活動。春暖花開時分，期盼一同相約前來大安森林公園進行一場花之饗宴。

公園內除了有杜鵑花，整個公園更搭配繡球花、瑪格莉特、大理花、金魚草、薰衣草等各式草花，將公園各處點綴成粉嫩繽紛的花海，展現春天的美好氛圍。上千株繡球花+杜鵑花洋溢初戀粉色系，繽紛燦爛綻放至3/31。

台北杜鵑花季｜2024花季系列活動

今年杜鵑花季期間，還有多場系列活動，包括花伴野餐、安森音樂派對、感恩露天音樂會、花卉導覽、城南文化導覽活動和多場手作課程等一系列台北杜鵑花季活動，更多詳細活動資訊可至台北杜鵑花粉專查看。

台北杜鵑花季安排一系列活動體驗，希望邀請大家一同透過親身感受更深入認識台灣的杜鵑花，一同享受這個春天美好的季節。

美食漫步IN花伴野餐

美食漫步活動時間：2024/3/1-5/31 四波折扣接力賽 美食漫步活動地點：台大公館、永康、師大龍泉商圈店家 美食漫步活動優惠：限量5折優惠券等各種好康折扣

花都開好了，一起來相約來台北體驗「花伴野餐」，賞浪漫花海 X 吃喝台北美食，讓你一次擁有。

北北基好玩卡結合台北杜鵑花季，精選活動周邊店家，限量推出超優惠的美食餐飲電子券，串聯台大公館、永康、師大龍泉共3大人氣商圈，活動期間享限量優惠5折起，各類精選異國料理、在地小吃、咖啡飲品、伴手禮等40間以上合作店家皆可折抵使用。

3/1-5/31 四波折扣接力賽，優惠不間斷，讓你吃喝美食都享半價起。一起來台北賞花、吃美食實現「屬於我們的約定」！

安森音樂派對

安森音樂派對時間：3/1(五)、3/2(六)、3/3(日)、3/8(五)、3/9(六)、3/10(日)、3/15(五)、3/17(日)、3/22(五)、3/29(五) 安森音樂派對地點：大安森林公園3號出入口草皮區

今年配合大安森林公園建園30周年，首度推出限定活動「安森音樂派對」，由青春洋溢的校園社團及經驗豐富的街頭藝人輪流登台演出，近距離與民眾接觸。

感恩露天音樂會

感恩音樂會時間：3/30(六) 感恩音樂會地點：大安森林公園露天音樂台

大安森林公園開園至今滿30周年，而長年致力於公園保育及維護的大安森林公園之友基金會也恰逢成立10周年，為慶賀生態環境守護有成，特別結合「台北杜鵑花季」舉辦音樂會活動，將由聲樂家簡文秀帶領舉辦，邀請多位知名音樂家及表演團體共襄盛舉。

植感生活教室

植感生活教室地點/日期：青年公園：3/5、3/12、3/19、3/26；大安森林公園：3/8、3/9、3/15、3/16、3/19、3/22、3/23、3/24、3/26、3/27、3/31 植感生活教室報名日期：2/27開放報名3/5~3/15場次；3/11開放報名3/19~3/31場次 植感生活教室報名名額：每場次20人，名額共480名。

開設不同類型的手作教室，包含手編提籃、杜鵑苔球等，讓民眾認識杜鵑的同時還能動手玩創意。

城南文學杜鵑走讀

花卉導覽

台北杜鵑花季｜周邊美食推薦

2024台北杜鵑花季串聯台大公館 X 永康 X 師大龍泉3大人氣商圈

公館｜亞舍咖啡

亞舍咖啡不只咖啡泡得好，每日限量的蛋糕更是大家的心頭好，不管是焦糖脆片戚風，還是原味布丁，不斷更新的菜單讓每次來訪都是驚喜！整體空間復古又溫馨，安靜的氛圍相當適合讀書或是工作，由於是不限時咖啡廳，加上店內空間不多很快就會滿座，要來品嚐蛋糕的朋友們手腳要快唷！

公館｜索菲烤布蕾

「索菲烤布蕾」正是隱身公館水源市場2樓的高人氣甜點店！堅持使用天然原料，以不加一滴水的高成本用心，製作出每一個精緻小點。除了招牌烤布蕾外，還有各式塔類點心和飲品可以選擇，店旁也有精緻小巧的空間可以放鬆喔！

公館｜墨爾本布蕾斯咖啡廳

以「彩虹蛋糕」和「起司瀑布」在各大社群爆紅的墨爾本布蕾斯咖啡想必大家都不陌生！簡約工業風兼具現代感的裝潢，配上潔白粉刷後的牆面，隨手一拍都是美照！

台北杜鵑花季│暢玩台北一日遊