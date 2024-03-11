台南甜點「壹貳伍巷日式可麗餅」新美街美食
好久沒有吃這種日式可麗餅，這家之前就想去試試了，終於找到時間來，
可麗餅口味選擇還不少，喜歡吃軟式可麗餅的朋友可以去試試，
台南日式可麗餅、台南甜點、台南新美街美食，又多一家可以選啦～
台南散步甜點「壹貳伍巷日式可麗餅」外觀
店址位於新美街裡，周邊還挺熱鬧，距離赤崁樓、祀典大天后宮不遠，
西門路二段圓環雙全昌鞋行旁進入，馬上就可以看到125Alley Crepe日式可麗餅囉！
新美街美食「125Alley Crepe日式可麗餅」店內環境
有別於一般可麗餅大都是外帶居多，「壹貳伍巷日式可麗餅」提供內用，
可以坐下來享用美味的可麗餅。
店內黃色系裝潢看起來可愛有活力，現場還可以看到製作日式可麗餅的過程。
台南日式可麗餅「壹貳伍巷日式可麗餅」菜單
可麗餅口味選擇還不少，價位130元起，也有飲料可以搭配。
台南可麗餅「壹貳伍巷日式可麗餅」餐點介紹
當天和好友一人點一個口味要來品嘗，看起來都好誘人好好拍。
草莓雪星球170元
季節限定的草莓可麗餅，看起來十分誘人，吃起來有種酸甜草莓的滋味，
還有Q彈餅皮的口感，新鮮草莓配上鮮奶油真的好搭呢～
焦糖抹茶烤布蕾150元
哇！這個很誘人耶～上面是烤布蕾的概念，有一層薄脆的焦糖，挖下後有抹茶的餡，
配上抹茶口味的餅皮，內餡還有酸甜的草莓、藍莓，給你滿滿的抹茶滋味，
內餡配上酥脆的餅乾增添口感，喜歡吃可麗餅的朋友可以去吃看看啦～
「125Alley Crepe日式可麗餅」店家資訊
店名：125Alley Crepe日式可麗餅
地址：台南市中西區新美街125巷10號
電話：0976-964-702
營業時間：平日9:30-17:00（最後點餐16:30）/假日10:00-18:00
公休日：週二休
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