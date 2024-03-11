上網查資料的時候

才發現他們還有一家分店是行動餐車 <-有興趣就點連結去店家臉書看看吧

我主要是為了豬腦來的 以前從沒吃過 所以很好奇是什麼味道 ლ(╹◡╹ლ)

第一印象店裡看起來空蕩蕩的 東西少少的

但環境 食物都是ok的

老闆服務蠻好的 每樣都看起來很好吃的樣子

我們買的品項看起來不多

但是買的都蠻好吃 不踩雷

店家臉書照片有名片菜單可以參考 有興趣可以去看看

我們買了米血 豬喉管 玉米筍 貢丸 鳥蛋 豬耳朵

這家的食材都處理得很好

滷味有一點甜 比較多的是醬油 肉香

食物都有滷透 醬汁味道還挺不錯

因為是我主動要求的點豬腦的 所以就先吃看看了

原味吃的話有類似藥膳的味道 還有內臟類的軟嫩粉質口感

這一家在食材方面處理得很好

沾了醬油以後就更加好吃順口 就單純像是烏魚膘 雞腩胇 那類的軟嫩口感

只是這一類的東西偶爾淺嚐還可以 吃太多還是會受不了 ԅ(¯﹃¯ԅ)

老頭子曾喝過豬腦湯 結果喝出心理陰影 一直不敢再嚐試看看

之前那一家沒有處理好 一入口吃了滿嘴腥 他只吃一口就全部丟掉了

所以現在只要想到那個味道就會害怕 Σ( ° △ °|||)

後來我再鼓勵老頭子試看看後 他也覺得不錯

有時候食物好不好吃真的不能一次就下定論的 有時也是看店家技術的

像老頭子的經歷我就覺得有些可惜 不是食物的問題 而是處理不當

也謝謝他願意再試一次 （°Д°)ъ

還有店家有好好用心處理食材 （°Д°)ъ

當然尊重每個人都還是會有無法接受的食物啦 （°Д°)ъ

價格就是市區價

有機會再來試試豬心和生腸之類的特別選項吧~