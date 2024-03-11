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新美街美食「壹貳伍巷日式可麗餅」125Alley Crepe日式可麗餅，誘人的可麗餅，散步甜食。台南日式可麗餅|台南軟式可麗餅|台南甜點|台南下午茶

2024-03-11 22:52:25 愛比妞 人氣：106
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窩客好文

愛比妞

發表篇數：239篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：壹貳伍巷日式可麗餅
phone09-76964702
place台南市中西區新美街125巷10號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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台南甜點「壹貳伍巷日式可麗餅」新美街美食

好久沒有吃這種日式可麗餅，這家之前就想去試試了，終於找到時間來，

可麗餅口味選擇還不少，喜歡吃軟式可麗餅的朋友可以去試試，

台南日式可麗餅台南甜點、台南新美街美食，又多一家可以選啦～

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台南散步甜點「壹貳伍巷日式可麗餅」外觀

店址位於新美街裡，周邊還挺熱鬧，距離赤崁樓祀典大天后宮不遠，

西門路二段圓環雙全昌鞋行旁進入，馬上就可以看到125Alley Crepe日式可麗餅囉！

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新美街美食「125Alley Crepe日式可麗餅」店內環境

有別於一般可麗餅大都是外帶居多，「壹貳伍巷日式可麗餅」提供內用，

可以坐下來享用美味的可麗餅。

新美街美食「壹貳伍巷日式可麗餅」125Alley Crepe

新美街美食「壹貳伍巷日式可麗餅」125Alley Crepe

店內黃色系裝潢看起來可愛有活力，現場還可以看到製作日式可麗餅的過程。

新美街美食「壹貳伍巷日式可麗餅」125Alley Crepe

台南日式可麗餅「壹貳伍巷日式可麗餅」菜單

可麗餅口味選擇還不少，價位130元起，也有飲料可以搭配。

新美街美食「壹貳伍巷日式可麗餅」125Alley Crepe

台南可麗餅「壹貳伍巷日式可麗餅」餐點介紹

當天和好友一人點一個口味要來品嘗，看起來都好誘人好好拍。

新美街美食「壹貳伍巷日式可麗餅」125Alley Crepe

新美街美食「壹貳伍巷日式可麗餅」125Alley Crepe

草莓雪星球170元

季節限定的草莓可麗餅，看起來十分誘人，吃起來有種酸甜草莓的滋味，

還有Q彈餅皮的口感，新鮮草莓配上鮮奶油真的好搭呢～

新美街美食「壹貳伍巷日式可麗餅」125Alley Crepe

焦糖抹茶烤布蕾150元

哇！這個很誘人耶～上面是烤布蕾的概念，有一層薄脆的焦糖，挖下後有抹茶的餡，

配上抹茶口味的餅皮，內餡還有酸甜的草莓、藍莓，給你滿滿的抹茶滋味，

內餡配上酥脆的餅乾增添口感，喜歡吃可麗餅的朋友可以去吃看看啦～

新美街美食「壹貳伍巷日式可麗餅」125Alley Crepe

「125Alley Crepe日式可麗餅」店家資訊

店名：125Alley Crepe日式可麗餅

地址：台南市中西區新美街125巷10號

電話：0976-964-702

營業時間：平日9:30-17:00（最後點餐16:30）/假日10:00-18:00

公休日：週二休

IG

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●圖文版權所有，如欲分享請載明出處與告知。

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